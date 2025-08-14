Hướng dẫn quan trọng về việc đổi thẻ căn cước trên VNeID do thay đổi đơn vị hành chính
Sau khi có tài khoản định danh mức 2 và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, người dân có thể gửi yêu cầu trực tuyến để đổi thẻ căn cước cho khớp với địa danh hành chính mới.
