Giá khí đốt tăng gấp đôi, Nga phát tín hiệu đến EU: 'Nguồn khí đốt giá rẻ đang ở ngay trước mặt'

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Điện Kremlin cho rằng các nước châu Âu có thể giảm áp lực từ giá năng lượng tăng cao nếu nối lại việc sử dụng khí đốt Nga, trong bối cảnh giá khí đốt tại khu vực này đang tăng mạnh do những bất ổn địa chính trị.

Phát biểu hôm thứ Tư, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng châu Âu đang phải trả giá cho việc hạn chế nguồn cung khí đốt từ Nga và chuyển sang mua khí đốt với giá cao hơn trên thị trường giao ngay.

“Người châu Âu nên tìm kiếm các nguồn năng lượng rẻ hơn. Khí đốt của Nga, dù là khí đốt qua đường ống hay khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), lẽ ra đã có thể trở thành lựa chọn rẻ hơn cho họ từ lâu”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Theo ông, LNG của Nga được giao dịch theo giá thị trường, trong khi khí đốt qua đường ống có thể mang lại nguồn cung với chi phí thấp hơn.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây trong bối cảnh xung đột tại Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá khí đốt chuẩn tại châu Âu lên khoảng 75 euro/MWh vào tuần trước, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.

Trong khi đó, lượng khí đốt dự trữ của châu Âu đang thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu mới nhất từ Gas Infrastructure Europe, các kho chứa khí đốt trong khu vực hiện đầy khoảng 67%, so với gần 80% một năm trước.

HSBC dự báo tỷ lệ lấp đầy các kho khí đốt của châu Âu sẽ đạt khoảng 73% vào ngày 1/11, mức thấp nhất trong lịch sử dữ liệu của ngân hàng kể từ năm 2009.

Nguồn cung từ Nga hiện cũng đã giảm mạnh so với giai đoạn trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Theo tính toán của Reuters, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu giảm 44% trong năm ngoái, xuống còn khoảng 18 tỷ m³. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1970, sau khi tuyến vận chuyển khí đốt qua Ukraine bị đóng cửa.

Ở thời kỳ cao điểm, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu đạt khoảng 180 tỷ m³ mỗi năm vào năm 2018 và 2019.

Các vụ nổ trên hệ thống đường ống Nord Stream dưới biển Baltic vào năm 2022 cũng khiến một phần đáng kể năng lực vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu không còn được sử dụng.

Ông Peskov cho rằng việc khôi phục một phần nguồn cung qua Nord Stream có thể diễn ra tương đối nhanh. “Dựa trên lẽ thường, người châu Âu đã có thể sử dụng Nord Stream từ lâu. Một trong những nhánh của đường ống vẫn còn nguyên vẹn và có thể được đưa vào sử dụng trở lại trong thời gian rất ngắn”, ông nói.

Tuy nhiên, việc nối lại dòng khí đốt Nga vào châu Âu không chỉ phụ thuộc vào khả năng kỹ thuật của các đường ống. Các lệnh trừng phạt, chính sách năng lượng của Liên minh châu Âu và những thay đổi trong cơ cấu nhập khẩu khí đốt của khu vực là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng khôi phục nguồn cung từ Nga.

Trong những năm qua, châu Âu đã đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, tăng nhập khẩu LNG và phát triển các nguồn năng lượng khác nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.