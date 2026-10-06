Human Act Prize 2026: Hướng dẫn nộp hồ sơ và các mốc thời gian cần chú ý

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên, do Báo Nhân Dân chủ trì, Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án Cộng đồng.

Bước sang mùa giải 2026, Ban Tổ chức chính thức mở hai kênh tiếp nhận hồ sơ song song:

Cộng đồng Đề cử - Dành cho công chúng: Giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.

Đăng ký tham gia Giải thưởng - Dành cho cá nhân, doanh nghiệp/tổ chức: Gửi hồ sơ dự án/sáng kiến tham gia Human Act Prize 2026 và được xem xét theo hệ thống tiêu chí của Giải thưởng.

Lưu ý: Việc gửi đề cử không đồng nghĩa với đăng ký tham gia giải thưởng. Các dự án được đề cử có chất lượng và được chủ dự án đăng ký tham gia dự giải sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo.

Dưới đây là cách thức chuẩn hóa bộ hồ sơ và cách nộp trên website.

Hướng dẫn Cộng đồng Đề cử

Truy cập: https://humanactprize.org/congdongdecu

Bước 1 – Thông tin người gửi đề cử: Điền đầy đủ họ tên, email và số điện thoại của người giới thiệu.

Bước 2 – Thông tin đề cử (Có thể đề cử nhiều dự án): Cung cấp thông tin về cá nhân, tổ chức, dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cử – những nhân vật, sáng kiến xứng đáng được biết đến nhiều hơn – kèm ảnh đề cử (kích thước không vượt quá 2MB) và xác nhận captcha.

Sau khi gửi đề cử thành công, Ban Tổ chức sẽ liên hệ với dự án được đề cử trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Các dự án đề cử có chất lượng và được chủ dự án đăng ký tham gia dự giải, sẽ được Ban tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng. Việc gửi đề cử không đồng nghĩa với đăng ký tham gia giải thưởng. Vui lòng truy cập Đăng ký giải thưởng nếu muốn đăng ký tham gia Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng.

Hướng dẫn đăng ký Giải thưởng

Truy cập: https://dangkygiaithuong.humanactprize.org/vi

Bước 1 – Thông tin liên hệ

Lựa chọn đăng ký với tư cách Cá nhân hay Doanh nghiệp/Tổ chức, sau đó điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Thông tin người đại diện liên hệ: họ tên, danh xưng, số điện thoại di động, email, địa chỉ.

Bước 2 – Thông tin dự án

Thông tin tổng quan: tên rút gọn, tên đầy đủ; lựa chọn hạng mục Dự án hoặc Sản phẩm/Dịch vụ; tình trạng; quốc gia triển khai; ảnh đại diện. Yêu cầu gửi kèm đoạn giới thiệu ngắn gọn 150–200 từ và video giới thiệu tối đa 5 phút.

Thông tin chi tiết: mô tả bối cảnh ra đời; sáng kiến/phát kiến và điểm khác biệt, kèm giấy đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ (nếu có); mục tiêu và tầm nhìn; quá trình triển khai, phạm vi và chi phí; kết quả đạt được gồm cả định tính và định lượng (kèm báo cáo kiểm toán nếu có); tiềm năng nhân rộng mô hình.

Bước 3 – Hình ảnh & tài liệu dự án

Logo dự án và logo tổ chức thực hiện; 20–50 ảnh chất lượng cao về dự án; video tư liệu; các tư liệu tham khảo như văn bản chứng nhận, giấy phép hợp tác, link tin tức báo chí, truyền hình.

Bước 4 – Hoàn thiện & điều khoản

Xem lại toàn bộ thông tin để chỉnh sửa, đối chiếu trước khi gửi; cho biết bạn biết đến Human Act Prize qua kênh nào; đọc kỹ và đánh dấu đồng ý với điều kiện, điều khoản của Giải thưởng – đây là yêu cầu bắt buộc. Người đăng ký cam kết về tính chính xác, hợp pháp của mọi thông tin, hình ảnh, video cung cấp.

Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo kết quả về việc hồ sơ có đủ điều kiện tham gia Giải thưởng thông qua thông tin liên hệ chính thức bạn cung cấp trong hồ sơ đăng ký.

Tư liệu bạn cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ này cũng sẽ được dùng làm nguồn tham khảo để truyền thông đề cử trong khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize.





Các mốc thời gian cần chú ý

ĐỀ CỬ & ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG HUMAN ACT PRIZE 2026 Tiếp nối hành trình tìm kiếm, ghi nhận và lan tỏa những hành động vì cộng đồng, Human Act Prize 2026 mở hai cổng tham gia dành cho các dự án và cộng đồng: ▪️ Cộng đồng Đề cử dành cho công chúng cùng kết nối và giới thiệu các sáng kiến, dự án, cùng cá nhân tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Truy cập: https://humanactprize.org/congdongdecu ▪️Đăng ký tham gia Giải thưởng dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có dự án tạo tác động chủ động tham gia và gửi hồ sơ ứng cử. Truy cập: https://dangkygiaithuong.humanactprize.org/vi Thời gian tiếp nhận: 21/09/2026 – 15/11/2026 Mỗi hồ sơ đăng ký, mỗi đề cử đều góp phần đưa những hành động tạo tác động đến gần hơn với cộng đồng, mở ra cơ hội được ghi nhận, lan tỏa và kết nối thêm nguồn lực. Website: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize



