Huawei có thể sẽ mở Data Center tại Việt Nam

Hội nghị thượng đỉnh New Horizon Business Summit 2024 là sự kiện do Huawei tổ chức diễn ra trong ba ngày 17-19/06 tại InterContinental Landmark 72 Hà Nội. Với chủ đề New Tech, New Idea, New Future – Công nghệ mới, Phát kiến mới, Đột phá mới, hội nghị bao gồm 5 phiên hội thảo sẽ khám phá những cải tiến công nghệ đột phá, những sản phẩm và giải pháp ứng dụng mới nhất phù hợp với mọi ngành, mọi lĩnh vực cho thị trường APAC nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ông Tao Guangyao, Tổng giám đốc Huawei Đông Nam Á.

Ông Tao Guangyao, Tổng giám đốc Huawei Đông Nam Á đánh giá: "Trong kỷ nguyên AI, các kiến trúc mới của cơ sở hạ tầng dữ liệu là bắt buộc, đặc biệt là cơ sở trung tâm dữ liệu, đám mây, lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Đứng trước nhu cầu chuyển đổi số to lớn, Huawei và hơn 300 đối tác sẽ cùng khám phá hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp tiên tiến, cùng nhau chia sẻ mọi hiểu biết và kinh nghiệm về cách thiết kế trung tâm dữ liệu thông minh, xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu nhanh chóng và bảo mật hiệu quả trước các cuộc tấn công của mã độc, hướng đến một thế giới thông minh và an toàn".