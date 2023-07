HPT Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, có thêm tân Phó Chủ tịch

Ngày 20/07/2023, Công ty CP DV CN Tin học HPT (Công ty HPT - mã HPT- Upcom) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với sự tham gia của đại diện gần 80/531 cổ đông của công ty, giữ 81,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để thảo luận và thống nhất biểu quyết tại đại hội.



Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) đã có những chia sẻ tổng quan về tình hình hoạt động của HPT, nổi bật trong các điểm sáng trong năm 2022 là sự tăng trưởng về kinh tế, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên doanh thu HPT vượt hơn 1.000 tỷ đồng sau hơn 28 năm hoạt động. Năm 2022 doanh thu HPT đạt 117% kế hoạch, tăng trưởng 45% và lãi ròng trước thuế đạt 106% kế hoạch, tăng trưởng 7.5% so với năm 2021.

Năm 2022 HPT tập trung hoàn thiện, phát triển kinh doanh những sản phẩm/ giải pháp mang thương hiệu HPT như: Sản phẩm phần mềm SAALEM (Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng) tăng trưởng 700% so với năm 2021; giải pháp SmartNOC (Giải pháp giám sát hệ thống CNTT toàn diện) cũng được hoàn thiện; dịch vụ HSOC (Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin), dịch vụ Kiểm thử xâm nhập và bộ giải pháp Hcapollo (quản lý, giám sát an ninh thông tin tập trung) đạt giải Sao khuê 2022, 2023. Các sản phẩm và dịch vụ ngày càng nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ khách hàng. Thành công này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong công tác quản trị lẫn chuyên môn, thúc đẩy các hoạt động theo định hướng chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.



Bên cạnh các công tác chuyên môn, HPT cũng rất chú trọng vào việc phát triển nguồn lực, tổng nguồn lực khối kỹ thuật công nghệ tăng đột biến gần 27% so với năm 2021, giúp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong hoàn cảnh cạnh tranh về nguồn nhân lực ngày càng khốc liệt. Năm 2022, HPT đã thực hiện rất nhiều chính sách khuyến khích, chương trình sinh hoạt nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV.

Tại chương trình ĐHCĐ 2023, Công ty HPT cũng trình cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tất cả cổ đông tham dự Đại hội đã đồng thuận và thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý. Danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới không có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước và đã được công bố trên website của công ty.

Danh sách thành viên HĐQT HPT nhiệm kỳ mới 2023 -2028

Cũng trong phiên họp đầu tiên tại đại hội, các thành viên HĐQT thống nhất cao vị trí Chủ tịch HĐQT sẽ do ông Ngô Vi Đồng tiếp tục đảm nhận, bà Đinh Hà Duy Trinh tiếp tục giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban tài chính HPT. Đồng thời trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, HPT có thêm tân Phó Chủ tịch HĐQT là Ông Đinh Hà Duy Linh, người hiện đang là Tổng Giám đốc công ty. Ông Đinh Hà Duy Linh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ cho nhiệm kỳ mới. Trước đây, ông Linh đã từng là Thành viên HĐQT kiêm TGĐ. Bổ nhiệm ông vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT là một bước phát triển trong công tác lãnh đạo và quản lý của công ty và cũng thể hiện sự tín nhiệm, đánh giá cao từ phía Hội đồng quản trị về trọng trách, năng lực lãnh đạo và sự đóng góp của ông Linh trong suốt quá trình công tác tại HPT.



Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới

Ổn định tổ chức, kiên định mục tiêu, trên cơ sở nhận định tình hình chung cũng như căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT kết hợp với những những cơ hội, thách thức hiện có, HPT quyết tâm đặt kế hoạch lợi nhuận cho năm 2023 là 28 tỷ đồng.



Một trong những nội dung nội dung quan trọng được các cổ đông tham dự đại hội thông qua là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Đây là một trong những hành động hết sức rõ ràng trong mục tiêu chiến lược chú trọng vào con người – nguồn nhân lực của HPT. ESOP là một trong những chính sách có tính động viên rất lớn, góp phần vào công tác quản trị nhân sự chiến lược của HPT nhằm tạo sự cam kết, gắn bó lâu dài; khuyến khích việc gắn kết quyền lợi của những cán bộ chủ chốt với hiệu quả hoạt động của công ty, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của công ty. Dự kiến, có tổng cộng 446.422 cổ phiếu (chiếm 5% số lượng cổ phiếu HPT đang lưu hành) sẽ được thực hiện trong chương trình ESOP năm 2023. HĐQT, Ban lãnh đạo HPT hy vọng tạo ra cơ hội tham gia vào việc sở hữu cổ phiếu và chia sẻ thành quả kinh doanh cho các cán bộ, nhân viên có đóng góp và gắn bó lâu dài với công ty. Điều này cũng giúp đẩy mạnh tính chuyên nghiệp, đam mê công việc và trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 là 15%, trong đó 4% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông HPT năm 2022

HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, cam kết sẽ tiếp tục thực thi những mục tiêu, kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, luôn nỗ lực vì quyền lợi của cổ đông, của cán bộ nhân viên công ty và đóng góp cho xã hội, cho đất nước; đại diện Ban Kiểm soát cũng đã phát biểu nhận nhiệm vụ.



Đại hội đồng cổ đông HPT năm 2023 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, cởi mở, thân thiện của toàn thể cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội.

Tìm hiểu thêm về HPT và thông tin cổ phiếu HPT tại: https://hpt.vn/