Huawei và Solar Sông Đà giới thiệu giải pháp mới

Tại buổi hội thảo, các khách hàng tham dự được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời, được cung cấp thông tin đầy đủ hơn về hệ thống năng nượng mặt trời có lưu trữ cho hộ gia đình, cùng nhau khám phá những công nghệ mới, chuyên sâu nhất trong lĩnh vực điện mặt trời (ĐMT). Bên cạnh đó, các khách hàng được đại diện Huawei Digital Power Việt Nam tư vấn giới thiệu chi tiết về Giải pháp ĐMT thông minh dành cho Hộ gia đình "1 4 X"



Khai phá tiềm năng điện mặt trời áp mái dành cho hộ gia đình khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng có khí hậu và bức xạ mặt trời vô vùng thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo, theo Sở Công thương Đăk Lăk, dự kiến giai đoạn 2021-2025 riêng tỉnh Đăk Lăk có tiềm năng phát triển ĐMT vào khoảng 4.000 MWp. Cùng với nhiều ưu điểm nổi trội, ĐMT áp mái đang được khuyến khích lắp đặt đặc biệt là trong bối cảnh giá điện có xu hướng ngày càng tăng và thiếu hụt nguồn điện vì mùa khô kéo dài.



Theo một tính toán, chỉ cần khoảng 2 triệu mái nhà tại Việt Nam lắp đặt ĐMT áp mái với công suất 10kW/mái nhà sẽ giúp giảm tương ứng khoảng 16 triệu tấn than mỗi năm do bớt đi nguồn điện từ năng lượng hóa thạch. Vì vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050, ĐMT áp mái dành cho hộ gia đình cần phải được phát triển mạnh mẽ hơn không chỉ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên mà còn trên cả nước.

Đảm bảo an toàn hệ thống điện mặt trời và lưu trữ dành cho hộ gia đình

Với nhu cầu thị trường tăng cao nhiều Hệ thống ĐMT không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đang được bán trôi nổi ngoài thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Các sản phẩm của Huawei Việt Nam luôn tập trung phát triển để mang đến cho khách hàng ba lợi ích chính: an toàn chủ động, tối ưu chi phí điện năng, trải nghiệm tốt nhất.



Huawei là công ty đầu tiên trong ngành tích hợp thuật toán AI BOOST vào AFCI-L4 (Arc Fault Circuit Interrupter - bảo vệ lỗi hồ quang điện phía DC của hệ thống ĐMT), mang đến ba tính năng độc đáo: phát hiện lỗi hồ quang chính xác thông qua thuật toán, bảo vệ lỗi hồ quang nhanh bằng cách tắt biến tần trong 0,5 giây, thấp hơn nhiều so với mức 2,5 giây được quy định trong tiêu chuẩn UL1699B của Hoa Kỳ, và định vị lỗi hồ quang chính xác (với tiêu chuẩn Rapid Shutdown – NEC 2020), tiết kiệm 80% thời gian và chi phí khắc phục sự cố tại chỗ.

Đặc biệt với bộ lưu trữ áp cao Smart String ESS LUNA2000-5/10/15-S0, mỗi bộ lưu trữ đều có bộ tối ưu hóa năng lượng (Energy Optimizer) tích hợp và hỗ trợ quản lý sạc và xả độc lập trong từng mô-đun lưu trữ giúp cho sản lượng thực tế nhận được cao hơn lên đến 10% so với các giải pháp truyền thống. Cùng với đó là 5 Lớp Bảo Vệ dành cho hệ lưu trữ giúp hệ thống của bạn an toàn tuyệt đối ở phía dưới mái nhà.

Bên cạnh yếu tố an toàn, Huawei còn phát triển hệ sinh thái giúp người dùng dễ dàng mở rộng các thiết bị bằng giải pháp "1 4 X" tích hợp bộ biến tần (Inverter) với bộ lưu trữ thông minh (Smart String ESS), bộ sạc xe điện mặt trời (Scharge) và hệ thống quản lý (FusionSolar Management)…, cũng như cho ra mắt 02 sản phẩm mới là Nguồn điện dự phòng (SmartGuard) và Trợ lý ảo AI thông minh EMMA (hỗ trợ khả năng dự báo công suất và kết nối các thiết bị trong Smarthome). Điều này giúp nâng cao tỉ lệ tự dùng của hệ thống lên đến 95% so với mức 70% của các thiết bị thế hệ trước (1 3 X), mang lại trải nghiệm năng lượng sạch toàn diện cho các gia đình cũng như tiềm năng về nguồn năng lượng với chi phí điện năng thấp hơn, an toàn chủ động và trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng trong cả vòng đời dự án.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quốc Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Điện Năng Lượng Sông Đà (Solar Sông Đà) chia sẻ: Trong tương lai, Solar Sông Đà cùng Huawei Digital Power Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hội thảo về ĐMT để tạo cơ hội cho các khách hàng tại khu vực Tây Nguyên trải nghiệm các thiết bị điện mặt trời mới nhất của Huawei. Góp phần đưa năng lượng xanh, sạch, bền vững đến gần hơn với khách hàng không chỉ tại khu vực Tây Nguyên mà còn trên toàn quốc.