HT Pearl – Căn hộ chuẩn Nhật thu hút khách hàng tại thời điểm sắp bàn giao

Sau 2 năm kể từ ngày khởi công, HT Pearl hiện đã hoàn tất hầu hết các hạng mục với tiến độ và chất lượng vượt kỳ vọng, sẵn sàng chào đón hàng ngàn cư dân về chốn an cư mới từ tháng 9/2023.



Cận kề ngày bàn giao, chủ đầu tư HT Pearl tung "giỏ hàng giới hạn, tầng cao view độc bản" cùng rất nhiều chương trình ưu đãi.



Là sản phẩm căn hộ chuẩn Nhật, với các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng khắt khe, HT Pearl được rất nhiều khách hàng đón nhận, hiện khoảng 90% số lượng sản phẩm đã có chủ.

Với ngân sách ban đầu dưới 1 tỷ đồng rất khó để chạm tới ước mơ dựng xây tổ ấm ở các vị trí sầm uất phía Đông Sài Gòn. Tuy nhiên, với HT Pearl, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ (tương đương từ 680 triệu đồng) là có thể nhận nhà vào ở ngay, 70% còn lại được ngân hàng tài trợ lên đến 20 năm với lãi suất ưu đãi, đặc biệt 9 tháng đầu tiên còn được CĐT hỗ trợ lãi suất 0%.

Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm cơn mưa quà tặng: Quà tân gia lên đến 150 triệu đồng, voucher mua sắm nội thất giảm lên đến 45%, miễn phí 1 tháng thuê nội thất, …

Mua 1 được 5 - Lợi ích tối đa tại HT Pearl

Hơn cả một nơi an cư, HT Pearl là nơi chủ nhân cảm nhận được trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc và năng lượng tích cực mỗi ngày trong ngập tràn lợi ích từ HT Pearl. Những yếu tố để tạo nên một cuộc sống tròn đầy đều có mặt tại nơi đây, khi cư dân HT Pearl được chăm sóc đủ đầy bởi các tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp, tiện lợi, từ trường học, bệnh viện, chợ, đến trung tâm giải trí, v.v.

Thứ nhất, sau một ngày làm việc, trở về HT Pearl, chủ nhân được chào mừng bởi sảnh đón sang trọng như khách sạn 5 sao, với hệ thống 16 thang máy cao cấp. Không gian sống được thiết kế tập trung hướng đến sự tinh tế, tràn ngập hơi thở thiên nhiên, kiến tạo nên những trải nghiệm sống nghỉ dưỡng thư thái tại gia. Đặc biệt là tầm view xanh mát, làn gió tươi mới từ nội khu, Hồ Đá hay tầm nhìn "city view" hút mắt hướng về tòa nhà Landmark 81. Hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu đỉnh cao bàn giao chuẩn 5 sao cũng đã sẵn sàng chào đón cư dân: Trung tâm thương mại, gym & spa, khu café-bar, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, hồ bơi tràn viền, vườn thiền sỏi trắng, phòng dining room, v.v…

HT Pearl đã hoàn thiện cơ bản hệ thống tiện ích đỉnh cao tại 3 tầng khối đế

Thứ hai, ngay khối đế dự án là hệ thống Trường mầm non chuẩn Quốc tế Green Pearl với diện tích gần 3000m2, được xem là trường Mầm non quy mô bậc nhất tại Dĩ An. Trường có 15 phòng học, 8 phòng đa chức năng, 2 sân chơi rộng lớn trong nhà và ngoài trời, vườn thực hành, vườn trồng rau,… Trường Green Pearl đã hoàn thiện đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng nhận trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi.



Trường mầm non quốc tế Green Pearl quy mô gần 3000m2 đã sẵn sàng hoạt động

Có thể nói các gia đình sống tại HT Pearl "20 năm không cần đổi nhà" vì chất lượng dự án và tiện ích hiện hữu đầy đủ dù nhu cầu thay đổi. Ngoài trường mầm non Green Pearl, cách dự án vài bước chân là trường Tiểu học Đông Hòa B, trường Liên cấp Ngô Thời Nhiệm, THCS Phan Chu Trinh, bên cạnh đó còn có hệ thống 8 trường Đại Học xung quanh dự án.



Thứ ba, về y tế, bên cạnh hệ thống bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, Bệnh viện Hoàn Hảo chỉ cách dự án hơn 1km, CĐT cũng đang nỗ lực hoàn thiện bệnh viện quy mô 2,6 ha, có kho lạnh lớn nhất Bình Dương nhằm lưu trữ vaccine và khám chữa bệnh cho cư dân tại Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.

Thứ tư, về giải trí - thể thao, ngoài sở hữu hệ thống giải trí nội khu chuẩn 5 sao ngay thềm nhà, cư dân HT Pearl có thể dễ dàng tiếp cận đa dạng loại hình giải trí, thể thao của khu vực như Trung tâm mua sắm Go Dĩ An, Giga Mall Phạm Văn Đồng, Khu du lịch Suối Tiên, Sân Golf Thủ Đức… chỉ trong bán kính từ 5 đến 10 phút di chuyển.

Thứ năm, về giá trị kết nối, HT Pearl sở hữu cộng đồng cư dân trí thức cung cấp những mối quan hệ đáng tin cậy. Ngoài ra, lợi thế tọa lạc ngay trung tâm đô thị sáng tạo khu Đông, liền kề cộng đồng tri thức tinh hoa của Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, HT Pearl trở thành tâm điểm kết nối thuận tiện của 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam: TP.HCM, TP.Thủ Đức, TP.Biên Hòa, TP.Dĩ An và TP.Thuận An. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tuyến đường huyết mạch giao thông như: đại lộ Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1K, Xa Lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1, bến xe Miền Đông,… giúp cư dân HT Pearl di chuyển dễ dàng, kết nối khu vực lân cận nhanh chóng.

HT Pearl với chất lượng, đẳng cấp, "vừa túi tiền" đã sẵn sàng chào đón cư dân về an cư, viết tiếp hành trình trải nghiệm sống đáng giá mỗi ngày của những chủ nhân tinh hoa.

Dự án hiện đang được giao dịch trực tuyến trên nền tảng iHouzz App, và phân phối bởi độc quyền bởi iHouzz, cùng Dat Xanh Services, Đất Xanh Miền Nam, DXMD Việt Nam, Maxland.

Thông tin dự án: Khu căn hộ cao cấp HT- Ngọc Châu (HT- Pearl Apartment) tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Tên cũ: Khu căn hộ Hưng Thịnh Sunshine)



Tên thương mại: HT - Pearl

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT - Pearl