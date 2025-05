Thủ tướng: Xây dựng sân bay Gia Bình và tuyến đường về Hà Nội xứng tầm kỷ nguyên vươn mình

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc xây dựng sân bay Gia Bình cấp 4E lưỡng dụng sẽ bổ sung, hỗ trợ sân bay Nội Bài đang quá tải và không còn nhiều dư địa mở rộng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, chiều 8/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay Gia Bình.

Theo báo cáo của Bộ Công an, sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh được khởi công xây dựng vào tháng 12/2024; là sân bay chuyên dùng, cấp 3C; phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Không quân Công an nhân dân, dự bị cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp; định hướng bảo đảm hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế; đồng thời vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau đó, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình chuyên dùng phục vụ múc đích an ninh, quốc phòng thành Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cấp 4E dùng chung dân dụng – an ninh, quốc phòng; với mục tiêu giảm tải cho Cảng hàng không Nội Bài trong vận tải hàng hóa, hành khách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo báo cáo của TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có chiều dài tuyến khoảng 45,6 km; trong đó đoạn qua địa bàn TP. Hà Nội là 14 km, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh khoảng 31,6 km; quy mô mặt cắt ngang 120 m, tương đương 10 làn xe; tổng mức đầu tư khoảng 40.300 tỷ đồng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng tuyến đường dự kiến khoảng 585,5 ha.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đề nghị chia dự án thành 2 dự án thành phần tương ứng tuyến đường đi trên 2 địa phương; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Công an với tư duy phát triển đã chủ động đề xuất và các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất với chủ trương nâng cấp sân bay Gia Bình từ cấp 3C lên 4E, chuyển từ phục vụ an ninh, quốc phòng là chính sang khai thác lưỡng dụng vừa phục vụ quốc phòng, an ninh vừa khai thác dân sự, phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các ý kiến cũng thống nhất với đề xuất chuyển từ đầu tư công sang hợp tác công tư trong xây dựng sân bay Gia Bình theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; các cơ quan lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm để triển khai hợp tác công tư, bảo đảm lợi ích quốc gia, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tuân thủ luật pháp hiện hành, nếu cần cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai nhanh mà luật pháp chưa có thì đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đại diện các cơ quan đều khẳng định hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn hàng không trong hoạt động của các sân bay trong khu vực. Về tuyến đường từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và TP. Hà Nội triển khai các đoạn tuyến theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng sân bay Gia Bình cấp 4E lưỡng dụng sẽ bổ sung, hỗ trợ sân bay Nội Bài đang quá tải và không còn nhiều dư địa mở rộng. Sân bay này cùng tuyến đường kết nối với trung tâm Hà Nội được xây dựng xứng tầm, hiện đại, đồng bộ, khang trang sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, tạo điểm nhấn cảnh quan, diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và sẽ là một trong những công trình lớn khẳng định sự phát triển vươn mình, tầm vóc, vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh đây là những công trình rất quan trọng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan liên quan phải nỗ lực, cố gắng để hoàn thành các công trình kịp phục vụ các hoạt động đối ngoại tại APEC 2027. Thủ tướng giao các cơ quan khẩn trương xây dựng dự thảo để trình cấp có thẩm quyền về nội dung này.