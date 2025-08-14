Hướng dẫn quan trọng về việc đổi thẻ căn cước trên VNeID do thay đổi đơn vị hành chính

Dùng VNeiD định danh mức 2, người dân có thể đổi thẻ căn cước để địa chỉ khớp với địa giới hành chính sau sáp nhập và không mất lệ phí khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính".