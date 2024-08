HR Asia vinh danh những nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam năm 2024

Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ", các doanh nghiệp thắng giải năm nay đã phản ánh những thách thức và cơ hội từ sự gia tăng của lực lượng lao động Gen Z, tạo nên một môi trường làm việc đa thế hệ. Các doanh nghiệp này không chỉ thể hiện thành tích xuất sắc trong việc tuyển dụng và giữ chân tài năng trẻ mà còn tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự đa dạng, hợp tác và đổi mới liên tục, trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp khác trong ngành.



Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp tham gia đề cử cho giải thưởng HR Asia Award, với 704 doanh nghiệp tham gia đề cử và 53.250 nhân viên tham gia khảo sát. Khảo sát đã cung cấp một góc nhìn tổng quan và toàn diện về bối cảnh làm việc tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc phản ánh những nỗ lực cải thiện môi trường làm việc của các doanh nghiệp, kết quả khảo sát cũng nêu bật tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên đối với việc định hình văn hóa tổ chức.

William Ng, Tổng biên tập tạp chí HR Asia, cho biết: "Với số lượng Zoomers gia nhập lực lượng lao động ngày càng tăng, những thách thức mới đối với ngành nhân sự cũng xuất hiện. Trải nghiệm sống và kỳ vọng khác nhau giữa các thế hệ có thể tạo ra bất hòa tại nơi làm việc. Chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều tổ chức tại Việt Nam quan tâm đến điều này. Họ nỗ lực giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn và gia tăng mức độ hài lòng của nhân viên thông qua các chính sách thúc đẩy sự hòa nhập, gắn kết tại nơi làm việc, đồng thời lắng nghe nhân viên nhiều hơn."

Năm nay, giải thưởng HRAA có ba hạng mục trao giải đặc biệt. Trong đó, Substainable Workplace là hạng mục mới, thể hiện cam kết của của các doanh nghiệp trong việc cân bằng giữa các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, hạng mục Diversity, Equity, and Inclusion của HR Asia vinh danh các tổ chức đã có những bước tiến đáng kể trong việc tạo ra môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Ngoài ra, hạng mục Most Caring công nhận các tổ chức đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến nhân viên của mình, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn.

Lễ trao giải cũng vinh danh 19 doanh nghiệp nhận được cúp Vàng (dành cho các doanh nghiệp thắng giải từ 5 năm liên tiếp được công nhận bởi tạp chí HR Asia). Với những cống hiến không ngừng trong việc xây dựng và phát triển một môi trường làm việc xuất sắc, những cái tên xuất sắc đã được vinh danh là:

1. Avery Dennison

2. Công Ty Coca-Cola Việt Nam

3. Công Ty TNHH AEON Việt Nam

4. Công ty TNHH Amway Việt Nam

5. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

6. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

7. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

8. Công ty TNHH Coach Việt Nam

9. Công ty TNHH DKSH Việt Nam

10. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

11. Công Ty TNHH Piaggio Việt Nam

12. DatVietVAC Group Holdings

13. Deloitte Việt Nam

14. Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

15. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

16. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

17. OPSWAT

18. Sun Group

19. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Giải thưởng HR Asia - Best Companies to Work in Asia được tổ chức thường niên bởi Business Media International. HRAA hiện đã có mặt tại 15 quốc gia trong khu vực châu Á. Để biết thêm thông tin về giải thưởng HR Asia Award, vui lòng truy cập: website: https//hr.asia/awards/.

Danh sách 130 doanh nghiệp tại Việt Nam nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á theo thứ tự bảng chữ cái:

1.Ascott Việt Nam

2.Avery Dennison

3.Avis Việt Nam

4.Beiersdorf Việt Nam

5.Carlsberg Việt Nam

6.Chi nhánh Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris Tại TP.HCM

7.Công ty Ajinomoto Việt Nam

8.Công Ty Cổ Phần AZB

9.Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt

10.Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội

11.Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

12.Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ

13.Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

14.Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

15.Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

16.Công Ty Cổ Phần DRAEXLMAIER Automotive Việt Nam

17.Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

18.Công Ty Cổ Phần Hàng Không VietJet

19.Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD

20.Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An

21.Công ty Cổ phần Landco

22.Công Ty Cổ Phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam

23.Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

24.Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

25.Công ty Cổ phần RT Holdings

26.Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam

27.Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

28.Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

29.Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

30.Công ty Cổ phần Tasco

31.Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dân Ôn

32.Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh (IPPTR – thành viên của tập đoàn IPP)

33.Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du

34.Công Ty Coca-Cola Việt Nam

35.Công Ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam

36.Công ty Shell Việt Nam TNHH

37.Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

38.Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

39.Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội

40.Công Ty TNHH AEON Việt Nam

41.Công ty TNHH Amway Việt Nam

42.Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

43.Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

44.Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam

45.Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

46.Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

47.Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

48.Công ty TNHH Bảo Hiểm Shinhan Life Việt Nam

49.Công Ty TNHH Cargill Việt Nam

50.Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam

51.Công ty TNHH Coach Việt Nam

52.Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam

53.Công Ty TNHH Điện Tử Samsung Vina

54.Công ty TNHH DKSH Việt Nam

55.Công Ty TNHH Fujifilm Việt Nam

56.Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng Tiêu Dùng và Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

57.Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)

58.Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam

59.Công ty TNHH LITE ON Việt Nam

60.Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

61.Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

62.Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam

63.Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc tập đoàn FISHER BARTON)

64.Công ty TNHH MiTek Việt Nam

65.Công ty TNHH Môi Giới Bảo Hiểm Marsh Việt Nam

66.Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam

67.Công ty TNHH Nabati Việt Nam

68.Công Ty TNHH Novartis Việt Nam

69.Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

70.Công Ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam

71.Công ty TNHH Ortholite Viet Nam

72.Công Ty TNHH Piaggio Việt Nam

73.Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

74.Công ty TNHH Rawlplug Việt Nam

75.Công ty TNHH Rochdale Spears

76.Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam

77.Công ty TNHH Sandoz Việt Nam

78.Công Ty TNHH Spartronics Việt Nam

79.Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing

80.Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông

81.Công ty TNHH United International Pharma

82.Công Ty TNHH Vard Vũng Tàu

83.Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam

84.Công Ty TNHH Wink Hotels Management Việt Nam

85.Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Dược phẩm và Đầu tư TV

86.Danieli Việt Nam (Industrielle Beteiligung Co., Ltd.)

87.DatVietVAC Group Holdings

88.De Heus Việt Nam

89.Deloitte Việt Nam

90.FedEx Express Việt Nam

91.Gameloft Việt Nam

92.Gap Inc.

93.GeoComply

94.GroupM Vietnam

95.Hệ thống Y tế Vinmec

96.Microsoft Việt Nam

97.Mondelez Kinh Đô Việt Nam

98.MSD Việt Nam

99.NAB Innovation Centre Vietnam

100.NashTech

101.Ngân hàng CIMB Việt Nam

102.Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

103.Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam

104.Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

105.Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

106.Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

107.Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai

108.Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

109.Ngân Hàng TMCP Bắc Á

110.Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

111.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

112.Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

113.Ngân hàng TMCP Quốc Dân

114.Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

115.Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)

116.OPSWAT

117.Reckitt Việt Nam

118.Sun Group

119.Tập Đoàn Giáo Dục EQuest

120.Tập Đoàn Giáo Dục IGC

121.Tập đoàn Quốc tế Crystal

122.Tập Đoàn T&T Group

123.Tổ hợp Khu Công Nghiệp DEEP C

124.Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

125.Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

126.Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí

127.Trường Đại Học RMIT Việt Nam

128.Trusting Social

129.Virtuos

130.YODY

Danh sách các doanh nghiệp đạt được hạng mục giải thưởng HR Asia - Diversity, Equity, and Inclusion theo thứ tự bảng chữ cái:

1.Công Ty Cổ Phần AZB

2.Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam

3.Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

4.Công Ty Coca-Cola Việt Nam

5.Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

6.Công Ty TNHH AEON Việt Nam

7.Công ty TNHH Amway Việt Nam

8.Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

9.Công ty TNHH Coach Việt Nam

10.Công Ty TNHH Novartis Việt Nam

11.Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

12.Công Ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam

13.Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

14.Gameloft Việt Nam

15.Gap Inc.

16.GroupM Vietnam

17.MSD Việt Nam

18.Ngân Hàng TMCP Bắc Á

19.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

20.Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)

21.Tập Đoàn Giáo Dục IGC

22.YODY

Danh sách các doanh nghiệp đạt được hạng mục giải thưởng HR Asia - Most Caring Company theo thứ tự bảng chữ cái:

1.Beiersdorf Việt Nam

2.Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội

3.Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

4.Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

5.Công ty TNHH Amway Việt Nam

6.Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

7.Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam

8.Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

9.Công ty TNHH Bảo Hiểm Shinhan Life Việt Nam

10.Công ty TNHH Coach Việt Nam

11.Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam

12.Công ty TNHH DKSH Việt Nam

13.Công Ty TNHH Novartis Việt Nam

14.Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

15.Hệ thống Y tế Vinmec

16.Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

17.Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

18.Ngân Hàng TMCP Bắc Á

19.Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

20.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

21.Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)

22.Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

23.Trường Đại Học RMIT Việt Nam

Danh sách các doanh nghiệp đạt được hạng mục giải thưởng HR Asia - Substainable Workplace Company theo thứ tự bảng chữ cái:

1.Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

2.Công Ty Coca-Cola Việt Nam

3.Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

4.Công ty TNHH Coach Việt Nam

5.Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)

6.Công Ty TNHH Novartis Việt Nam

7.Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

8.FedEx Express Việt Nam

9.GeoComply

10.Ngân hàng CIMB Việt Nam

11.Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

12.Ngân Hàng TMCP Bắc Á

13.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

14.Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

15.Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)

(Nguồn và ảnh: HR Asia)