Hướng dẫn đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID do thay đổi địa giới hành chính

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã cung cấp thông tin chi tiết về quy trình này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân.

Có bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước không? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất. Theo quy định hiện hành, việc đổi thẻ Căn cước sau khi thay đổi địa danh hành chính là không bắt buộc. Thẻ Căn cước cũ của công dân vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

Tuy nhiên, những người có nhu cầu cập nhật thông tin cho đồng bộ có thể thực hiện việc cấp đổi bất cứ lúc nào.

Hướng dẫn 4 bước đổi thẻ Căn cước trên VNeID

Để thực hiện thủ tục trực tuyến, công dân cần đảm bảo đã có tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình chính, chọn mục "Dịch vụ công".

Bước 2: Chọn tiếp vào mục "Cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân".

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị các lý do cấp đổi, hãy chọn đúng lý do là "Do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC)". Việc chọn chính xác mục này là rất quan trọng để được miễn lệ phí.

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin cá nhân do hệ thống hiển thị, sau đó lựa chọn địa điểm và hình thức nhận thẻ mới (nhận trực tiếp tại cơ quan công an hoặc gửi về nhà qua đường bưu điện). Cuối cùng, nhấn "Gửi hồ sơ" để hoàn tất.

Người dân có thể dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận thông báo lịch hẹn (nếu có) ngay trên ứng dụng.

Lệ phí và thời gian xử lý

Lệ phí: Theo C06, người dân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí cấp đổi thẻ Căn cước khi thực hiện đúng theo hướng dẫn trên.

Thời gian giải quyết: Thẻ Căn cước mới sẽ được cấp trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận thành công.

Việc triển khai cấp đổi thẻ Căn cước trực tuyến qua VNeID là một bước tiến lớn, không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn đảm bảo tính chính xác, đồng bộ của dữ liệu dân cư sau các đợt điều chỉnh địa giới hành chính lớn trên cả nước.