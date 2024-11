Huawei bán được 1 triệu điện thoại không chạy Android chỉ sau 10 phút

Huawei đã tạo nên cơn sốt trên thị trường smartphone khi dòng flagship mới nhất, Mate 70, ghi nhận hơn 1 triệu đơn đặt trước chỉ sau vài chục phút đầu tiên mở đặt cọc. Điều đặc biệt, Mate 70 không chạy Android mà sử dụng hệ điều hành HarmonyOS NEXT tự phát triển – minh chứng cho sự tự tin và quyết tâm của Huawei trong thời điểm hãng này đang phải gánh chịu hàng loạt các lệnh cấm vận từ Mỹ.

HarmonyOS NEXT, được Huawei công bố tại sự kiện lập trình viên hồi giữa năm nay, là một bước nhảy vọt so với phiên bản HarmonyOS đầu tiên được phát hành vào năm 2019. Các phiên bản trước đây của HarmonyOS đều dựa trên Android; tuy nhiên HarmonyOS NEXT được phát triển độc lập khỏi Android Open Source Project (AOSP).

Hệ điều hành HarmonyOS NEXT của Huawei

Một trong những lo ngại lớn nhất về HarmonyOS NEXT là vấn đề hỗ trợ ứng dụng gốc. HarmonyOS NEXT không còn dựa trên Android, do đó, thư viện ứng dụng gốc không phong phú. Tuy nhiên, Huawei khẳng định đã có hơn 15.000 ứng dụng gốc được hỗ trợ bởi hệ điều hành mới này. Huawei tiết lộ đang đầu tư hơn 6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 20.000 tỷ đồng) mỗi năm để thúc đẩy sự đổi mới của nhà phát triển trong hệ sinh thái.

Huawei dự kiến sẽ chính thức công bố dòng Mate 70 trong sự kiện ra mắt vào ngày 26/11. Mới đây vào ngày 18/11, ông lớn Trung Quốc đã cho phép người dùng đặt cọc trước. Qua ghi nhận trên Vmall, nền tảng thương mại điện tử của Huawei, chỉ sau khoảng hơn 10 phút mở cửa, lượng đơn đặt hàng đã đạt mức 1 triệu đơn.

Hơn 1 triệu đơn đặt hàng Huawei Mate 70 chỉ sau 10 phút

Tại các cửa hàng Huawei trên khắp lãnh thổ Trung Quốc cũng xuất hiện những hàng người dài xếp hàng để đặt mua Mate 70. Được biết, những người đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng sẽ được ưu tiên nhận máy sớm hơn so với trên website.

Một khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội Weibo: “Hôm nay chưa chính thức mở bán, nhưng đã có rất nhiều người chờ đợi. Ai cũng rất hào hứng.” Một cửa hàng Huawei cho biết họ đã nhận được hơn 300.000 đơn đặt trước chỉ trong vài phút đầu tiên.

Người Trung Quốc xếp hàng đặt cọc Mate 70

Mate 70 không chỉ đối đầu với các đối thủ nội địa như Xiaomi, Vivo, mà còn phải cạnh tranh với dòng iPhone 16 mới nhất của Apple – sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Trung Quốc nhờ các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ trong lễ hội mua sắm 11/11. Theo Counterpoint Research, doanh số iPhone 16 trong ba tuần đầu đã cao hơn 20% so với iPhone 15 cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Huawei vẫn giữ vững sự tự tin nhờ sức hút của dòng Mate 60 trước đó, với doanh số ước tính hơn 10 triệu chiếc trong vòng 10 tháng sau khi ra mắt. Điều này đặt nền tảng vững chắc cho sự kỳ vọng lớn vào Mate 70.

Huawei dự kiến ra mắt bốn phiên bản khác nhau của Mate 70, bao gồm bản tiêu chuẩn, Pro, Pro+, và Ultimate Design. Hai phiên bản cao cấp nhất sẽ có thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là phiên bản Ultimate Design với mặt lưng được hoàn thiện độc quyền, mang đến vẻ ngoài cao cấp và mức giá đắt đỏ.

Thiết kế của Huawei Mate 70

Ngoài hệ điều hành riêng,cCác mẫu Mate 70 có thể được trang bị chip HiSilicon Kirin 9100, được sản xuất trên tiến trình 6nm bởi SMIC. Đây cũng là một thành tựu lớn khác của Huawei nói riêng và lĩnh vực bán dẫn của Trung Quốc nói chung.

Huawei sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức dòng Mate 70 vào lúc 14h30 ngày 26/11 (giờ Trung Quốc).