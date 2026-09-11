iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ra mắt khi nào? Thời điểm có hàng tại Việt Nam

‏iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính thức ra mắt khi nào?‏

‏Apple chính thức giới thiệu các dòng ‏iPhone 18‏ ‏vào 0h ngày 10/9/2026 theo giờ Việt Nam, tương ứng ngày 9/9 tại Mỹ. Đây là thời điểm hãng công bố thế hệ iPhone cao cấp mới trên toàn cầu, đồng thời xác nhận những thông tin quan trọng về cấu hình và các phiên bản được phân phối.‏

‏Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cùng sử dụng chip A20 Pro, hướng đến khả năng xử lý mạnh mẽ hơn và đáp ứng các nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Hai phiên bản tiếp tục tạo khác biệt chủ yếu ở kích thước máy, mang đến lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng người dùng.‏

‏Về giá bán, iPhone 18 Pro 256GB ‏có giá tham khảo từ 38.999.000 đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max 256GB từ 41.999.000 đồng tại Apple Store Việt Nam. Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm công bố và có thể thay đổi tùy theo phiên bản, dung lượng cũng như chính sách bán hàng của từng hệ thống.‏

‏Thời điểm Apple giới thiệu sản phẩm mới chỉ đánh dấu bước đầu tiên trong lịch trình đưa máy đến tay người dùng. Sau sự kiện ra mắt, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn đặt trước trước khi chính thức có hàng tại từng thị trường, trong đó có Việt Nam.‏

‏Thời điểm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có hàng tại Việt Nam‏

‏Sau khi được Apple giới thiệu vào ngày 10/9/2026 theo giờ Việt Nam, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức có hàng tại Việt Nam từ ngày 18/9/2026. Đây là thời điểm bộ đôi flagship mới bắt đầu được bán ra, thay vì xuất hiện ngay sau sự kiện ra mắt. Người dùng có thể tiếp cận sản phẩm tại các hệ thống phân phối trong đợt mở bán đầu tiên theo kế hoạch của Apple.‏

‏Việt Nam nằm trong nhóm hơn 65 quốc gia và khu vực được Apple triển khai bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trong đợt đầu. Nhờ đó, người dùng trong nước có thể sở hữu bộ đôi mới tương đối sớm, không phải chờ đến đợt phân phối tiếp theo dự kiến từ ngày 25/9. Tuy nhiên, khả năng nhận máy thực tế còn phụ thuộc vào số lượng hàng và tình trạng của từng phiên bản tại mỗi hệ thống.‏

‏Với người đang chờ nâng cấp, 18/9/2026 là ngày cần lưu ý để lên kế hoạch mua và nhận máy. Việc xác định trước phiên bản, dung lượng và nơi mua sẽ giúp quá trình nhận sản phẩm thuận lợi hơn, nhất là trong những ngày đầu khi nhu cầu đối với các phiên bản mới có thể tăng cao.‏

‏iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9‏

‏Trước ngày chính thức có hàng 18/9, iPhone 18 Pro và ‏iPhone 18 Pro Max‏ sẽ mở đặt trước tại Việt Nam từ 19h ngày 12/9/2026. Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm mong muốn và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn của từng đơn vị.‏

‏Trong giai đoạn này, thông tin về chương trình đặt trước có thể được cập nhật theo từng hệ thống, bao gồm mức cọc, phương thức thanh toán hoặc quyền lợi dành cho khách hàng đăng ký sớm. Vì vậy, người mua nên theo dõi thông báo chính thức từ nơi lựa chọn để nắm rõ điều kiện áp dụng trước khi đặt cọc.‏

‏Việc đặt trước cũng giúp hệ thống bán lẻ chủ động tổng hợp nhu cầu đối với từng phiên bản, từ đó xây dựng kế hoạch phân bổ sản phẩm phù hợp. Với người dùng đã xác định nâng cấp lên thế hệ mới, đăng ký sớm là bước cần thiết để hoàn tất nhu cầu mua hàng ngay từ đợt đầu.‏

‏Đặt cọc iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro chính hãng, giá tốt ở đâu?‏

‏Với người dùng đã xác định lựa chọn iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, tìm một địa chỉ mua hàng uy tín là bước quan trọng để yên tâm về nguồn gốc và quyền lợi sau khi sở hữu thiết bị. Trong đó, CellphoneS là một trong những hệ thống bán lẻ uy tín người dùng có thể tham khảo khi tìm mua iPhone chính hãng.‏

‏CellphoneS cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng thông tin cụ thể về từng phiên bản, giúp khách hàng thuận tiện tìm hiểu và lựa chọn theo nhu cầu. Hệ thống cũng cập nhật các chương trình bán hàng dành cho thế hệ iPhone mới, tạo thêm cơ sở để người dùng cân nhắc trước khi quyết định.‏

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