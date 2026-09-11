HOT ngang iPhone 18: Người đàn ông đứng sau những sản phẩm đình đám của Apple suốt hơn 40 năm

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm ngày 9/9, Apple giới thiệu hàng loạt thiết bị mới, trong đó đáng chú ý nhất là iPhone Duo - mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Đây cũng là lần đầu tiên CEO John Ternus trực tiếp dẫn dắt một sự kiện ra mắt iPhone lớn kể từ khi đảm nhiệm vị trí này.

Giữa sự kiện mang nhiều dấu ấn mới của Apple, Greg “Joz” Joswiak tiếp tục xuất hiện với vai trò quen thuộc trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty. Ông hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Worldwide Marketing, chịu trách nhiệm về hoạt động marketing toàn cầu của Apple và báo cáo trực tiếp cho CEO John Ternus.

Greg “Joz” Joswiak đã có hơn 40 năm làm việc tại Apple, từ những ngày đầu gắn bó với Macintosh đến khi tham gia phát triển và đưa ra thị trường những sản phẩm như iPod và iPhone. Nay, ông tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động marketing toàn cầu của Apple khi công ty bước vào một giai đoạn sản phẩm mới với iPhone Duo (Ảnh: X)

Greg “Joz” Joswiak là một trong những lãnh đạo kỳ cựu nhất của Apple, với hơn 40 năm gắn bó với công ty. Ông gia nhập Apple từ năm 1986, ngay sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Michigan. Những ngày đầu, Joswiak làm việc với các máy tính Macintosh và hỗ trợ cộng đồng nhà phát triển bên thứ ba của nền tảng Mac. Từ nền tảng kỹ thuật, ông dần chuyển sang lĩnh vực quản lý và tiếp thị sản phẩm, rồi trở thành một trong những nhân sự chủ chốt đứng sau hoạt động đưa các sản phẩm nổi bật của Apple ra thị trường.

Greg “Joz” Joswiak và CEO John Ternus xuất hiện trong video quảng bá cho màn ra mắt iPhone mới của Apple (Ảnh: X)

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ tại Apple, Joswiak từng tham gia phát triển và ra mắt nhiều sản phẩm quan trọng, trong đó có iPod và iPhone thế hệ đầu tiên. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông là Phó chủ tịch phụ trách Worldwide Product Marketing, quản lý các đội ngũ tiếp thị và quản lý sản phẩm cho toàn bộ danh mục sản phẩm của Apple.

Năm 2020, Apple bổ nhiệm Joswiak làm Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Worldwide Marketing, kế nhiệm Phil Schiller. Bộ phận do ông lãnh đạo phụ trách nhiều mảng quan trọng như quản lý sản phẩm, tiếp thị sản phẩm, quan hệ với nhà phát triển, nghiên cứu thị trường và hoạt động tiếp thị quốc tế.

Trên tay vị lãnh đạo Apple là chiếc iPhone 18 Pro với màu sắc được dự đoán sẽ “hot” nhất năm nay. (Ảnh: X)

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Joswiak là ông không chỉ xuất thân từ lĩnh vực marketing. Bằng chuyên ngành Kỹ thuật máy tính cùng thời gian làm việc trực tiếp với Macintosh giúp ông có nền tảng kỹ thuật trước khi chuyển sang quản lý sản phẩm và tiếp thị. Sự kết hợp giữa hiểu biết công nghệ và kinh nghiệm marketing đã giúp ông trở thành một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng lâu năm trong quá trình Apple xây dựng và đưa các sản phẩm chủ lực đến người dùng toàn cầu.

Hiện Joswiak giữ chức Senior Vice President of Worldwide Marketing và là thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Apple.

Greg “Joz” Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị Toàn cầu của Apple, giới thiệu iPhone Duo - mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng (Ảnh: X)

Mới đây, Apple tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm được mong chờ nhất năm, chính thức giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng cùng iPhone 18 Pro, AirPods 5 và Apple Watch Series 12.

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên CEO John Ternus trực tiếp dẫn dắt màn ra mắt iPhone lớn kể từ khi ông tiếp quản vị trí từ Tim Cook.

Nguồn: apple, tomsguide

Hân Ly