Hot TikToker thu nhập triệu USD chỉ mặc váy cưới giá 75 USD: ‘Tôi muốn dùng tiền vào những lúc hệ trọng hơn’

Hình minh họa

Hannah Williams đã trở thành hiện tượng TikTok chỉ với công thức làm video đơn giản: Hỏi ngẫu nhiên người qua đường xem họ làm công việc gì và kiếm được bao nhiêu. Kể từ tháng 4 năm ngoái, Williams, 26 tuổi, đã thu hút được 1,3 triệu người theo dõi TikTok với gần 32 triệu lượt thích. Cô cũng lọt danh sách 30 Under 30 của Forbes sau khi kiếm được hơn 1 triệu USD từ các video của mình.

Thế nhưng, không ai ngờ rằng một hot TikToker thu nhập cả triệu USD này lại chỉ dành ra 11.000 USD tổ chức đám cưới, theo Fortune. Địa điểm tổ chức miễn phí tại công viên Gravelly Point, trong khi chiếc váy trắng đơn giản chỉ có giá 75,65 USD. Bộ vest của chồng giá 752,40 USD; nhẫn cưới 2.380 USD, thợ chụp ảnh 2.600 USD, quán bar nhỏ đãi tiệc Spider Kelly's giá 4.400 USD và chiếc Porsche cho thuê có giá 170 USD. Cộng thêm một vài chi phí nhỏ lẻ khác, tổng chi phí cho đám cưới này chỉ khoảng 11.000 USD (hơn 250 triệu đồng) - thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung khoảng 30.000 USD.

“Có một vài bình luận thú vị, chẳng hạn như bộ vest của chú rể sao lại đắt hơn váy cưới của cô dâu nhiều thế”, Williams cười nói.

Dù con số 11.000 USD thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung song ban đầu, cặp đôi chỉ dự định chi không quá 5.000 USD. Việc có thêm nhiều chi phí phát sinh khiến vợ chồng Williams không thực sự hài lòng.

“Ai cũng coi chúng tôi là những người nổi tiếng. Họ sẽ nghĩ chúng tôi phải chi tiêu mạnh tay lắm cho đám cưới để thể hiện sự giàu có của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ chứng minh là bạn sai rồi”, Williams cười. “Chồng tôi và tôi thực sự chỉ quan tâm đến việc biến nó trở thành một ngày đặc biệt. Việc chi hàng nghìn USD cho một chiếc váy cưới là điên rồ. Tuy nhiên, tôi không hề có ý phán xét ai bởi rất nhiều cô dâu làm điều đó”.

Chia sẻ với Fortune, Williams cho biết mình rất vui vì tìm được chiếc váy cưới hơn 75 USD. “Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ có thể tiêu tiền vào những việc hệ trọng hơn”, Williams nói và cho biết thay vì chọn một chiếc nhẫn kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo giá rẻ là ưu tiên hơn cả.

“Tôi rất vụng về nên sợ một ngày làm mất nhẫn, mất cả tiền. Chi 2.000 USD mua nhẫn tôi thấy hợp lý rồi”, Williams nói.

Theo các chuyên gia, việc chi 11.000 USD cho đám cưới thời lạm phát gần như là không thể. Theo Wedding Report, trong năm 2022, chi tiêu trung bình cho mỗi đám cưới tại Mỹ đã tăng 25% so với năm 2021 lên hơn 27.000 USD. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng do lạm phát và các cặp vợ chồng có thể phải tăng ngân sách nhiều hơn 30% so với mức thông thường.

“Tất cả đều khó tìm mua và cháy hàng”, Coredogan, chủ sở hữu hãng tổ chức đám cưới Big City Bride ở Chicago (bang Illinois) cho biết.

Đắt đỏ là vậy, song thị trường tiệc cưới tại Mỹ vẫn đang diễn ra hết sức sôi động. Theo tập đoàn thương mại quốc gia Wedding Report, người Mỹ có thể đã tổ chức 2,5 triệu đám cưới trong năm 2022, tăng khoảng 30% so với năm 2021.

“Mọi người đều muốn có một đám cưới lớn và hoành tráng, nhưng thị trường chưa sẵn sàng cho điều đó”, Cele Otnes, Giáo sư chuyên ngành marketing tại Đại học Illinois Urbana-Champaign cho biết.

Theo: Fortune