Hướng dẫn mới về cách xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau

Theo Luật BHXH 2024, thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong một năm (từ ngày 1-1 đến ngày 31-12) đối với người tham gia BHXH bắt buộc tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Cụ thể, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

Với trường hợp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Thông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ đã làm rõ việc tính toán chế độ ốm đau

Nhằm điều chỉnh rõ ràng trong việc tính toán chế độ ốm đau, nhất là đối với các nhóm lao động đặc thù theo quy định của Luật BHXH 2024, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 12/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Trong đó có hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau cụ thể như sau:

- Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong năm 2025 không bao gồm thời gian đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày trước ngày 1-7-2025.

- Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.

- Với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm được căn cứ vào nghề, công việc hoặc nơi làm việc của họ tại thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

- Người lao động nghỉ việc thuộc các trường hợp được hưởng chế độ ốm đau mà có thời gian nghỉ việc trùng với thời gian nghỉ (được nghỉ theo quy định của pháp luật; hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) thì thời gian trùng không được tính để hưởng chế độ ốm đau.

- Người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của năm nào tính vào thời gian hưởng chế độ ốm đau của năm đó.