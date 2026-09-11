ORA 5 sắp bán ở Việt Nam lộ kiểu dáng lạ lai giữa sedan và crossover, dài hơn Civic, có cả tùy chọn xăng, hybrid và điện

ORA 5 - mẫu xe dự kiến bán tại Việt Nam năm sau - sắp được bổ sung thêm một kiểu dáng thân xe mới tại Trung Quốc, lần này là sedan.

Tuy nhiên, mẫu xe có thiết kế khá giống sự kết hợp giữa sedan và crossover khi khoảng sáng gầm vẫn được giữ ở mức tương đối cao, thay vì hạ thấp sát mặt đường như ORA 7 hay Grand Cat. Vì vậy, đáng chú ý là liệu ORA có đang muốn tạo ra một phân khúc mới mang phong cách sedan crossover hay không.

ORA 5 có kiểu dáng sedan lạ mắt. Ảnh: MIIT

Theo những thông tin được công bố trước thời điểm ra mắt, ORA 5 sedan có chiều dài 4.758 mm, rộng 1.833 mm, cao 1.626 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Như vậy, xe thuộc phân khúc C, chiều dài nhỉnh hơn Honda Civic.

Thiết kế ORA 5 mới mang phong cách fastback

Về tổng thể, thiết kế phần đầu và khu vực giữa thân xe của ORA 5 sedan không có nhiều khác biệt so với các biến thể ORA 5 khác. Xe vẫn sử dụng tay nắm cửa dạng kéo. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở phần kính ô-pê-ra phía sau khi kích thước được mở rộng đáng kể.

Dù có dáng sedan/fastback, ORA 5 lại có gầm cao như crossover. Ảnh: MIIT

Phần đuôi xe được vuốt dốc theo phong cách fastback. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ORA 5 sedan có sử dụng kiểu cửa hậu mở toàn bộ cùng kính sau hay không. Cụm đèn hậu cũng được thiết kế khác so với ORA 7 và những biến thể Ora 5 khác, với dải đèn kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng đuôi xe. Khu vực này được hoàn thiện với chi tiết màu đen, kết hợp một dải màu đỏ theo phong cách quen thuộc.

Về ngoại hình, sự khác biệt giữa các phiên bản sử dụng hệ truyền động khác nhau dường như chỉ nằm ở logo phía sau và đầu ống xả. Xe dự kiến có không dưới 7 thiết kế mâm để khách hàng lựa chọn, trong khi hình ảnh nội thất hiện chưa được công bố.

Cụm đèn hậu nối dài phía sau là điểm nhấn. Ảnh: MIIT

Có cả bản xăng, hybrid và thuần điện

Theo thông tin ban đầu, ORA 5 sedan sẽ sử dụng các tùy chọn hệ truyền động tương tự những biến thể ORA 5 khác. Bản xăng tăng áp được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Tốc độ tối đa của phiên bản này đạt 190 km/h.

Tiếp theo là phiên bản hybrid xăng tăng áp, cũng sử dụng động cơ 1.5L nhưng công suất riêng của động cơ đạt 152 mã lực. Kết hợp với hệ thống hybrid Hi2, tổng công suất của hệ thống đạt 226 mã lực và mô-men xoắn tổng cộng 476 Nm. Phiên bản này có tốc độ tối đa 185 km/h.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện EV có công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 260 Nm và tốc độ tối đa 170 km/h.

Với kiểu dáng sedan nhưng vẫn duy trì khoảng sáng gầm tương đối cao, ORA 5 đang tạo ra một hướng tiếp cận khá khác biệt so với những mẫu sedan truyền thống. Thông tin chi tiết hơn về trang bị, nội thất và thời điểm ra mắt chính thức của mẫu xe này dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.