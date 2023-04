Hưng Yên duyệt quy hoạch khu nhà ở liền kề, biệt thự gần 23ha

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tiến Hưng trên địa bàn xã Dân Tiến và xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu.

Theo đồ án, ranh giới khu đất lập quy hoạch gồm: Phía Bắc, Đông và Tây giáp với đất canh tác; phía Nam giáp đường ĐT.384.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết gần 23 ha, diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tiến Hưng khoảng 21 ha.

Trong đó, phần đất ở (đất ở liền kề, đất ở biệt thự song lập và biệt thự đơn lập) chiếm 8,6 ha (gần 41%); đất hỗn hợp (ở kết hợp thương mại dịch vụ) có chiều cao tối đa 7 tầng - chiếm 4 ha (1,9%); đất giao thông chiếm 8,8 ha (42%)... Quy mô dân số dự báo khoảng 3.500 người.

UBND thị xã Mỹ Hào của Hưng Yên cũng vừa công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, Khu hành chính và Khu dân cư mới phường Phùng Chí Kiên.

Đồ án quy hoạch nhằm từng bước cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; tạo ra diện mạo đô thị thống nhất, phù hợp tổng thể; giải quyết vấn đề nhà ở, cây xanh và không gian cộng đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập, sinh hoạt của Nhân dân, cán bộ, chuyên gia và công nhân của các khu, cụm công nghiệp tại khu vực.

Liên quan đến thị trường bất động sản Hưng Yên, trao đổi với Tiền Phong , ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh One Housing đánh giá, cùng với phía Đông Hà Nội, vùng Văn Giang của tỉnh này là khu vực tăng trưởng giá chung cư cao nhất trong 5 năm qua.

Còn Savills nhận định, sự phát triển công nghiệp đã gia tăng nhu cầu nhà ở từ các chuyên gia, công nhân và các nhà đầu tư tại Hưng Yên. Đối với phân khúc biệt thự liền kề, nguồn cung đến từ 23 dự án , chủ yếu tại huyện Văn Giang. Nhà liền kề chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43%.

Trong năm 2022, nguồn cung biệt thự liền kề tại Hưng Yên tăng 40% theo năm, cao hơn 31 điểm % so với tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh và 37 điểm % cao hơn của Hà Nội. Giá sơ cấp trung bình của biệt thự liền kề đạt 149 triệu đồng/m 2 đất do sự hiện diện của các dự án đại đô thị mới, thấp hơn -17% so với giá nhà tại Hà Nội và 77% cao hơn giá tại Bắc Ninh.