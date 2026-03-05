Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Huy động 20 mũi thi công thực hiện dự án bổ cập nước sông Tô Lịch

05-03-2026 - 12:24 PM | Bất động sản

Dự án khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương hiện đã đạt 35% khối lượng thi công toàn dự án. Các tuyến Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đang được thi công khẩn trương.

Ngày 5/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (Ban QLDA) có thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Theo đó, liên danh nhà thầu đã huy động 20 mũi thi công. Khối lượng thi công của toàn dự án ước đạt khoảng trên 35%. Cụ thể:

Tuyến kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 3,56km): đang thi công cừ. Song song với làm đường công vụ, đổ bê tông dầm đỉnh cừ, đào đất lòng kênh, thi công dầm đáy kênh, nạo vét kênh, đóng cọc tre, thi công cống hộp…

Tuyến cống từ Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch (chiều dài 3,96km): đang thi công cừ và đào đất lòng kênh.

Cống Liên Mạc, nơi lấy nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch

Ban QLDA cho biết, dự kiến các hạng mục công trình hoàn thành trước ngày 30/4/2026 để phục vụ công tác chống ngập úng bao gồm: Thi công và lắp đặt trạm bơm nước bổ cập và tiêu với lưu lượng 5m3/s; Hoàn thành thông nước tuyến kênh hở đoạn kênh chiều dài khoảng 3,56km; Hoàn thành thông nước tuyến cống hộp (3x3)m trên phố Hoàng Minh Thảo, đoạn dài khoảng 2km.

Đối với các hạng mục công trình hoàn thành trước ngày 31/5/2026 để phục vụ bổ cập nước sông Tô Lịch bao gồm: Hoàn thiện bờ mái, cảnh quan hai bên bờ kênh hở; Hoàn trả tuyến Hoàng Minh Thảo; Hoàn thành tuyến cống hộp (3x3)m dài khoảng 1,9km dọc đường Võ Chí Công bổ cập nước về sông Tô Lịch.

Dự án khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp được UBND Thành phố Hà Nội ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 10/11/2025; phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 9/2/2026.

Mục tiêu đầu tư gồm 3 mục tiêu chính, đó là: Chức năng thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha (7 khu vực ngập lớn như: Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra, Starlake và các vùng lân cận); Đảm bảo bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch với Q=5m3/s; Tưới cho hiện trạng đất nông nghiệp khoảng 36 ha tương lai sẽ đô thị hoá.

Quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo trạm bơm Thụy Phương làm nhiệm vụ bơm nước bổ cập và tiêu với lưu lượng 5m3/s, tiêu động lực ra sông Nhuệ khi mực nước cao với khả năng dẫn của kênh bổ cập khi bơm, kết hợp cống tiêu tự chảy trên bờ sông Nhuệ.

Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương hiện trạng có chiều dài khoảng 3.600m (từ Trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng); từ Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch xây dựng tuyến cống hộp 3x3m, chiều dài khoảng 4.000m đi dọc đường (Hoàng Minh Thảo, đường Võ Chí Công đến cống Hoàng Quốc Việt) bổ cập nước vào đầu sông Tô Lịch.

Trên tuyến bố trí các công trình kỹ thuật như cửa điều tiết, xử lý kỹ thuật tại các vị trí kết nối với tuyến thoát nước hiện trạng đảm bảo khi bổ cập không để nước thải nhập vào tuyến dẫn bổ cập và hỗ trợ tiêu khi mưa.

Tổng mức đầu tư dự án là 920,6 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.

Trần Hoàng

Tiền Phong

