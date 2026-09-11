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Hyundai Creta bản mới có giá quy đổi từ 300 triệu đồng, thêm màn hình gối đầu cảm ứng như xe sang

| | Thị trường

Hyundai vừa ra mắt các phiên bản Lounge Edition mới cho Creta, Creta Electric và Alcazar, tập trung nâng cấp thiết kế, không gian nội thất và tiện nghi cho hành khách phía sau, hướng tới trải nghiệm cao cấp hơn.

Hyundai Ấn Độ ra mắt các phiên bản mới cho danh mục SUV của hãng, bao gồm Creta, Creta Electric và Alcazar (một biến thể khác từ Creta). Những nâng cấp mới trên các mẫu SUV này nhằm nâng tầm sự sang trọng bằng cách mang đến không gian mới trong cabin và bổ sung thêm nhiều tính năng để tăng sự thoải mái cho hành khách phía sau.

Các phiên bản của Hyundai Creta mới được bổ sung cấu hình mới "sang xịn" hơn. Ảnh: Hyundai

Lounge Edition có gì mới?

Lounge Edition trên mỗi mẫu SUV được bổ sung một màu ngoại thất mới độc quyền mang tên Golden Bronze.

Ở bên trong, xe cũng được trang bị một tính năng mới là màn hình giải trí cảm ứng 11,6 inch dành cho hàng ghế sau.

Nội thất xe được nâng cấp cao cấp hơn. Ảnh: Hyundai

Nâng cấp trên Hyundai Creta

Giá: 10,90-20,11 lakh rupee, tương đương khoảng 297-547 triệu đồng

Creta Lounge Edition phần lớn được phát triển dựa trên các phiên bản King cao cấp nhất của Creta tiêu chuẩn. Tuy nhiên, phiên bản Lounge Edition được nâng cấp với màu sơn Golden Bronze nói trên, ốp bảo vệ cản trước và sau sơn đen cùng các chi tiết trang trí bậc cửa. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen mờ.

Creta Lounge Edition có ngoại hình gần giống bản thường, khác màu sơn. Ảnh: Hyundai

Nội thất của Creta Lounge Edition được nâng cấp đáng chú ý với màn hình giải trí 11,6 inch dành cho hàng ghế sau, các chi tiết trang trí màu bạc và hệ thống đèn viền nội thất màu trắng mới. Ghế cũng có họa tiết thiết kế mới, trong khi đệm tựa đầu hàng ghế sau được thêu chữ “Lounge”.

Creta Lounge Edition chỉ được cung cấp với động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số iVT và động cơ diesel 1.5L kết hợp hộp số tự động.

Nâng cấp trên Hyundai Creta thuần điện

Giá: 18,02-24,70 lakh rupee, tương đương khoảng 490-672 triệu đồng (chưa gồm thuế và phí tại Ấn Độ)

Creta Electric Lounge Edition cũng được phát triển dựa trên phiên bản Excellence Long Range cao cấp nhất về cả trang bị lẫn hệ truyền động.

Tuy nhiên, phiên bản Lounge Edition được bổ sung màu sơn mới nói trên, ốp bảo vệ cản sơn đen, cánh gió mui sơn đen, giá nóc, gương chiếu hậu ngoài và chi tiết trang trí cột C. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen.

Nội thất cũng được nâng cấp tương tự Creta tiêu chuẩn. Các trang bị gồm màn hình giải trí 11,6 inch dành cho hàng ghế sau, các chi tiết trang trí màu bạc, hệ thống đèn nội thất màu trắng mới và họa tiết thiết kế ghế mới độc quyền cho Lounge Edition. Đệm tựa đầu hàng ghế sau cũng có dòng chữ “Lounge”.

Nâng cấp trên Hyundai Alcazar

Giá: 14,50-21,24 lakh rupee, tương đương khoảng 394-578 triệu đồng (chưa gồm thuế và phí tại Ấn Độ)

Alcazar phát triển từ Creta. Ảnh: Hyundai

Alcazar Lounge Edition được phát triển dựa trên phiên bản Signature 5 chỗ cao cấp nhất của Alcazar tiêu chuẩn.

Xe được nâng cấp với màu ngoại thất Golden Bronze độc quyền, ốp bảo vệ cản sơn đen, chi tiết trang trí bậc cửa, cánh gió sau, giá nóc và gương chiếu hậu ngoài. Phong cách màu đen cũng được áp dụng cho bộ mâm hợp kim 18 inch, nay được sơn đen.

Bên trong Alcazar Lounge Edition, cấu hình 5 chỗ được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc, hệ thống đèn viền nội thất màu trắng và thiết kế ghế độc quyền của Lounge Edition. Đệm tựa đầu hàng ghế sau được thêu dòng chữ “Lounge”.

Phát hiện nhiều khối trụ thép dài 105m, nặng 2.300 tấn được vận chuyển bằng xe chuyên biệt, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng dưới đáy biển

Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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