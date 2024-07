HPT chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt - Kế hoạch 2024 nhiều đột phá

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc đã cùng chia sẻ về bức tranh tổng thể của HPT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tinh thần "Táo bạo đột phá – Mạnh mẽ quyết liệt – Nắm bắt cơ hội".



Năm 2023, HPT ghi nhận kết quả tài chính tích cực: giữ vững vị thế doanh thu nghìn tỷ với doanh số 1.156 tỷ đồng đạt 105,1% kế hoạch và tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 102,1% so với kế hoạch, tăng trưởng 7,7% (so với 2022). Đại hội đã cùng thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức 2023 với tỷ lệ là 12% bằng tiền mặt.

Toàn thể cổ đông cùng thống nhất thông qua các tờ trình tại đại hội

Trong năm qua, sản phẩm mang thương hiệu HPT đã có nhiều dấu ấn đặc biệt, nhận được sự tin tưởng của khách hàng: SAALEM (số hóa quy trình), SmartNOC (quản lý hệ thống CNTT), CSEP (quản lý tài sản), hệ sản phẩm giải pháp HSOC và HSOC platform (hơn 10 cấu phần, an toàn thông tin) đạt tổng doanh thu các sản phẩm HPT năm 2023 khoảng gần 50 tỷ đồng.



Bên cạnh việc phát triển những thế mạnh công nghệ sẵn có HPT còn đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng AI vào các sản phẩm, giải pháp, trong hoạt động quản trị doanh nghiệp đem lại hiệu quả đáng kể. HPT tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ với các đối tác công nghệ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như AI, IoT…

Năm 2024 với HPT là một năm hết sức quan trọng, là cột mốc đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập. HPT đặt kế hoạch tiếp tục giữ vững mốc doanh thu trên 1000 tỷ và hướng đến mục tiêu 1000 khách hàng. Dự kiến, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 ở mức từ 10% - 15% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu. Công ty tiếp tục triển khai những bước tiến lớn vào các thị trường trong nước và quốc tế, bước đầu là ở các thị trường Lào, Campuchia và mở rộng ra Đông Nam Á.

HPT quyết liệt thực hiện kế hoạch hành động với chiến lược "555" năm 2024: "5 sản phẩm dịch vụ trụ cột phát triển thị trường trong nước", "5 sản phẩm dịch vụ trụ cột phát triển thị trường quốc tế", "5 thành tố vận hành hoạt động và triển khai kế hoạch" với những mục tiêu chính: Triển khai cụ thể chiến lược "Đột phá" của HĐQT ở các mảng hoạt động; tiếp tục thực hiện mục tiêu 1.000 khách hàng và doanh thu trên 1.000 tỷ đồng; tăng tỷ lệ doanh thu sản phẩm HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20% và tỷ lệ doanh thu dịch vụ HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 30%; tiếp tục tăng trưởng doanh thu tối thiểu 10% với các đối tác quan trọng. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự sau cột mốc 30 năm. Về giải pháp mới, sản phẩm mới: ít nhất 05 sản phẩm giải pháp công nghệ Việt Nam có doanh thu.

Tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh online, tìm kiếm và phát triển nhiều hơn các sản phẩm kinh doanh trên website bán hàng: hpttechstore.com cùng với các giải pháp công nghệ Việt tiềm năng.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, HPT sẽ đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT giai đoạn 2 tại Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng. Đây cũng sẽ là cơ hội để HPT và các nhà đầu tư đồng hành cùng nhau, chia sẻ giá trị và cùng nâng cao thương hiệu của HPT trên thị trường.

Đại hội đồng cổ đông HPT năm 2024 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, cởi mở, thân thiện. Đại diện HĐQT - Ông Ngô Vi Đồng- Chủ tịch HĐQT HPT chia sẻ tại đại hội: "Thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã tham dự ĐHCĐTN HPT năm 2024. Chúng tôi ghi nhận và cảm kích sự ủng hộ cũng như các ý kiến đóng góp của quý vị, cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu để HPT phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng kỳ vọng của quý cổ đông. Sự đồng hành của quý vị là động lực quan trọng giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và khích lệ toàn thể CBNV HPT nỗ lực đạt được những mục tiêu đã đề ra."