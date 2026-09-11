Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng 11/9 tại Ancarat, DOJI, Sacombank và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm mạnh
Giá bạc trong nước và thế giới giảm mạnh khi giá dầu vượt 100 USD/thùng.
- 09-09-2026Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 9/9 tại DOJI, Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
- 08-09-2026Giá bạc sáng ngày 8/9 tại Ancarat, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
- 07-09-2026Giá bạc ngày 7/9 tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank tăng, giảm ra sao?
Sáng ngày 11/9, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.149.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.216.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ngày hôm qua (62,7 triệu đồng).
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,163-2,235 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 57,68 -59,6 triệu đồng/kg, giảm khoảng 2,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,178 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,278 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm khoảng 117.000 đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý giảm còn 2,544 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc rơi xuống mức 63,5 USD/ounce, sau khi giảm hơn 5% trong phiên trước đó. Giá bạc thế giới đang ở mức 1,993 triệu đồng, thấp hơn 223.000 đồng so với giá bạc trong nước.
Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.
Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Giá kim loại giảm mạnh trong khi giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng.
Các nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, có thể củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới. Dữ liệu được công bố hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng tốc trong tháng 8 do xung đột Iran đẩy giá năng lượng bán buôn lên cao.
Thị trường hiện đang dự báo khoảng 71% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, tăng từ 61% trước khi dữ liệu PPI được công bố. Bạc cũng chịu áp lực từ giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ mua vào ít hơn dự kiến trong đợt mua lại mở rộng đầu tiên. Các tài sản không sinh lãi như bạc thường hoạt động kém hiệu quả khi lợi suất tăng. Bạc đang trên đà giảm khoảng 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.
Nhịp sống thị trường