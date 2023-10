Hot TikToker Việt review quán phở của Chi Pu: Không gian ấn tượng, giá cả phải chăng

Mang ẩm thực truyền thống Việt Nam sang đất nước tỷ dân, thương hiệu phở Là Gánh của Chi Pu vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng cả trong lẫn ngoài nước. Dù chỉ mới đang trong thời gian chạy thử nghiệm nhưng quán phở này đã thu hút nhiều thực khách xứ Trung đến ủng hộ với vô số nhận xét khen chê về chất lượng và giá cả, điều đó lại càng khiến fan Việt tò mò về hương vị quê nhà sẽ đặc biệt như thế nào.

Quán phở của Chi Pu tại Thượng Hải gây sốt trên mạng xã hội.

Mới đây, "Call Me Duy" - một hot TikToker đình đám đã có dịp ghé thăm Thượng Hải và chọn thưởng thức món phở tại nhà hàng của Chi Pu. Mang trong mình tình yêu với ẩm thực quê nhà bởi vậy những lần có dịp đi nước ngoài anh chàng đều cố gắng ủng hộ ít nhất 1-2 quán vì ở xứ người nghe đến cái tên Việt Nam vô cùng thân thương.

Call Me Duy anh chàng beauty influencer chuyên về mảng chăm sóc da hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ của giới trẻ, anh chàng còn chính là quán quân cuộc thi KOC - chương trình dành cho các nhà sáng tạo nội dung. (Ảnh: @vuduy2412)

Bước đến quán phở "La Ganh" nằm ở một trong những khu phố nổi tiếng thuộc quận Tĩnh An, Thượng Hải, Call Me Duy chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi đến quán chính là không gian trông khá giống một quán mì ramen Nhật Bản, chỉ có khoảng 10 chỗ ngồi. Do vẫn chưa chính thức khai trương nên hiện tại thực đơn nhà hàng chỉ phục vụ một món phở bò, bán kèm quẩy và trứng chần, uống với trà sen.

Ảnh: @vuduy2412

Khi tới quán, thực khách xem thực đơn, gọi đồ và thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc ứng dụng trên điện thoại. Từ bàn ăn, thực khách có thể quan sát khu vực nấu bếp. Theo cảm nhận ban đầu của Call Me Duy, anh đánh giá bát phở nhiều thịt, sợi phở dai, mềm vừa phải. Tuy nhiên do phở tại quán lại được nấu theo kiểu miền Bắc nên phần nước dùng hơi mặn một chút còn anh chàng là người miền Tây lại thiên về vị ngọt nhiều hơn. Bên cạnh đó phần nước dùng khá nhiều mỡ so với nước phở truyền thống, sự điều chỉnh đó có lẽ để phù hợp với khẩu vị của người địa phương.

Bát phở được đánh giá khá nhiều bánh và thịt. Ảnh: @vuduy2412

Mỗi bát phở có giá 90 tệ (khoảng 300.000 đồng). Trong dịp khai trương, giá bán được giảm còn 59 tệ (khoảng 200.000 đồng). Đồ ăn kèm như đĩa quẩy có giá 7 tệ (24.000 đồng) và trứng chần có giá 5 tệ (17.000 đồng). Cốc trà sen có giá khoảng 65.000 đồng.

Combo phở, quẩy, trứng trần và trà sen nóng. Ảnh: @vuduy2412

Ngoài sự thích thú về hương vị Việt được quảng bá thì mạng xã hội cũng nổ ra nhiều tranh cãi về mức giá 200.000 VNĐ cho một bát phở tại quán của Chi Pu. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm tại quán, Call Me Duy cho rằng với chất lượng và không gian tại đây thì giá cả hợp lý thậm chí là khá "mềm" và hầu như ai cũng có thể thưởng thức.

Ảnh: @vuduy2412

Quả thực, nếu xét thêm các yếu tố liên quan thì không ít ý kiến cho rằng mức giá trên khá phù hợp, bởi quán phở của Chi Pu hoạt động ở Thượng Hải là một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc, giá thuê mặt bằng hay các chi phí phát sinh không hề rẻ. Thế nhưng nhiều người cũng hy vọng với mức giá đó thì cần chất lượng phở ổn định và chuẩn vị hơn, đặc biệt là những món mới sẽ được bổ sung vào menu sau này.