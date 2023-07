Huế: Xuất hiện làn sóng vỡ nợ bán cắt lỗ bất động sản, giá giảm tiền tỷ mỗi lô đất

Thị trường bất động sản thành phố Huế ảm đạm. Ảnh: Triệu Vương.

Gần 2 năm trước, Thừa Thiên Huế là tâm điểm của thị trường bất động sản khi giá đất biến động mạnh. Nhớ lại thời điểm đó, nhà đầu tư tên Trần Ngọc (Hà Nội) kể lại rằng, năm 2021, đó là thương vụ mua bán chớp nhoáng. Đó cũng là thời điểm các dự án bao quanh trung tâm thành phố Huế liên tục “bung hàng”.

Một số nhà đầu tư bay từ Hà Nội vào Huế, cọc đất nền và lướt. Những căn biệt thự trị giá gần chục tỷ đồng, chỉ ít tháng, nhà đầu tư lướt cọc đã lãi tiền tỷ. Không chỉ bất động sản dự án mà đất đấu giá, đất thổ cư tại thành phố Huế cũng được sóng tăng giá.

Giá bất động sản tại thành phố Huế giảm sâu. (Ảnh: Triệu Vương)

“Thị trường bất động sản thành phố Huế sốt nóng do có thông tin mở rộng. Các doanh nghiệp bất động sản lớn đổ bộ ồ ạt về làm dự án như Bitexco, VinGroup, BRG…Một số dự án được “truyền thông tin” như tác nhân làm tăng giá bất động sản như khu nghỉ dưỡng Mỹ An Huế 544,8 tỷ của Bitexco, Vineco Thừa Thiên Huế, Vincom Tứ Hạ của VinGroup, dự án Khu nghỉ dưỡng Vinh Thanh và Vinh Xuân 2.000 tỷ của BRG… Giai đoạn năm 2020-2021, ở Huế, chắc người người, nhà nhà làm môi giới”, nhà đầu tư Trần Diễn kể lại.

Thế nhưng, kể từ đầu năm 2022 đến nay, không khí ảm đạm đã bắt đầu lan toả trên thị trường. Anh Minh, tài xế chạy grab tại Huế kể lại, năm 2021, giá lô đất tại Khu đô thị Phú Mỹ, nơi gia đình anh đang cư trú, từng được “thổi” lên tới 3 tỷ đồng. Năm 2019, lô đất này chỉ có giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Nhưng đến hiện tại, một số nhà đầu tư cắt lỗ chỉ còn từ 2,1-2,3 tỷ đồng, tức giảm gần 30%. Anh Minh cũng cho biết, hiện tại, giá đất khu vực vùng ven thành phố Huế giảm trung bình 20-30%. Phần lớn là các nhà đầu tư đến từ tỉnh khách mua đất vào thời điểm sốt, sau vỡ nợ, đều phải bán tháo, cắt lỗ.

Môi giới tên Dự ở Huế cho biết, thời điểm này khá tốt để mua vào do giá giảm mạnh. Tuy nhiên, môi giới này thưà nhận, dù “giá đẹp” so thời điểm sốt đất nhưng thanh khoản rất chậm. Đơn cử như một lô đất đấu giá nằm cách trung tâm thành phố hơn 5km, giá lô đất hơn 100m2 đang giảm còn 11 triệu đồng/m2. Mức giá này đã giảm trung bình 6-7 triệu đồng/m2 so thời điểm hơn 1 năm trước.

Hay một lô đất ở khu vực Phú Mỹ, Phú Vang, thành phố Huế từng chào bán với giá 23 triệu đồng/m2. Hiện chủ đất cần tiền giảm còn 15 triệu đồng/m2.

Đất trong các dự án lớn cũng giảm mạnh. Theo môi giới Dự nhiều chủ đất vỡ nợ chào bán cắt lỗ sâu. Đơn cử một lô đất trong khu đô thị CIC8 có diện tích gần 150m2 đang được bán với giá 22 triệu đồng/m2. Năm 2022, giá lô đất này giao dịch trên thị trường khoảng 33-34 triệu đồng/m2. Mức giá 22 triệu đồng/m2 là giá chưa thương lượng.

Hay lô đất ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, tài chính hơn 1 tỷ đồng đã có thể mua được lô đất với diện tích trên 100m2.

Chị Nguyễn Liên (nhà đầu tư ở Hà Nội) hiện đang bị “chôn hàng” tại thành phố Huế. Năm 2021, vợ chồng chị Liên mua 2 lô đất ở thành phố Huế đúng thời điểm “sốt đất” với giá 1,8 tỷ đồng/lô và 2,3 tỷ đồng/lô. Rao bán đất suốt năm 2022 không thành công, vợ chồng chị Liên chấp nhận “để dành” và gồng khoản nợ gốc lãi. Chị Liên kể: “Nhờ môi giới rao bán nhưng rao quá lâu không ai hỏi. Môi giới báo muốn bán phải cắt sâu 30-40% nên chúng tôi quyết định để lại”.

Thừa nhận là người may mắn khi thoát hàng thành công vào đầu năm 2022, nhà đầu tư Nguyễn Dũng ở Hà Nội cũng kể lại rằng, năm 2021, anh và đội nhóm thắng đậm trong cơn sốt. Đội nhóm của anh chủ yếu lướt sóng đất biệt thự, đất nhà phố… Sau đó, anh từng kẹt lại một lô đất biệt thự. May mắn đến đầu năm 2022, anh thoát hàng và chấp nhận cắt lỗ nhẹ.

“Nếu không thoát hàng, chắc tôi cũng vỡ nợ. Hiện, có không ít nhà đầu tư miền Bắc bị chôn hàng, giờ không thoát được. Thị trường khó thanh khoản như hiện nay mà nhà đầu tư vay nợ nhiều sẽ buộc phải cắt lỗ sâu. Thế nên mới có hiện tượng giá đất trung bình trên toàn thị trường giảm. Nếu thanh khoản còn chậm, tôi nghĩ bất động sản vùng ven thành phố Huế còn hạ. Đất ở trong nội thành vẫn giữ giá, chỉ giảm nhẹ”, nhà đầu tư Nguyễn Dũng nói.