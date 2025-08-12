Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hương vị hoa bia Yakima từ Bia Saigon Special: Điểm chạm để mùa hè thêm khó quên

12-08-2025

Hương vị hoa bia Yakima từ Bia Saigon Special: Điểm chạm để mùa hè thêm khó quên

Đôi khi, chỉ cần một buổi gặp gỡ đúng người, một sự thoải mái và một chai bia mát lạnh hợp gu là đủ để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong mọi buổi tiệc, Bia Saigon Special vẫn luôn là chất xúc tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến niềm vui thêm trọn vẹn.

Điểm khác biệt của Bia Saigon Special đến từ hoa bia Yakima – nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu từ một trong những vùng trồng hoa bia danh tiếng lâu đời nhất nước Mỹ. Nhờ ứng dụng công nghệ ủ kép, Bia Saigon Special mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn với vị bia nhẹ, sảng khoái, dễ uống nhưng vẫn đậm đà nốt hương đặc trưng. Chính sự cân bằng tinh tế ấy đã làm nên một hương vị "Special" trở thành lựa chọn được ưa chuộng trong những dịp đặc biệt – từ bàn tiệc sang trọng tại nhà hàng giữa trung tâm thành phố đến buổi họp mặt ấm cúng tại gia.

Đặc biệt, từ ngày 15/6 đến 25/9/2025, Bia Saigon Special triển khai chương trình khuyến mãi "Bật nắp Special – hè x2 Special" với hàng triệu giải thưởng tiền mặt hấp dẫn. Cụ thể, có 40 giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng/giải), 400 giải Nhì (mỗi giải 2 triệu đồng) và nhiều giải Ba, Tư trị giá từ 10.000 đến 20.000 đồng. Không cần quay số, không cần đăng ký online – chỉ một lần bật nắp quen thuộc, bạn đã có thể gặp may mắn một cách đầy bất ngờ.

*Đã uống rượu bia - Không lái xe

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia

*Uống rượu, bia có trách nhiệm

Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

