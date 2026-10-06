Không phải càng kiếm nhiều càng phải sống “xứng tầm”: Tôi nhẹ đầu hơn từ ngày bỏ suy nghĩ này

Tôi từng nghĩ đó là điều rất bình thường. Kiếm được nhiều hơn thì phải sống tốt hơn, nếu vẫn dùng những thứ cũ, đi những nơi cũ, tiêu như thời thu nhập thấp thì chẳng phải mình đang quá khắt khe với bản thân sao?

Chỉ đến khi nhìn lại tài khoản sau vài năm tăng thu nhập, tôi mới nhận ra một điều khá khó chịu: tiền kiếm được nhiều hơn thật, nhưng cảm giác dư dả gần như không thay đổi.

Thu nhập tăng nhưng “mức sống phải tương xứng” cũng tăng theo

Những khoản tăng thêm ban đầu đều có lý do rất hợp lý.

Khi lương tăng, tôi chuyển sang một căn hộ tốt hơn vì nghĩ rằng mình cần không gian sống xứng đáng với công sức bỏ ra. Sau đó là chiếc điện thoại mới, vì chiếc cũ dù vẫn dùng được nhưng đã có vẻ “không còn phù hợp”. Tôi bắt đầu mua quần áo đắt hơn một chút, ăn ở những nhà hàng tốt hơn một chút, chọn khách sạn đẹp hơn một chút.

Không khoản nào quá lớn khi đứng riêng.

500.000 đồng thêm cho một bữa ăn, vài triệu cho một món đồ, vài triệu nữa cho một chuyến đi. Nhưng khi tất cả các tiêu chuẩn đều tăng cùng lúc, tổng chi tiêu mỗi tháng đã lên một mức hoàn toàn khác.

Điều đáng nói là tôi không hề cảm thấy mình đang tiêu hoang. Tôi chỉ thấy mình đang sống đúng với mức thu nhập hiện tại.

Đây cũng là kiểu “lạm phát lối sống” rất dễ xảy ra: thu nhập tăng bao nhiêu thì tiêu chuẩn sống cũng âm thầm tăng gần bằng từng ấy. Kết quả là dù lương cao hơn nhiều so với vài năm trước, số tiền còn lại cuối tháng vẫn chẳng đáng kể.

Tôi từng tiêu tiền để bảo vệ hình ảnh của chính mình

Sau này tôi mới nhận ra, một phần chi tiêu không xuất phát từ nhu cầu thật mà từ câu hỏi: “Với thu nhập như mình bây giờ, dùng thứ này có kỳ quá không?”

Chiếc túi cũ vẫn tốt nhưng tôi nghĩ nó không hợp với những cuộc gặp công việc. Quán ăn bình dân vẫn ngon nhưng tôi ngại rủ bạn bè đến vì sợ bị đánh giá. Một chuyến nghỉ dưỡng vừa túi tiền hoàn toàn đủ vui, nhưng tôi lại muốn chọn nơi tốt hơn vì “cả năm mới đi một lần”.

Tôi không mua vì thiếu. Tôi mua vì cảm thấy mình cần chứng minh rằng cuộc sống đã đi lên.

Khó nhất là tiêu chuẩn ấy không bao giờ có điểm kết thúc. Khi đã quen với một mức sống, thứ từng được coi là xa xỉ rất nhanh trở thành bình thường. Sau đó, muốn cảm thấy mình đang “tiến lên”, tôi lại cần một mức cao hơn nữa.

Thu nhập chạy phía trước, kỳ vọng chạy ngay phía sau.

Một ngày tôi thử giữ nguyên mức sống dù thu nhập tăng

Bước ngoặt của tôi lại khá đơn giản.

Khi có một đợt điều chỉnh thu nhập mới, tôi quyết định không thay đổi gì trong 6 tháng. Không đổi điện thoại, không nâng ngân sách mua sắm, không chuyển sang căn hộ đắt hơn, không tự thưởng bằng một món đồ lớn.

Phần tiền tăng thêm được chuyển thẳng sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương.

Vài tháng sau, lần đầu tiên tôi cảm nhận rất rõ việc tăng thu nhập thực sự mang lại điều gì: không phải thêm một món đồ, mà là thêm khoảng cách giữa mình và những rủi ro tài chính.

Tôi có quỹ dự phòng dày hơn. Một khoản chi đột xuất không còn khiến tôi mất ngủ. Tôi có thể từ chối một công việc không phù hợp mà không quá lo lắng. Khi muốn mua thứ gì đó, tôi cũng không còn cảm giác phải cân đo từng khoản nhỏ vì tài khoản luôn sát đáy.

Cảm giác ấy dễ chịu hơn rất nhiều so với việc sở hữu thêm một chiếc túi hay đổi điện thoại sớm hơn một năm.

Bây giờ tôi vẫn tiêu tiền, nhưng không còn cố sống “xứng tầm”

Bỏ suy nghĩ “kiếm nhiều phải sống tương xứng” không có nghĩa là tôi quay sang sống kham khổ.

Tôi vẫn ăn ngon, đi du lịch, mua đồ mình thích. Chỉ khác ở một điểm: tôi không còn mặc định rằng mọi tiêu chuẩn đều phải tăng cùng thu nhập.

Có những thứ đáng nâng cấp vì chúng cải thiện cuộc sống thật sự. Một chiếc nệm tốt giúp ngủ ngon hơn, một khóa học giúp tăng năng lực, một chuyến đi có ý nghĩa với gia đình. Nhưng cũng có rất nhiều khoản chỉ giúp tôi cảm thấy mình đang theo kịp một hình ảnh nào đó.

Tôi bắt đầu hỏi mình trước mỗi lần nâng cấp: Nếu không ai biết mình đang dùng gì, ở đâu hay mua món này giá bao nhiêu, tôi còn muốn nó đến mức ấy không?

Câu hỏi này đã giúp tôi bỏ được khá nhiều khoản chi.

Điều thú vị nhất là khi không còn cố chứng minh mức sống, tôi lại thấy mình giàu hơn. Không phải vì tài khoản đột nhiên có thật nhiều tiền, mà vì thu nhập tăng lên bắt đầu tạo ra khoảng dư thực sự.

Sau tuổi 35, tôi mới hiểu rằng kiếm nhiều hơn không nhất thiết phải kéo theo một phiên bản đắt đỏ hơn của cuộc sống. Đôi khi, lợi ích lớn nhất của việc tăng thu nhập chính là được giữ nguyên cuộc sống mình đã thấy đủ và để phần tiền còn lại mua lấy sự chủ động.

Và từ ngày bỏ suy nghĩ phải sống “xứng tầm” với thu nhập, tôi thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Tiền không còn là thứ dùng để chứng minh mình đã đi được bao xa. Nó trở thành thứ giúp tôi có nhiều lựa chọn hơn cho đoạn đường phía trước.