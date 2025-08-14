Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn quan trọng về việc đổi thẻ căn cước trên VNeID do thay đổi đơn vị hành chính

14-08-2025 - 17:59 PM | Xã hội

Sau khi có tài khoản định danh mức 2 và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, người dân có thể gửi yêu cầu trực tuyến để đổi thẻ căn cước cho khớp với địa danh hành chính mới.

Hướng dẫn quan trọng về việc đổi thẻ căn cước trên VNeID do thay đổi đơn vị hành chính- Ảnh 1.

Dùng VNeiD định danh mức 2, người dân có thể đổi thẻ căn cước để địa chỉ khớp với địa giới hành chính sau sáp nhập và không mất lệ phí khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính".

Hướng dẫn quan trọng về việc đổi thẻ căn cước trên VNeID do thay đổi đơn vị hành chính- Ảnh 2.

Việc cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính được áp dụng cho trường hợp thẻ còn hạn và vẫn hiển thị đơn vị hành chính cũ.

Hướng dẫn quan trọng về việc đổi thẻ căn cước trên VNeID do thay đổi đơn vị hành chính- Ảnh 3.

Thời hạn giải quyết khoảng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

