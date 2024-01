Hotgirl livestream nổi tiếng kể khổ: Kiếm 340 tỷ đồng/tuần nhờ làm đúng 3 việc trong 3 giây nhưng cuộc sống không như mơ

Từ đôi dép lê, lọ xịt muỗi đến cái móc áo…, Zheng Xiang Xiang (Trịnh Hương Hương) chỉ dành đúng 3 giây để nhắc tên sản phẩm và báo giá. Khách hàng chưa kịp nhìn kỹ sản phẩm này thì một sản phẩm khác đã xuất hiện trên màn hình.



Kiểu bán hàng độc lạ, nhanh “như cái máy” nhưng lại rất cuốn người xem, khiến khách hàng không dứt ra được. Kết quả, sau 7 ngày, Zheng Xiang Xiang đã thu về 100 triệu nhân dân tệ (340 tỷ đồng) doanh thu dù chỉ làm đúng 3 việc: kéo hộp sản phẩm, báo giá, đẩy chúng ra. Hầu hết đều được bán với giá 10 nhân dân tệ.

Dấn thân kinh doanh livestream từ năm 2017, song vài tháng trở lại đây, cái tên Zheng Xiang Xiang mới thực sự nổi bật trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng 3 ngày, số lượng người theo dõi của cô đã tăng thêm hơn 1 triệu.

Trong mỗi phiên phát sóng trực tiếp của Trịnh Hương Hương, bạn có thể mua được rất nhiều vật dụng hàng ngày với giá 10 nhân dân tệ (hơn 34 nghìn đồng), chẳng hạn như: đôi dép, 5 đôi tất, 8 khăn dùng một lần, 10 móc treo quần áo hoặc 14 cuộn giấy vệ sinh. Mức giá trái ngược hoàn toàn với khung cảnh treo đầy hộp màu cam tựa Hermès trong gian phòng.

Ít ai biết được rằng đây chính là điểm nhấn thu hút người xem vào buổi livestream của Trịnh Hương Hương. Những chiếc hộp cam đựng sản phẩm và sự thanh lịch của cô đã cuốn theo mọi ánh nhìn.

Ngoài ra, tốc độ và sự đa dạng mẫu mã các mặt hàng cũng là yếu tố quyết định. Khách hàng sẽ xem tiếp với tâm lý mong chờ đến thứ gì đó mình muốn mua.

Không làm trò, không cố nói to, cũng không kêu gọi người mua xuống tiền, Trịnh Hương Hương lần lượt giới thiệu hết mặt hàng này đến mặt hàng khác. Nét mặt bình tĩnh, từ tốn đến lạ trong layout trang điểm nhẹ nhàng, sang trọng.

Sau khi Trịnh Hương Hương nổi tiếng, nhiều tài khoản bán hàng khác cũng đã mô phỏng phiên livestream với nền hộp màu cam giống cô. Tuy nhiên, điều khó nhất mà họ không thể sao chép chính là không khí gian phòng cũng như khí chất người phụ nữ này.

Thực tế, các buổi phát trực tiếp của Trịnh Hương Hương trông có vẻ đơn giản, song lại đòi hỏi công sức của rất nhiều người. Một ekip hàng chục nhân sự mới có thể thực hiện một buổi phát trực tiếp.

Trong một video được chia sẻ gần đây trên Douyin, chiến thần livestream đã cho người xem thăm quan văn phòng nơi cô và nhóm làm việc. Nơi đây ngổn ngang lưu trữ hàng nghìn hộp và sản phẩm.

Do đặc điểm livestream độc đáo, mặt bàn nơi cô mở những chiếc hộp màu cam, trưng bày các sản phẩm và nhanh chóng đẩy đi trong vòng 3 giây đều đã bị mòn. Màu sắc nhạt đi đáng kể.

Trong video, Trịnh Hương Hương còn cho mọi người xem công cụ kiếm tiền quan trọng nhất của cô: đôi tay. Dễ dàng nhận ra chúng đã chai sạn như thế nào sau nhiều phiên live kéo dài hàng giờ đồng hồ.

“Chúng đau lắm. Tôi chạm vào rất nhiều hộp mỗi ngày, thậm chí bây giờ tôi còn có vết chai trên tay”, cô cười và cho biết mình nhớ giá từng mặt hàng.

“Ví dụ, chiếc lò nướng này có giá 59 nhân dân tệ, những chiếc cốc này có giá 9 nhân dân tệ và những cốc mì này có giá 19 nhân dân tệ”, Trịnh Hương Hương nói.

Sau khi xem video của nữ streamer, nhiều người phải thốt lên: “Nếu bạn nghĩ mở và đẩy hộp là một công việc dễ dàng thì hãy suy nghĩ lại”.

Tựa chung, livestream là một công việc rất khó, đòi hỏi ở người dẫn chương trình (streamer) đa kỹ năng, từ trò chuyện, giới thiệu sản phẩm đến thuyết phục người xem mua hàng. Rất nhiều học viện mọc lên chuyên để đào tạo các streamer ‘chốt đơn’ thần tốc.

Jacqueline Zhuang, cô gái 30 tuổi sống tại Trung Quốc, là một trong những người tình nguyện tham gia khóa học để chuẩn bị cho hành trình mới. Chủ khóa học cam kết chỉ trong 2 ngày sẽ chỉ cho Zhuang mọi thứ để bán được sản phẩm, từ chiến thuật mời gọi đến tiếng lóng.

Chương trình đào tạo mà Zhuang cùng với 7 học viên khác tham gia thuộc sở hữu của Yan Guanghua, một cựu giáo viên tiếng Anh đến từ Trùng Khánh. Yan thừa nhận mình từng kiếm được tới 11.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) chỉ từ một buổi phát trực tiếp, đồng thời cam kết chia sẻ với các học viên mọi kiến thức trong suốt 20 giờ đồng hồ. Với mức phí 970 USD, lớp học hướng dẫn từ A đến Z cách xây dựng tài khoản TikTok để bán quần áo, mỹ phẩm, trang sức hoặc các sản phẩm đắt tiền phục vụ người xem từ Los Angeles đến London.

Trong buổi học tốt nghiệp, mỗi học viên sẽ phải viết kịch bản bán váy dạ hội. Vào khoảng 8:30 tối, họ sẽ thay phiên nhau xuất hiện trên một trong những tài khoản trực tiếp của cô giáo Yan và bán chúng.

“Five, four, three, two, one”, Jacqueline Zhuang đếm ngược bằng tiếng Anh, giống như cách những streamer Trung Quốc thường làm để khuyến khích hàng triệu người đặt hàng cùng một lúc. Trong tương lai, Zhuang dự định sẽ sử dụng những kỹ năng đã học được để bán trầm hương cho gia đình.

Dẫu vậy, cùng với sự tăng trưởng chóng mặt, cạnh tranh khốc liệt đã khiến nhiều streamer phải bỏ nghề. Câu chuyện về Hou Chunyu là một ví dụ.

Trong suốt 1 tháng, Hou Chunyu đều đặn dành 4 tiếng mỗi ngày livestream bán thực phẩm chức năng trên Douyin. Để thu hút nhiều mắt xem ứng với từng khung giờ vàng, cô gái này đôi khi phải làm việc đến quá nửa đêm.

“Thực phẩm bổ sung này chứa 8 loại chất xơ, vitamin và khoáng chất”, Hou Chunyu lặp lại sau vài phút. “Ngay cả các phi hành gia cũng sử dụng loại thực phẩm tuyệt vời này. Tại sao bạn không thử chứ?”.

Thế nhưng, đến tận cuối tháng, Hou vẫn chưa bán được một sản phẩm nào. Kênh phát trực tiếp của cô chỉ có 4 người xem, trong đó 2 người là đồng nghiệp.

Chia sẻ với Rest of World , Hou cho biết mình đã cố gắng tương tác với khán giả song vẫn không nhận được bình luận nào về sản phẩm. Cô gái livestream thuê này quyết định nghỉ việc vì không can tâm, dù cho được trả tới 12.000 nhân dân tệ (1.642 USD) mỗi tháng.

“Tôi sẽ suy sụp tinh thần nếu tiếp tục làm điều này”, Hou tâm sự.

Theo: Rest of World, 8days