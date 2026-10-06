Không cần bàn làm việc cố định, ASUS Zenbook DUO 2026 vẫn dựng được cả workspace

‏Một chiếc laptop, gần 20 inch không gian hiển thị‏

‏Không gian làm việc ngày càng linh hoạt, nhưng rời khỏi chiếc bàn quen thuộc thường đồng nghĩa với việc phải đánh đổi diện tích hiển thị. Setup hai màn hình ở nhà hoặc văn phòng có thể giúp người dùng mở nhiều nội dung song song, nhưng rất khó mang nguyên cách bố trí đó sang phòng họp, quán cà phê hay những chuyến công tác.‏

‏Đây cũng là bài toán được đặt ra trong hạng mục "Thiết bị kiến tạo không gian làm việc di động của năm" tại Better Choice Awards 2026. Thay vì chỉ xét một thiết bị có mỏng nhẹ hay mạnh đến đâu, hạng mục tập trung vào khả năng tạo ra không gian làm việc đủ rộng, linh hoạt và vẫn có thể mang theo.‏

‏ASUS Zenbook DUO 2026 tiếp cận nhu cầu này bằng hai màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED 14 inch, độ phân giải 3K và tần số quét 144Hz. Khi sử dụng đồng thời, hai màn hình tạo ra không gian hiển thị gần 20 inch. Bản lề ẩn mới giúp khoảng cách giữa hai màn hình giảm 70% so với thế hệ trước, hướng tới cảm giác liền mạch hơn khi bố trí nội dung trên cả hai vùng hiển thị.‏

‏Bàn phím Bluetooth có thể tháo rời giúp thiết bị thay đổi theo từng tình huống. Khi đặt bàn phím lên màn hình dưới, máy hoạt động gần giống laptop truyền thống. Khi cần nhiều diện tích hơn, người dùng có thể tháo bàn phím, dựng máy bằng chân đế và khai thác đồng thời cả hai màn hình.‏

‏Tổng cộng Zenbook DUO 2026 hỗ trợ 5 tư thế sử dụng, từ laptop truyền thống đến desktop và chế độ chia sẻ. Ý tưởng ở đây không phải bắt người dùng luôn sử dụng hai màn hình, mà cho phép mở rộng workspace khi công việc thực sự cần đến.‏

‏Mang cả workspace đi mà không trở thành "gánh nặng"‏

‏Một thiết bị có thể tạo ra không gian hiển thị lớn hơn sẽ mất đi nhiều ý nghĩa nếu bản thân nó quá cồng kềnh để mang theo hàng ngày.‏

‏Zenbook DUO 2026 có trọng lượng 1,65 kg tính cả bàn phím rời. Trong một thân máy, ASUS đã tích hợp hai màn hình, chân đế và bàn phím có thể tháo rời, thay vì yêu cầu người dùng mang thêm một màn hình ngoài.‏

‏Máy sử dụng vật liệu Ceraluminum và được kiểm tra độ bền theo phương pháp MIL-STD. Hệ thống pin kép có tổng dung lượng 99Wh. Theo công bố của ASUS, thiết bị có thể đạt tối đa 18 giờ phát video hoặc 12 giờ duyệt web khi sử dụng hai màn hình.‏

‏Tản nhiệt cũng được thiết kế để phục vụ những phiên làm việc kéo dài. ASUS cho biết cửa hút gió lớn gấp ba lần, khả năng thoát khí tăng 24%, trong khi nhiệt độ bề mặt trung bình được hãng công bố ở mức 33,1 độ C trong điều kiện thử nghiệm.‏

‏Những thông số này cho thấy Zenbook DUO không chỉ hướng đến việc tạo ấn tượng bằng hai màn hình trong vài phút trải nghiệm. Mục tiêu rộng hơn là giúp người dùng có thể dựng lại một không gian làm việc tại quán cà phê, phòng họp hay trong chuyến đi mà không phải chuẩn bị thêm quá nhiều thiết bị.‏

‏Workspace di động nhưng vẫn phải làm việc thoải mái‏

‏Diện tích hiển thị rộng hơn chưa đủ để tạo nên một workspace nếu việc sử dụng lại trở nên phức tạp.‏

