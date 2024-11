HT Pearl - Hành trình 1 năm kiến tạo nhịp sống an cư lý tưởng

HT Pearl - Nơi dựng xây tổ ấm - Nơi hạnh phúc đong đầy

Sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - liền kề tuyến đường QL1K, cách trục Phạm Văn Đồng chỉ 3 km, việc di chuyển của cư dân HT Pearl đến các tiện ích ngoại khu, kết nối với 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức, TP Biên Hòa, TP Dĩ An và TP Thuận An trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Với mục tiêu hướng đến sự hoàn hảo về mọi mặt thông qua việc sáng tạo không ngừng và chuyên nghiệp hóa cao, cũng như tận dụng lợi thế hiện có về quản trị, nguồn nhân lực, quỹ đất và tiềm lực tài chính, Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhà HT – Pearl đã bàn giao dự án đúng tiến độ, cũng như gây ấn tượng với chất lượng công trình và tiện ích vượt kỳ vọng cho cư dân sau 1 năm vận hành.

Ngoài việc bàn giao căn hộ từ thiết kế, cấu trúc, đến trang thiết bị nội thất đúng như cam kết, một trong những điểm cộng trong triển khai dự án HT Pearl chính là sự đầu tư các thiết bị về hệ thống báo cháy tòa nhà đạt chứng chỉ LPCB (chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Anh Quốc cho các sản phẩm phòng cháy chữa cháy) và tất cả các không gian đều được trang bị đầu phun chữa cháy, báo khói riêng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia chủ. Thêm vào đó, chủ đầu tư còn quan tâm đến việc tiết giảm thời gian di chuyển của gia chủ bằng cách thiết kế 8 thang máy tự động loại lớn cao cấp nhưng chỉ với 15 - 16 căn hộ trên mỗi tầng, có chứng nhận "công trình xanh" với thương hiệu Hitachi của Nhật.

Đồng thời, các tiện ích nội khu cũng đã được hoàn thiện, chỉn chu, đáp ứng được nhu cầu rèn luyện thể chất, mang đến trạng thái sức khỏe toàn diện cho cư dân như: Hồ bơi dành cho trẻ em và người lớn với thiết kế đảm bảo các thông số kỹ thuật, sân cầu lông đạt chuẩn, sân bóng bàn chất lượng, phòng tập gym với hệ thống thiết bị hiện đại, cùng hệ thống công viên xanh mát... Không những thế, hệ thống shophouse tại HT Pearl cũng đã đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 80% với các tiện ích như Trường mẫu giáo quốc tế Green Pearl, GS25, Khu vui chơi trẻ em HT Kids Garden, các tiệm cafe, quán ăn, spa,.... Tất cả đã lý giải cho việc tỷ lệ cư dân vào ở chiếm đến 70% trên tổng 1.058 căn hộ chỉ sau 1 năm dự án được đưa vào hoạt động.

Hồ bơi nội khu dự án căn hộ HT Pearl

Anh Minh Triết - cư dân HT Pearl cho biết: "Tôi về HT Pearl đến nay cũng đã 1 năm, sau quá trình sử dụng chất lượng căn hộ mà gia đình tôi đang ở vẫn có trạng thái như ngày đầu nhận nhà. Ban đầu khi quyết định mua HT Pearl, tôi cũng khá lo lắng về vấn đề di chuyển và giao thông, nhưng qua một thời gian sinh sống, làm việc, tôi nhận ra việc di chuyển khá dễ dàng, ít kẹt xe và trong tương lai khi tuyến metro đi vào hoạt động thì quá trình đi lại của gia đình tôi sẽ tiện hơn nữa. Hơn nữa, cuộc sống của chúng tôi trở nên tươi vui hơn, thú vị hơn khi có những hàng xóm thân thiện, dân trí cao, cũng như sự quan tâm đến đời sống của cư dân từ phía Ban Quản lý."

HT Pearl - Trao niềm tin bền vững - nhận hạnh phúc dài lâu

Cùng suy nghĩ của anh Triết, Chị Trinh - cư dân HT Pearl chia sẻ: "Từ ngày về HT Pearl, bộ phận hỗ trợ của Chủ đầu tư và Ban Quản lý luôn chú trọng đến các công tác hỗ trợ, chăm sóc đời sống cư dân, tạo các hoạt động vui chơi giải trí cùng các phần quà ý nghĩa vào các dịp lễ trong năm. Và điều làm bà con chúng tôi vui mừng nhất chính là Chủ đầu tư đã giữ đúng cam kết về thời gian ra sổ."

Tết trung thu tại dự án HT Pearl

Như phần chia sẻ của anh Minh Triết, chất lượng của sống của cư dân còn được thăng hạng nhờ sự quan tâm của Chủ đầu tư và Ban quản lý với mong muốn tạo dựng một cộng đồng văn minh, nơi mà các cư dân không chỉ vun đắp tình cảm gia đình mà còn cùng nhau gắn kết, chia sẻ thông qua các hoạt động cộng đồng được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp xuyên suốt trong năm như Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tết Trung Thu, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… Song song đó, các công tác dịch vụ hậu cần như bộ phận hỗ trợ giấy tờ an sinh xã hội, bộ phận an ninh, bộ phận vệ sinh, bộ phận chăm sóc môi trường sống… luôn được chú trọng, đảm bảo cho cư dân một "chốn về" an toàn, yên bình trong lòng khu Đông sầm uất.

Đặc biệt, tinh thần của cư dân HT Pearl như được củng cố hơn bao giờ hết khi được cầm trên tay quyền sổ hồng trong Lễ bàn giao sổ vào tháng 7/2024 - chỉ sau gần 9 tháng kể từ ngày nhận nhà. Đây vừa là minh chứng cho sự uy tín và trách nhiệm của Chủ đầu tư luôn đi cùng quyền lợi khách hàng, vừa giúp cư dân yên tâm an cư, góp phần gia tăng giá trị bất động sản.

Lễ bàn giao sổ hồng dự án HT Pearl

Chính niềm tin, sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác sẽ là nguồn lực để chủ đầu tư HT Pearl tiếp tục thực hiện nhiều dự án hơn nữa, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, lan tỏa dòng chảy thịnh vượng trong những năm tới. Mong rằng hành trình ấy, Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhà HT – Pearl luôn có sự dõi theo của quý khách hàng, quý đối tác.

Dự án hiện đang được phân phối chính thức bởi Công ty cổ phần phát triển Nhà Vạn Phước ( Vạn Phước House ). Liên hệ hợp tác phân phối sản phẩm HT Pearl qua Hotline 0975 98 88 98.

Thông tin dự án: Khu căn hộ cao cấp HT- Ngọc Châu (HT- Pearl Apartment) tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Tên cũ: Khu căn hộ Hưng Thịnh Sunshine)

Tên thương mại: HT - Pearl

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT - Pearl