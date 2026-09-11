Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng 11/9 tại Ancarat, DOJI, Sacombank và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm mạnh

Trên thị trường thế giới, giá bạc rơi xuống mức 63,5 USD/ounce, sau khi giảm hơn 5% trong phiên trước đó. Giá bạc thế giới đang ở mức 1,993 triệu đồng, thấp hơn 223.000 đồng so với giá bạc trong nước.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Giá kim loại giảm mạnh trong khi giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng.﻿

Các nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, có thể củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới. Dữ liệu được công bố hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng tốc trong tháng 8 do xung đột Iran đẩy giá năng lượng bán buôn lên cao.

Thị trường hiện đang dự báo khoảng 71% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, tăng từ 61% trước khi dữ liệu PPI được công bố. Bạc cũng chịu áp lực từ giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ mua vào ít hơn dự kiến trong đợt mua lại mở rộng đầu tiên. Các tài sản không sinh lãi như bạc thường hoạt động kém hiệu quả khi lợi suất tăng. Bạc đang trên đà giảm khoảng 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.