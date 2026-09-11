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4 mẫu xe Skoda nhận ưu đãi 100% phí trước bạ

| | Thị trường

Mức hỗ trợ tương đương 52-148 triệu đồng.

4 mẫu xe Skoda nhận ưu đãi 100% phí trước bạ - Ảnh 1.

Skoda Kushaq nhận ưu đãi 60-65 triệu đồng.

Skoda Việt Nam vừa công bố chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho 4 mẫu xe Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia trong tháng 9/2026. Theo hãng, mức hỗ trợ được tính tương đương 10% giá trị tính thuế, giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí ban đầu khi mua xe.

Chương trình áp dụng cho các hợp đồng hoàn tất thủ tục xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 9 tại hệ thống đại lý ủy quyền Skoda trên toàn quốc. Trong đó, Kodiaq và Karoq là hai mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, còn Kushaq và Slavia được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Theo giá niêm yết hiện tại trên website Skoda Việt Nam, Kodiaq có giá từ 1,48 tỷ đồng, Karoq từ 1,009 tỷ đồng, Kushaq từ 599 triệu đồng và Slavia từ 528 triệu đồng. Nếu quy đổi ưu đãi theo mức 10% giá xe, giá trị hỗ trợ tương đương lần lượt khoảng 148 triệu, 100,9 triệu, 59,9 triệu và 52,8 triệu đồng.

4 mẫu xe Skoda nhận ưu đãi 100% phí trước bạ - Ảnh 2.

Đáng chú ý, với Kodiaq và Karoq, chính sách ưu đãi giúp giảm chi phí sở hữu đối với nhóm SUV nhập khẩu châu Âu có mức giá từ khoảng 1 tỷ đồng. Karoq sau ưu đãi có giá khoảng hơn 900 triệu đồng trong khi Kodiaq là hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là hai mẫu xe được định vị ở nhóm SUV cỡ C và D, hướng tới khách hàng chú trọng không gian, trang bị và trải nghiệm vận hành.

Trong khi đó, Kushaq và Slavia nằm ở nhóm sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn. Kushaq sau ưu đãi có giá từ 539 triệu đồng, hướng tới khách hàng cần một mẫu SUV đô thị; Slavia có giá từ 475 triệu đồng, cạnh tranh trong nhóm sedan cỡ B. Cả hai mẫu xe đều được sản xuất tại Nhà máy Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh.

Bên cạnh hỗ trợ lệ phí trước bạ, khách hàng mua Kushaq và Slavia trong thời gian này còn có thể tiếp cận các gói vay ưu đãi từ PGBank và VPBank với lãi suất từ 4,5%/năm. Chính sách này giúp giảm thêm áp lực chi phí ban đầu đối với nhóm khách hàng mua xe trả góp.

Đức Nam

An ninh tiền tệ

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