‏Bàn phím Bluetooth tháo rời trên Zenbook DUO 2026 có hành trình phím 1,7 mm và touchpad vật lý. Khi cần dùng máy theo kiểu quen thuộc, bàn phím có thể đặt trực tiếp lên màn hình phía dưới. Khi tháo bàn phím để sử dụng cả hai màn hình, người dùng vẫn có thể tận dụng bàn phím và touchpad ảo trên màn hình cảm ứng.‏

‏Máy cũng hỗ trợ ASUS Pen 3.0, phù hợp với những tình huống cần ghi chú, phác thảo hoặc thao tác trực tiếp trên nội dung. Hai màn hình cảm ứng giúp việc kéo thả cửa sổ và thay đổi cách bố trí trở nên trực quan hơn.‏

‏Với nhu cầu họp trực tuyến, Zenbook DUO 2026 hỗ trợ Windows Studio Effects, các tính năng khử tiếng ồn bằng AI và làm mờ nền. Đây là những chi tiết nhỏ hơn so với thiết kế hai màn hình, nhưng lại gần với cách laptop được sử dụng hàng ngày khi người dùng phải liên tục chuyển giữa làm việc cá nhân, họp và trao đổi với đồng nghiệp.‏

‏Workspace không chỉ rộng hơn mà còn thông minh hơn‏

‏Phần cứng hai màn hình chỉ giải quyết được bài toán diện tích. Phần mềm quyết định người dùng có khai thác được không gian đó thuận tiện hay không.‏

‏Zenbook DUO 2026 sử dụng Windows 11 kết hợp ScreenXpert để hỗ trợ quản lý hai màn hình. App Switcher hỗ trợ bố trí tối đa 8 cửa sổ, trong khi Task Group cho phép lưu và gọi lại các bố cục làm việc quen thuộc.‏

‏Với những workflow lặp lại, đây là chi tiết có giá trị thực tế. Người làm nội dung có thể thường xuyên cần phần mềm chính ở một màn hình, trình duyệt và tài liệu ở màn hình còn lại. Thay vì mỗi lần mở máy lại sắp xếp từ đầu, bố cục có thể được gọi lại nhanh hơn.‏

‏Máy cũng duy trì Thunderbolt 4 và HDMI 2.1 để kết nối với thiết bị ngoại vi hoặc mở rộng setup khi trở lại bàn làm việc cố định.‏

‏AI là lớp còn lại trong cách ASUS xây dựng workspace trên Zenbook DUO 2026. Ở cấu hình cao, máy sử dụng Intel Core Ultra X9 388H với NPU đạt tối đa 50 TOPS. Mức 180 TOPS mà ASUS công bố là tổng năng lực xử lý AI của toàn nền tảng, không phải riêng NPU.‏

‏Zenbook DUO 2026 cũng thuộc nhóm Copilot+ PC, hướng tới việc đưa các tác vụ AI phù hợp vào quá trình làm việc hàng ngày. Ở đây, AI không phải một thông số đứng riêng, mà là một phần bổ sung cho thiết bị vốn đã được thiết kế để người dùng đa nhiệm và làm việc ở nhiều không gian khác nhau.‏

‏Mang workspace đi cùng người dùng‏

‏Điểm đáng chú ý của Zenbook DUO 2026 không nằm riêng ở hai màn hình, pin 99Wh hay NPU 50 TOPS. Các thành phần này cùng hướng đến một bài toán lớn hơn: giúp người dùng rời khỏi bàn làm việc mà vẫn giữ được phần đáng kể của không gian và cách tổ chức công việc quen thuộc.‏

‏Khi cần gọn, máy có thể được sử dụng gần giống một laptop truyền thống. Khi cần đa nhiệm, màn hình thứ hai, bàn phím tháo rời, chân đế và ScreenXpert cho phép dựng lại workspace rộng hơn mà không cần mang thêm màn hình ngoài.‏

‏Đó cũng là lý do Zenbook DUO 2026 phù hợp với tinh thần của hạng mục "Thiết bị kiến tạo không gian làm việc di động của năm" tại Better Choice Awards 2026: hướng tới nhóm người dùng thường xuyên đa nhiệm, sáng tạo hoặc xử lý nhiều nguồn thông tin nhưng không phải lúc nào cũng ngồi ở cùng một chiếc bàn.‏