Hưởng thụ 'sự nuông chiều' 5 sao tại khách sạn vừa được vinh danh 'tốt nhất thế giới': Có phòng 200 triệu đồng/đêm, từng đón cả Angelina Jolie và loạt sao

Mới đây, tổ chức La Liste (Pháp) đã thực hiện tổng hợp đánh giá và xếp hạng top 1.000 khách sạn tốt nhất thế giới. La Liste nổi tiếng với bảng xếp hạng những nhà hàng hàng đầu thế giới và bản giới thiệu thông tin hơn 35.000 nhà hàng khác.

Danh sách vinh danh 1.000 khách sạn dựa trên phân tích toàn diện của hơn 300 hướng dẫn du lịch, cũng như đánh giá trên phương tiện truyền thông và xếp hạng của bên thứ 3. Đứng đầu danh sách là khách sạn Belmond Hotel Cipriani tại “thánh địa tình yêu” Venice, Ý.

Toàn cảnh khách sạn Belmond Hotel Cipriani. Ảnh: Bloomberg

Cipriani thuộc sở hữu của tập đoàn du lịch và khách sạn Belmond. Khách sạn gồm 94 phòng và có một lịch sử lâu đời khi được đi vào hoạt động từ năm 1950. Người sáng lập khách sạn cũng chính là người phát minh ra cocktail Bellini, ông Giuseppe Cipriani.



Khách sạn 5 sao này tự mô tả mình là một “ốc đảo thanh bình”. Trong lịch sử hoạt động suốt 7 thập kỷ, Cipriani thu hút rất nhiều những ngôi sao hạng A của thế giới như George và Amal Clooney, Sophia Loren, Elizabeth Taylor và Angelina Jolie.

Theo DailyMail, Angelina Jolie và các con từng nghỉ qua đêm ở khách sạn này với mức giá lên đến 7.595 Euro (hơn 200 triệu) cho 1 đêm vào năm 2021.

Angelina Jolie xuất hiện tại Venice. Ảnh: DailyMail

Tại đây, mỗi vị khách đều sẽ được trải nghiệm “sự nuông chiều” đặc biệt, từ nhà hàng đạt sao Michelin nổi bật với ẩm thực Ý và Địa Trung Hải, hồ bơi khổng lồ, spa đầy đủ dịch vụ thư giãn cho đến view chiêm ngưỡng đầm phá Venice. Những chuyến thăm quan các con kênh đẹp như tranh vẽ quanh thành phố bằng thuyền riêng cũng được khách sạn cung cấp.



Ảnh: Fortune

Bạn cũng có thể thả mình bên hồ bơi trong khi thưởng thức cocktail Bellini hoặc tìm thấy sự yên tĩnh khi đi lang thang qua những khu vườn riêng rộng lớn của khách sạn. "Sự đan xen giữa thư giãn và nghệ thuật là lý do Cipriani của chúng tôi thực sự đáng nhớ", trang web của Cipriani giới thiệu. Vào những ngày hè cao điểm du lịch, giá phòng trung bình tại Cipriani khoảng 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng).



Trao đổi với Fortune, giám đốc điều hành của Cipriani, Marco Novella cho biết ông rất vui mừng với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng của La Liste và gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã yêu quý khách sạn.

“Lịch sử mang tính biểu tượng của khách sạn, kết hợp với bản sắc ẩm thực lâu đời, sự trung thành của khách hàng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên và những đổi mới đang được tiến hành giúp cơ sở kinh doanh của chúng tôi trở thành điểm đến đáng cân nhắc cho những du khách khó tính nhất”, Novella nói.

Công ty mẹ của khách sạn Cipriani cũng là chủ sở hữu của các khách sạn giành được thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng của La Liste ở Bồ Đào Nha, Brazil, Lào và Nga.

Ảnh: Fortune

Bảng xếp hạng 1.000 khách sạn tốt nhất thế giới của La Liste không phải là kết quả đánh giá của những chuyên gia sau chuyến thăm trực tiếp, mà dựa trên phân tích toàn diện của hơn 300 hướng dẫn du lịch, cũng như đánh giá trên phương tiện truyền thông và tổng hợp các xếp hạng của khách hàng trên các trang web đặt phòng.



“Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Cipriani được tất cả các nguồn nhất trí đánh giá tích cực. Đó là một khách sạn huyền thoại, mang tính biểu tượng. Bạn thực sự có thể cảm nhận được lịch sử trong từng chi tiết và rất nhiều câu chuyện phía sau”, Helene Pietrini, giám đốc điều hành của La Liste tiết lộ.

Pietrini nhận thấy thị trường đang thiếu những nguồn đáng tin cậy tập hợp những đánh giá về một địa điểm nào để để khách du lịch có thể tham khảo nhanh chóng. “Mọi người thích tìm hiểu về những khách sạn được xếp hàng tốt nhất trên thế giới, không phải đắt nhất trên thế giới. Họ muốn có một danh sách dài điểm đến để lựa chọn”, Pietrini nói.

Theo giám đốc điều hành của La Liste, tính bền vững và độc đáo quan trọng hơn sự sang trọng. Đó là một phần lý do tại sao một số khách sạn như Cipriani nổi bật hơn so với những ứng cử viên còn lại. Tuy vậy, lựa chọn của La Liste vẫn thiên về các khách sạn cao cấp, với ít nhất 80 khách sạn mang thương hiệu xa xỉ Four Seasons xuất hiện trong top 1.600. Quốc gia có nhiều khách sạn nhất trong danh sách là Mỹ, tiếp theo là Ý, Pháp và Anh.

Theo Fortune, SCMP