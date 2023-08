Huỷ bỏ giao dịch "bán chui" hàng triệu cổ phiếu LDG của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra thông báo hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu LDG của Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Cụ thể, ông Hưng đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG trong ngày 15/8/2023 mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE quyết định sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu LDG của Ông Nguyễn Khánh Hưng.

Trước đó, ông Hưng bất ngờ báo cáo hoàn tất bán ra 2,6 triệu cổ phiếu LDG theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, số cổ phiếu LDG mà ông Hưng nắm giữ còn hơn 7,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 2,91% vốn.

Trên thị trường, chốt phiên 16/8, thị giá LDG đạt 6.420 đồng/cp, tăng gần 60% sau khoảng 4 tháng.

Trước sự việc giao dịch "chui" của ông Hưng, HoSE cũng từng ra quyết định huỷ giao dịch bán gần 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết trong ngày 10/1/2022. Cũng như ông Hưng, Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết khi đó đã bán ra gần 75 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Giao dịch trên gây rúng động thị trường khi đó bởi lẽ cổ phiếu FLC vừa có chuỗi "thăng hoa" tăng giá mạnh. Chủ tịch bất ngờ bán ra hàng chục triệu cổ phiếu khiến nhiều nhà đầu tư cảm giác bị "đánh úp".

Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau đó đã ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán đối với cá nhân này.

Nghiêm trọng hơn, cuối tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết và nhiều đồng phạm khác với tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán".