Huawei giúp các đối tác đổi đời nhờ ra mắt chiếc điện thoại thông minh 'cây nhà lá vườn'

Huawei Technologies đã tự khẳng định mình là doanh nghiệp biểu tượng cho nỗ lực tự chủ về công nghệ của Trung Quốc. Giờ đây, công ty công nghệ chưa niêm yết này thậm chí còn đang là nguồn cơn tạo ra những giao dịch chứng khoán nóng nhất tại đất nước tỷ dân.

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tháng 8 khi chiếc điện thoại thông minh mới nhất của hãng có tên Mate 60 Pro ra mắt, thu hút được một lượng lớn người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi chậm chạp. Tiếp theo đó, sự kiện kể trên còn tạo ra sự bùng nổ vốn cổ phần trong lĩnh vực bán lẻ, nâng tổng giá trị của 32 nhà cung cấp cho Huawei lên khoảng 34 tỷ USD, bất chấp đợt bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn.

Cheng Hao, nhà quản lý quỹ tại Công ty quản lý tài sản Feiluo Chiết Giang cho biết: “Huawei là một trong số ít điểm sáng trên cả thị trường và là bước khởi đầu trong việc thúc đẩy niềm tin của người dân vào triển vọng của quốc gia”. Dù thị trường vẫn có nhiều dấu hiệu đầu cơ nhưng vẫn có giá trị thực và có tiềm năng về lâu dài”.

Đây là tình huống lội ngược dòng ngoạn mục bởi Huawei từ lâu đã trở thành “cột thu lôi”, gánh chịu tác động của những căng thẳng thương mại toàn cầu. Các biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ đã hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ của họ, làm giảm doanh số bán hàng và gây ra trở ngại lớn cho hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ. Trong khi đó ở quê nhà, Huawei – tên được viết bằng các ký tự có thể có nghĩa là “thành tựu của Trung Quốc” – tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc của chính phủ.

Mate 60 Pro, sử dụng chất bán dẫn công nghệ cao trong nước, đang được ca ngợi là sự trở lại đầy thắng lợi của mảng kinh doanh điện thoại di động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc đối với công ty. Theo một bản phân tích chiếc điện thoại mà TechInsights đã tiến hành cho Bloomberg News, chiếc điện thoại này được trang bị con chip mới nhất là Kiri9000s do Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế sản xuất tại Trung Quốc. Theo công ty nghiên cứu, bộ xử lý này là bộ xử lý đầu tiên sử dụng công nghệ 7 nanomet tiên tiến nhất của SMIC và cho thấy Bắc Kinh đang đạt được một số bước tiến trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chip nội địa. Các báo cáo trong tuần qua về nhu cầu ban đầu mạnh mẽ đối với một chiếc xe điện do Huawei hậu thuẫn cũng góp phần vào luồng tin tức tích cực.

Cổ phiếu của đối tác sản xuất chip cho Huawei là SMIC đã tăng khoảng 12% kể từ khi chiếc Mate 60 Pro ra mắt. Đối tác của Huawei EV là Seres Group Co. cũng chứng kiến giá cổ phiếu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi cổ phiếu của nhà cung cấp phần mềm Isoftstone Information Technology Group Co. đã tăng 60%, đưa họ trở thành hai công ty có thành tích cao nhất trên Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương.

Mức tăng lớn tương phản với sự suy yếu chung của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong bối cảnh thị trường nhà đất sụt giảm và áp lực giảm phát. Chỉ số CSI 300 của chứng khoán Trung Quốc giảm hơn 5% vào năm 2023, hướng tới năm thua giảm thứ ba liên tiếp.

Sự trở lại bất ngờ của Huawei đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc chiến công nghệ.

Những tiêu đề tích cực trên truyền thông nhà nước và làn sóng ca ngợi lòng yêu nước trên mạng xã hội đã giúp thúc đẩy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các công ty liên quan đến Huawei.

Các động lực thúc đẩy vốn cổ phần trước đây của Trung Quốc, bao gồm cả những gã khổng lồ về internet như Tencent Holdings, đã phải vật lộn để tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng mới khiến các nhà đầu tư phấn khích. Các chủ đề từ trí tuệ nhân tạo đến cải cách doanh nghiệp nhà nước đã không thể mang lại động lực hay thay đổi lâu dài cho thị trường bán lẻ, khiến một số người cảnh báo rằng các giao dịch liên quan đến Huawei có thể phải đối mặt với số phận tương tự.

Fanwei Zeng, nhà phân tích tại GAM Hong Kong cho biết: “Các công ty cung cấp này vẫn chưa thấy mức tăng trưởng đáng kể do Huawei thúc đẩy. Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư có thể sẽ mất hứng thú khi họ tìm thấy các chủ đề nóng khác trong tương lai”.

“Những chủ đề” được nhắc tới có thể tiến xa hơn bao nhiêu tùy thuộc vào sự thành công của Huawei với các sản phẩm sắp ra mắt. Công ty đang nghiên cứu các loại xe điện khác với một số đối tác và tiếp tục tung ra máy tính bảng, TV thông minh và thiết bị đeo cũng như điện thoại thông minh mới.

Rủi ro chính trị thậm chí có thể được các nhà đầu tư trong nước coi là cơ hội.

Shen Meng, giám đốc ngân hàng đầu tư Chanson & Co có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Tâm lý về Huawei có thể sẽ được giữ nguyên miễn là căng thẳng với Mỹ vẫn ở mức cao và nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn”.

