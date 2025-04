Hưng Yên: Ra mắt khu đô thị Sáng Tạo tại Ân Thi

Sự kiện đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho thị trường bất động sản tại khu vực này. Buổi lễ thu hút sự tham gia của nhiều đại diện quan trọng, trong đó có các đối tác chiến lược, đại diện từ ngân hàng BIDV, ngân hàng OCB và ngân hàng MB và đặc biệt là sự hiện diện của các sàn phân phối bất động sản như Phú An Land, Railand, Cenland, Tùng Bách Land, SGO Đại Dương cùng với 300 môi giới bất động sản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đình Tuyến, Giám đốc Dự án The Gateway City, chia sẻ: "The Gateway City không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một khát vọng lớn. Chúng tôi mong muốn tạo ra một khu đô thị hiện đại, đa tiện ích – đa công năng, nơi hội tụ các giá trị sống đồng bộ và cơ hội đầu tư tiềm năng. Chúng tôi tin rằng, với quy hoạch bài bản, hệ thống tiện ích đồng bộ và vị trí đắt giá, dự án sẽ trở thành biểu tượng mới của khu vực và là điểm đến lý tưởng trong tương lai gần."

Ông Vũ Đình Tuyến, Giám đốc Dự án phát biểu chào mừng Lễ ra quân

Ân Thi - Mảnh đất vàng cho bất động sản đô thị công nghiệp

Ân Thi, tọa lạc tại vị trí chiến lược của tỉnh Hưng Yên, được quy hoạch như một trung tâm kết nối với 12 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế. Đến nay, Ân Thi đã có 3 KCN đi vào hoạt động, với 45 dự án đầu tư thứ cấp. Trong đó, KCN Sạch có 20 dự án, tỉ lệ lấp đầy đạt 40,1%; KCN số 05 với 11 dự án, tỉ lệ lấp đầy đạt 19%; và KCN số 03 có 14 dự án, tỉ lệ lấp đầy đạt 35%.

Bên cạnh đó, KCN Thổ Hoàng với quy mô 250 ha hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn tại Ân Thi, mang đến cơ hội phát triển mạnh mẽ cho khu vực này trong tương lai.

Lượng lao động và chuyên gia từ các khu công nghiệp đang đổ về ngày càng nhiều, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, văn phòng cho thuê, và các dịch vụ phục vụ cuộc sống như trường học, y tế và trung tâm thương mại. Sự phát triển này không chỉ tạo cơ hội cho các dự án nhà ở mà còn mở ra tiềm năng lớn cho kinh tế tại địa phương.

Ngoài ra với ưu thế giao thông thuận tiện được kết nối với hệ thống đường cao tốc HN-HP, cao tốc Hưng Yên- Thái Bình tạo khả năng di chuyển dễ dàng tới các tỉnh lân cận và Hà Nội, giúp khu vực này trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư và cư dân.

The Gateway City - Đô thị kiểu mẫu tại Ân Thi

The Gateway City thu hút sự quan tâm mạnh mẽ vì là khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại Ân Thi, nơi trước đây hoàn toàn thiếu vắng một đô thị hiện đại và đồng bộ. Dự án không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ, mở ra cơ hội mới cho cư dân và nhà đầu tư trong khu vực.

Quy hoạch bài bản, The Gateway City sở hữu các tiện ích đẳng cấp như công viên sáng tạo, hồ nước trung tâm, sân chơi mơ ước, khu thể thao, trường học, khu phố mua sắm và các khu vực giải trí, mang lại chất lượng sống tối ưu.

Được thiết kế đột phá với 100% các căn nhà có 2-3 mặt thoáng, lối đi trước và sau, mặt tiền rộng tới 6m và vỉa hè 8m tạo không gian sống thoải mái, lý tưởng cho sinh hoạt và kinh doanh. Ngoài ra mỗi khu vực trong dự án được quy hoạch theo chức năng riêng biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu về không gian sống, làm việc và giải trí của cư dân.

Cơ hội đầu tư vàng cùng tiềm năng bứt phá:

Với mặt bằng giá bất động sản tại Ân Thi hiện nay thấp hơn so với các huyện như Văn Giang và Văn Lâm, The Gateway City đang sở hữu một mức giá vô cùng hấp dẫn, mở ra cơ hội tăng giá mạnh mẽ trong tương lai gần. Đặc biệt, với sự phát triển đồng bộ hạ tầng, nhất là khi tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan hoàn thành và KCN Thổ Hoàng đi vào hoạt động, The Gateway City sẽ trở thành điểm sáng đầu tư đầy tiềm năng, bứt phá trong 2025 và những năm tiếp theo.

Tại sự kiện ra mắt dự án, Chủ đầu tư cũng đưa ra gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng kể từ ngày giải ngân, cho khoản vay lên tới 70% giá trị HĐMB. Đại diện BIDV – ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Thăng Long, đã có những chia sẻ quan trọng khẳng định cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư:

"BIDV cam kết cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các gói tín dụng để sở hữu bất động sản tại The Gateway City. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa BIDV, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Madoka cùng đơn vị phát triển dự án: công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Housing và các đối tác, dự án này sẽ trở thành biểu tượng mới của bất động sản đô thị công nghiệp tại Việt Nam."

The Gateway City – Dẫn lối tương lai

Địa chỉ: Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Website https://thegatewaycity.vn/

Hotline: 0972252468

