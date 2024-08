Huawei Việt Nam nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2024

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards là giải thưởng quốc tế thường niên được Tạp chí nhân sự châu Á - HR Asia tổ chức, đã và đang nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp tại 16 quốc gia và thị trường trong khu vực Châu Á. Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp tham gia đề cử cho giải thưởng HR Asia Award, với 704 doanh nghiệp tham gia đề cử và 53.250 nhân viên tham gia khảo sát. Khảo sát đã cung cấp một góc nhìn tổng quan và toàn diện về bối cảnh làm việc tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc phản ánh những nỗ lực cải thiện môi trường làm việc của các doanh nghiệp, kết quả khảo sát cũng nêu bật tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên đối với việc định hình văn hóa tổ chức.

Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ", các doanh nghiệp thắng giải năm nay đã phản ánh những thách thức và cơ hội từ sự gia tăng của lực lượng lao động Gen Z, tạo nên một môi trường làm việc đa thế hệ. Các doanh nghiệp này không chỉ thể hiện thành tích xuất sắc trong việc tuyển dụng và giữ chân tài năng trẻ mà còn tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự đa dạng, hợp tác và đổi mới liên tục, trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp khác trong ngành.

Năm nay, Huawei Việt Nam đã nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" sau khi vượt qua quá trình khảo sát nhân viên cũng như phỏng vấn từ ban tổ chức. Đây là minh chứng cho sự công nhận về những nỗ lực của Huawei Việt Nam trong việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài trẻ, phát triển các chính sách, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc cho các nhân viên.

Bên cạnh đó, Huawei Việt Nam cũng đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp khác và giành được giải thưởng đặc biệt "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên nhất - Most Caring Company".

Huawei Việt Nam được vinh danh tại hạng mục giải thưởng đặc biệt "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên nhất - Most Caring Company"

Giải thưởng đánh giá cao các hoạt động quan tâm đến nhân viên của Huawei Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, với các hạng mục giải thưởng đặc biệt như "Doanh nghiệp Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập" (HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion) và "Môi trường làm việc bền vững" (HR Asia Sustainable Workplace), Huawei Việt Nam cũng đạt được những kết quả cao so với thị trường.

Trong 37 năm thành lập và phát triển, Huawei nhận định: nhân tài là yếu tố then chốt tạo nên thành công lâu dài cho doanh nghiệp, là động lực cho sự phát triển lâu dài của các hoạt động kinh doanh.

Tại Việt Nam, Huawei đã có 26 năm phát triển và nuôi dưỡng đội ngũ nhân viên bản địa xuất sắc và không ngừng chiêu mộ nhân tài, tạo nhiều cơ hội đào tạo hấp dẫn, cũng như chế độ lương thưởng, phúc lợi tốt so với thị trường. Huawei luôn đi theo khái niệm nhân tài "năng động, đa dạng và cởi mở", mỗi nhân sự của Huawei được nhìn nhận một cách toàn diện từ đạo đức, giá trị, kết quả đóng góp và năng lực/kinh nghiệm.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia Awards 2024" chính là kết quả cho quá trình phát triển nhân sự chất lượng của Huawei Việt Nam. Chính sách nhân sự và môi trường làm việc hàng đầu là những nét đặc sắc tạo nên điểm thu hút của Huawei Việt Nam.

Bà Purvis Cui - Giám đốc nhân sự của Huawei Việt Nam đã bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Bà chia sẻ: "Huawei luôn xem nhân viên là tài sản quý báu của công ty, là yếu tố then chốt tạo nên thành công cho Huawei Việt Nam. Do đó, chúng tôi không ngừng phát triển, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự phát triển. Đặc biệt, chúng tôi cũng dành cơ hội và sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ GenZ như: các chương trình đào tạo riêng biệt cho từng vị trí, cơ hội đào tạo và giao lưu với các nhân viên Huawei tại nước ngoài, ưu tiên trao cơ hội tăng lương, thăng tiến cho các bạn trẻ xuất sắc, tổ chức các cuộc thi hướng tới thế hệ trẻ, chú ý đến việc mang lại cơ hội cho các bạn GenZ thể hiện bản thân. Chúng tôi luôn cố gắng để xây dựng đội ngũ nhân viên bản địa tài năng nhất, hiểu, tin và ứng dụng tốt giá trị cốt lõi của Huawei, có sự gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Huawei Việt Nam".