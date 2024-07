Hụt doanh thu tài chính, Khải Hoàn Land báo lãi ròng 6 tháng đầu năm giảm 71%

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 mới công bố, CTCP Khải Hoàn Land (mã KHG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 90 tỷ đồng, gấp 27 lần cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận gộp tăng gấp 3 lần lên mức 9 tỷ đồng.



Trong kỳ, các loại chi phí được tiết giảm như chi phí quản lý giảm 11% đạt 8 tỷ đồng và chi phí bán hàng giảm 31% đạt 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 40% về còn 65 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 27% đạt 33 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Khải Hoàn Land lao dốc 64% so cùng kỳ, về còn 16 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Khải Hoàn Land mang về doanh thu thuần ở mức 127 tỷ đồng, giảm 52% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 29 tỷ đồng, sụt mạnh 71% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do doanh thu tài chính "lao dốc" giảm 47%, chỉ đạt 130 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Trong năm 2024, KHG đặt mục tiêu 1.600 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lên tới 256 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Khải Hoàn Land chỉ mới thực hiện được 8% về doanh thu và 11% về lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Khải Hoàn Land giảm không đáng kể so với đầu năm ở mức 6.331 tỷ đồng.

Trong đó lượng tiền mặt và gửi ngân hàng chỉ hơn 37 tỷ đồng, giảm 46% sau 6 tháng đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ xuống 1.192 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đi ngang mức 205 tỷ đồng, tập trung ở các dự án khu thương mại, biệt thự tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Dự án khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên...

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2024 đạt 1.136 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Trong đó, tổng nợ vay là 920 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm bao gồm 790 tỷ đồng trái phiếu và hơn 130 tỷ đồng vay ngân hàng SHB.

Khải Hoàn Land đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu ngắn hạn 300 tỷ đồng đã được gia hạn đến tháng 4/2025, hai lô trái phiếu dài hạn có giá trị lần lượt là 240 tỷ đồng (phát hành tháng 9/2023) và 250 tỷ đồng (phát hành tháng 6/2024) có cùng kỳ hạn 60 tháng.