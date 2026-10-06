Số tiền thưởng người đạt giải Nobel 2026 nhận được

Mùa giải Nobel năm 2026 đã chính thức khởi động với giải thưởng đầu tiên thuộc về lĩnh vực Y Sinh, dành cho những khám phá đặt nền móng cho công nghệ quang di truyền học (optogenetics). Từ đây, một tuần lễ được giới khoa học toàn cầu chờ đợi đã chính thức bắt đầu, khi những cái tên xuất sắc nhất ở nhiều lĩnh vực lần lượt được xướng lên.

Bên cạnh câu hỏi ai sẽ được vinh danh, một thông tin cũng nhận được nhiều sự quan tâm mỗi mùa Nobel là những người đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng trị giá bao nhiêu.

Mùa giải Nobel năm 2026 đã chính thức khởi động

Theo NobelPrize.org, năm 2026, mỗi giải Nobel trọn vẹn có mức tiền thưởng 12 triệu krona Thụy Điển (SEK), tương đương khoảng 32 tỷ đồng. Điều này có nghĩa nếu một giải Nobel được trao cho một người duy nhất, người đó sẽ nhận toàn bộ 12 triệu SEK. Nếu giải được chia cho hai người, mỗi người có thể nhận một nửa, tương đương khoảng 6 triệu SEK (khoảng 16 tỷ đồng). Trong trường hợp có ba người cùng được trao một giải và chia đều, mỗi người nhận khoảng 4 triệu SEK (khoảng 10,7 tỷ đồng).

Mặt khác, mức tiền thưởng Nobel không phải lúc nào cũng cố định. Nguồn gốc của khoản tiền này bắt đầu từ di chúc của Alfred Nobel. Ngày 27/11/1895, khoảng một năm trước khi qua đời, Nobel ký bản di chúc nổi tiếng, trong đó quy định phần lớn tài sản của ông, khi đó hơn 31 triệu SEK, được chuyển thành một quỹ và đầu tư vào các loại "chứng khoán an toàn". Thu nhập từ khoản đầu tư này sẽ được phân phối hằng năm dưới dạng giải thưởng cho những người mang lại "lợi ích lớn nhất cho nhân loại".

Từ đó, tiền thưởng đã thay đổi theo từng giai đoạn, cùng với giá trị của quỹ Nobel và tình hình tài chính. Vì vậy, con số 12 triệu SEK của năm 2026 không phải mức tiền cố định kể từ khi giải Nobel ra đời.

Theo quy định của Quỹ Nobel, mỗi người nhận giải sẽ được nhận một huy chương vàng

Điểm thú vị là giá trị của một giải Nobel không chỉ nằm ở khoản tiền mặt. Theo NobelPrize.org, tại lễ trao giải, những người được vinh danh sẽ nhận ba thứ gồm bằng Nobel, huy chương Nobel và một tài liệu xác nhận khoản tiền thưởng. Những tấm huy chương được chế tác thủ công bằng vàng tái chế 18 carat, trong khi các tấm bằng được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.

Năm 2026, mùa giải Nobel đã bắt đầu với Nobel Y Sinh vào ngày 5/10 vừa qua. Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska công bố trao Nobel Sinh lý học hoặc Y học cho Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics).

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska công bố trao Nobel Sinh lý học hoặc Y học 2026 cho Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics)

Theo NobelPrize.org, những khám phá này cho phép các nhà khoa học kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh bằng ánh sáng, qua đó nghiên cứu cách các tế bào thần kinh định hình ký ức, cảm xúc và hành vi trong não sống. Công nghệ này cũng mở ra những hướng nghiên cứu mới về các mạch thần kinh và đang được ứng dụng trong nỗ lực khôi phục thị lực.

Vì giải thưởng Y Sinh 2026 được trao cho ba nhà khoa học, khoản 12 triệu SEK của giải sẽ được chia theo tỷ lệ giải thưởng được quyết định. Nếu chia đều cho ba người, mỗi người sẽ nhận khoảng 4 triệu SEK, tương đương khoảng 10,7 tỷ đồng.

Sau Nobel Y Sinh, các giải Nobel 2026 tiếp tục được công bố lần lượt ở các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế. Lịch công bố chính thức của NobelPrize.org cho biết Nobel Vật lý được công bố ngày 6/10, Hóa học ngày 7/10, Văn học ngày 8/10, Hòa bình ngày 9/10 và Kinh tế ngày 12/10.