HP giới thiệu dòng máy in laser đa chức năng khổ A3 cho doanh nghiệp

Đây là dòng máy in laser đa chức năng khổ A3 bao gồm cả tùy chọn in màu và in đen trắng với năng suất đỉnh cao, bảo mật hàng đầu thế giới, vận hành thông minh, tính nâng cấp và tùy biến phần cứng lẫn phần mềm giúp tối ưu hóa công việc in ấn hiện tại lẫn tương lai.



Nhờ loạt giải pháp đột phá trong lĩnh vực in ấn, dòng máy in HP đa chức năng khổ A3 được vinh danh là Sản phẩm của năm 2023 từ Keypoint Intelligence.

Năng suất đỉnh cao, photocopy, in và scan trên một thiết bị



Là dòng máy in đa chức năng, HP LaserJet Managed MFP E800/E700 được tích hợp tất cả các tính năng photocopy, in và scan trên cùng một thiết bị giúp doanh nghiệp thúc đẩy năng suất, tối ưu chi phí đầu tư và tiết kiệm không gian.

So với thế hệ trước, thế hệ mới được trang bị bộ vi xử lý với hiệu suất tăng gấp 7 lần giúp rút ngắn thời gian xử lý và khởi động, tăng tốc quá trình photocopy, in và scan. Tốc độ in ấn lên đến 70 trang/phút tiết kiệm tối đa thời gian, sẵn sàng đáp ứng số lượng lớn bản in trong thời gian ngắn.

Dòng máy in laser đa chức năng E800/E700 thế hệ mới có công suất khuyến nghị lên đến 60.000 trang/tháng, đáp ứng tối đa lên đến 300.000 trang/tháng. HP cũng tích hợp khay nạp tài liệu tự động ADF cho tài liệu khổ A3, sức chứa lên tới 300 tờ giúp việc photocopy và scan tiện lợi, nhanh chóng.

Công suất in ấn lớn, tốc độ cao giúp dòng máy in HP đa chức năng khổ A3 bắt kịp cường độ làm việc cao, liên tục của doanh nghiệp

Tối ưu quy trình, nâng cao năng suất với công nghệ Flow thế hệ mới



Để bắt kịp tốc độ phát triển và nhu cầu của doanh nghiệp, HP mang đến công nghệ Flow thế hệ mới với nhiều cải tiến giúp tối ưu quy trình in và scan.

Dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 có tốc độ scan hai mặt lên đến 300 hình/phút; tự động phát hiện và giải quyết các sự cố dính giấy; cảm biến tự động phát hiện tông màu, màu sắc trang giấy, tài liệu in hai mặt; công nghệ tự động nhận diện ký tự quang học nhanh và chính xác, thậm chí có thể nhanh hơn bằng Thẻ gia tốc giúp rút ngắn thời gian scan tài liệu.

Thêm vào đó, một màn hình cảm ứng màu 10,1 inch và tùy chọn bàn phím kích thước chuẩn sẽ hỗ trợ tối đa các thao tác với tài liệu và chỉnh sửa bản scan ngay tại máy in. Người sử dụng còn có thể tùy chỉnh lệnh, sau đó gửi bản scan trực tiếp qua email, fax, SharePoint cho nhiều người nhận với yêu cầu cụ thể khác nhau hoặc in thành bản cứng. Việc photocopy, in và scan nhờ đó trở nên tiện lợi, thân thiện và hiệu suất hơn.

Mọi thao tác thiết lập, chỉnh sửa, gửi nhận file trở nên dễ dàng hơn với màn hình cảm ứng màu 10,1 inch

Với nền tảng ứng dụng HP Workpath được kết nối với đám mây, doanh nghiệp còn dễ dàng tối ưu hóa quy trình in và scan theo nhu cầu hiện tại cũng như thay đổi để đáp ứng với nhu cầu của từng giai đoạn trong quá trình sử dụng.



Dòng máy in bảo mật hàng đầu thế giới

Được trang bị giải pháp bảo mật HP Wolf Enterprise với hơn 200 tính năng bảo mật được tích hợp, dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E800/E700 đảm bảo việc in ấn của doanh nghiệp luôn an toàn.

Thiết bị có thể tự động phát hiện và bảo vệ kịp thời khỏi các mối đe dọa chưa từng được biết tới. Đồng thời chỉ có máy in HP mới có khả năng tự khôi phục sau các cuộc tấn công mà không cần sự can thiệp từ đội ngũ kỹ thuật.

Hãng máy in còn cung cấp thêm giải pháp mở rộng HP Security Manager giúp quản lý và thiết lập cấu hình bảo mật của mọi máy in và máy in đa chức năng HP nằm trong hệ thống của doanh nghiệp.

Đảm bảo cho thao tác kết nối từ xa hay in tại chỗ đều an toàn với giải pháp bảo mật HP Wolf

Tùy biến và nâng cấp linh hoạt theo nhu cầu trong tương lai



Nhằm cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp in ấn hiệu quả, phù hợp với nhu cầu hiện tại lẫn tương lai, HP cho ra đời dòng máy in có tính tùy biến và nâng cấp cực kỳ linh hoạt.

Ngay từ ngoại hình, doanh nghiệp có thể tùy chọn tông màu của vỏ máy để phù hợp với không gian văn phòng.

Bên trong, nền tảng HP FutureSmart firmware không ngừng được nâng cấp để cập nhật các tính năng mới theo thời gian. Doanh nghiệp có thể mua bổ sung các gói tính năng hoặc giải pháp bảo mật phù hợp theo từng thời kỳ phát triển.

Doanh nghiệp còn có thể nâng cấp chức năng và công suất của thiết bị, như tăng tốc độ in, nâng cấp các mô-đun để mở rộng, bổ sung tính năng trong tương lai khi nhu cầu của doanh nghiệp thay đổi.

HP LaserJet Managed MFP E800/E700 cung cấp nhiều hơn những tùy chọn phần cứng bổ sung và cập nhật phần mềm để đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp

Với HP Open Extensibility Platform, doanh nghiệp có thể triển khai và tích hợp hàng trăm giải pháp của HP cũng như bên thứ ba vào máy in E800/E700.



Sở hữu chất lượng in ấn huyền thoại của dòng HP LaserJet cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến và giải pháp tùy biến, nâng cấp linh hoạt, dòng máy in đa chức năng khổ A3 HP LaserJet Managed MFP E800/E700 là một khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao và lâu dài cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu sản phẩm tại https://www.hp.com/vn-vi/printers/laserjet-managed-e800-e700-series.html và có thể đăng ký với HP để tải tờ thông tin sản phẩm và nhận thông tin sản phẩm mới sau này tại https://reinvent.hp.com/VN-OPS-A3.