Hunter Land trở thành đối tác phân phối chính thức dự án The Privia

Được biết, đây là dự án cao tầng đầu tiên do Tập đoàn Khang Điền đầu tư và phát triển tại quận Bình Tân.



Ông Trần Sỹ Tường - Tổng giám đốc Hunter Land, nhận hoa và giấy chứng nhận đại lý phân phối chính thức từ đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Khang Điền

Hơn 5 năm đồng hành cùng chủ đầu tư Khang Điền



Đồng hành cùng Khang Điền từ năm 2018, với đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và am hiểu thị trường, Hunter Land không chỉ hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh được giao mà còn giúp nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu những bất động sản giá trị thật, có pháp lý vững chắc và tiềm năng tăng giá hấp dẫn tại các dự án như Verosa Park, The Classia, Jamila, Safira, Lovera Vista…

"Trở thành đại lý phân phối F1 của The Privia nói riêng và tất cả các sản phẩm của chủ đầu tư Tập đoàn Khang Điền nói chung luôn là vinh dự rất lớn dành cho Hunter Land chúng tôi. Khang Điền là chủ đầu tư uy tín với tiềm lực tài chính vô cùng mạnh mẽ. Thực tế là chủ đầu tư này luôn xây dựng dự án hoàn chỉnh, đợi pháp lý hoàn thiện rồi mới công bố dự án ra thị trường." – ông Trần Sỹ Tường, Tổng giám đốc Hunter Land chia sẻ.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn Hunter Land "cháy" hết mình tại sự kiện đào tạo dự án The Privia

Cũng nhờ vậy, các dự án Hunter Land đã tham gia phân phối cho chủ đầu tư Khang Điền tại TP HCM đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng, luôn đạt tỷ lệ hấp thụ cao, thanh khoản tốt và gia tăng giá trị dài hạn, mang lại sự hài lòng cho cả người mua ở lẫn đầu tư.



The Privia đáp ứng tốt nhu cầu mua ở thật

Bình Tân có dân số 784.173 người (theo tổng điều tra dân số năm 2019). Từ năm 2015 đến nay, Bình Tân luôn giữ vị trí quận đông dân bậc nhất cả nước. Dân số của quận này hiện tương đương với dân số 2 tỉnh Việt Nam là Bắc Kạn và Lai Châu cộng lại. Với diện tích 52 km2, Bình Tân có mật độ dân số khoảng 15.000 người/km2, gấp gần 3,5 lần mật độ dân số của toàn TP HCM.

Trái ngược quy mô dân cư đông đúc, Bình Tân hiện đang rất thiếu các dự án nhà ở xứng tầm, đáp ứng nhu cầu về một không gian sống sang trọng, gần gũi thiên nhiên, đầy đủ tiện nghi và an ninh đảm bảo. Ghi nhận từ năm 2020 đến nay, số dự án mở bán mới với đầy đủ pháp lý tại đây chỉ đếm chưa đầy trên đầu ngón tay.



Thấu hiểu nhu cầu thiết thực ấy, Tập đoàn Khang Điền cho ra mắt The Privia với nhiều giá trị ưu việt. Dự án sở hữu đa dạng tiện ích nội khu được đầu tư chỉn chu, dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, có thiết kế căn hộ đa dạng diện tích đáp ứng mọi nhu cầu. Vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu nội thất danh tiếng như Malloca, Hafele, Otis, Schneider, Ariston…

The Privia mang đến không gian sống hiện đại, sống xanh và sống an lành với đa dạng tiện ích nội khu

Đặc biệt, với loạt các chính sách bán hàng ưu đãi và phương án hỗ trợ tài chính hiệu quả cho người mua nhà, The Privia mang đến cơ hội nâng cấp không gian sống cho đông đảo khách hàng địa phương tại Bình Tân và các quận, huyện lân cận như Bình Chánh, Tân Phú, Tân Bình, Quận 5, 6, 8, 10 và 11…



Toạ lạc ngay trên mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, The Privia gây ấn tượng với vị trí trực diện công viên cây xanh hiện hữu gần 6.000m2, sở hữu view nhìn 360 độ thông thoáng. Cách dự án vài phút đi bộ là nhà ga Metro 3A (tuyến Tân Kiên – Bến Thành) trị giá 67.000 tỷ đồng đã được khảo sát thực địa vào tháng 7/2023. Đây là sẽ đòn bẩy làm bật tung giá trị dự án trong tương lai.

Nhờ nằm trong khu dân cư hiện hữu với hạ tầng giao thông gần như hoàn chỉnh, cư dân dự án dễ dàng tiếp cận chợ, trường học các cấp, bệnh viện từ công lập đến quốc tế… chỉ trong 3-10 phút. Từ The Privia đi về trung tâm quận 1 cũng chỉ mất 15-20 phút thông qua trục đại lộ ven sông Võ Văn Kiệt.

AEON Mall, MM Mega Market và GO! là 3 siêu thị và trung tâm thương mại tầm cỡ liền kề The Privia

The Privia đạt chứng nhận công trình xanh EDGE - chứng nhận quốc tế đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới dành cho các dự án nhà ở, chung cư, khách sạn, văn phòng… đạt tối thiểu 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với công trình thông thường.

Dự án được cấp phép xây dựng với tên Khu nhà ở cao tầng Công ty Khang Phúc vào tháng 6



năm 2022.

