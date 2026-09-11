Tâm lý đón nhận cái mới và cuộc dịch chuyển trên thị trường di động Việt

Tâm thế của một thế hệ lớn lên cùng sự chuyển mình

Dưới góc nhìn của ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung, chìa khóa để hiểu người dùng Việt bắt đầu từ chính nhịp sống xung quanh. Thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên trong một môi trường mà mọi thứ xung quanh thay đổi với tốc độ phi thường, từ cách chọn lựa chiếc smartphone đầu tiên cho đến cách họ mua sắm, học tập và làm việc. Việc liên tục trải nghiệm những điều mới mẻ diễn ra hằng ngày đã hình thành nên một tâm lý rất tự nhiên và thoải mái trước sự thay đổi.

Điều này lý giải vì sao người trẻ Việt lại hào hứng và nhanh chóng làm quen với thanh toán số, mua sắm trực tuyến, các công cụ trí tuệ nhân tạo hay những hình thức giải trí tương tác mới đến vậy.

Ông Simon Sim chia sẻ thêm, người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi, đang trưởng thành trong một xã hội tràn đầy sự tự tin, kết nối rộng mở và luôn hướng về phía trước.

Họ tôn trọng những thói quen hay giá trị quen thuộc đã gắn bó lâu nay, nhưng tâm trí luôn sẵn sàng tò mò và đón nhận những trải nghiệm mới. Sự dịch chuyển của họ không phải là thay đổi theo phong trào hay chỉ để khác biệt.

Thay vào đó, một khi nhìn thấy một thiết bị hay giải pháp thực sự giúp cuộc sống của mình tiện lợi hơn, công việc trôi chảy hơn, người trẻ Việt sẵn sàng thực hiện một cú nhảy vọt để đón nhận.

Theo ông, chính sự thực tế nhưng cởi mở đó là động lực lớn nhất của thị trường. Khi một lợi ích công nghệ mang lại giá trị trực quan, nhìn thấy ngay được sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày và dễ dàng chia sẻ cùng bạn bè, tốc độ đón nhận của người dùng Việt luôn diễn ra nhanh chóng đến mức có thể tạo nên những bước ngoặt lớn cho cả ngành hàng.

Chuyển dịch thực tế từ những nhu cầu không ngừng mở rộng

Tâm lý sẵn sàng đón nhận cái mới khi thấy rõ giá trị thực tế không chỉ dừng lại ở cách người dùng làm quen với các ứng dụng hay dịch vụ số, mà đã nhanh chóng định hình lại cách họ lựa chọn thiết bị công nghệ mang theo bên mình mỗi ngày.

Trong phân khúc di động cao cấp, ranh giới thói quen vốn rất khó phá vỡ, nhưng một khi công nghệ giải quyết đúng những kỳ vọng thực tế về sự tiện lợi và hiệu suất, người dùng sẽ lập tức tạo ra những làn sóng dịch chuyển rõ rệt.

Cứ 10 người sở hữu thiết bị màn hình gập mới thì có 3 người chủ động chuyển sang từ các hệ sinh thái khác.

Góc nhìn này từ ông Simon Sim đã lý giải cho bức tranh chuyển đổi vừa được ghi nhận trong đợt mở bán đầu tiên của Galaxy Z Fold8 series.

Theo số liệu nội bộ gần đây nhất, cứ mười người sở hữu thiết bị màn hình gập mới thì có ba người chủ động chuyển sang từ các hệ sinh thái khác.

Đồng thời số liệu cũng cho thấy nhóm khách hàng này tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; trong đó lượng người dùng quyết định rời bỏ các hệ điều hành đóng để bước sang trải nghiệm gập màn hình lớn ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ nhất.

Lãnh đạo ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung Việt Nam nhìn nhận làn sóng này là hệ quả tất yếu khi nhu cầu trải nghiệm của người dùng ngày càng tiến hóa. Khi AI ngày càng trở nên cá nhân hóa, phù hợp với ngữ cảnh và hướng đến hành động, người dùng sẽ kỳ vọng thiết bị của mình thích ứng sát sao hơn với những gì họ đang cố gắng thực hiện.

Đó là lý do điện thoại gập trở nên ý nghĩa hơn. Một chiếc điện thoại gập có thể nhỏ gọn khi người dùng cần tính di động, lớn hơn khi họ cần nhiều không gian hơn và linh hoạt hơn khi họ muốn chuyển đổi giữa việc xem, làm việc, sáng tạo và giao tiếp. Nó mang đến cho người dùng nhiều cách tương tác với AI tùy thuộc vào nhiệm vụ, màn hình và thời điểm.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng cũng đang hướng đến điện thoại gập khi thiết kế đã đạt đến mức độ hoàn thiện về độ mỏng, trọng lượng nhẹ, độ bền và tính thực tiễn.

Theo ông Simon Sim, mục tiêu của Samsung là tiếp tục mở rộng sự lựa chọn và hoàn thiện điện thoại gập dựa trên cách mọi người thực sự sống, đồng thời làm cho AI trở nên hữu ích, đáng tin cậy và tự nhiên hơn trong những trải nghiệm khác nhau đó.

Tầm nhìn về công nghệ thích ứng với con người

Dựa trên những số liệu nội bộ, ông Simon Sim nhấn mạnh sự thay đổi của thị trường không đơn thuần là câu chuyện về doanh số, mà là minh chứng cho một triết lý dài hạn: công nghệ đỉnh cao chỉ thực sự có giá trị khi nó thấu hiểu và thích ứng linh hoạt với con người.

Ông Simon Sim tin tưởng sự đổi mới thực chất sẽ luôn tìm được tiếng nói chung với những người dùng nhạy bén tại Việt Nam. Khi một thương hiệu kiên định lắng nghe và dám bứt phá khỏi những khuôn mẫu cũ, thị trường sẽ luôn sẵn sàng đáp lại bằng niềm tin và sự đồng hành dài lâu.