Chính phủ bật đèn xanh, Sun Group tham vọng có sân bay thứ 3

Ngày 4/3/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Sun Group) là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các bước thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.800 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, với công suất 2 triệu hành khách mỗi năm vào giai đoạn năm 2030. Theo quy hoạch, sân bay sẽ khai thác các đường bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi phát sinh nhu cầu. Dự án sử dụng khoảng 75 ha đất và có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đánh dấu bước tiến trong quá trình triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Theo định hướng, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, hỗ trợ kết nối điểm đến Mũi Né với các địa phương trong nước và quốc tế, đồng thời đóng vai trò trong mạng lưới giao thông hàng không khu vực Nam Trung Bộ.

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Với dự án này, số sân bay mà Sun Group tham gia đầu tư và vận hành tăng lên 3. Trước đó, năm 2018, tập đoàn đã đầu tư và đưa vào vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Từ ngày 1/1/2026, Sun Group đảm nhận vai trò quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo thông tin công bố, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, sân bay này ghi nhận lượng chuyến bay và hành khách ở mức cao, đồng thời duy trì vận hành thông suốt. Đơn vị vận hành cho biết đây là nền tảng để sân bay tiếp tục phục vụ các sự kiện quốc tế, trong đó có Hội nghị APEC 2027.

Bên cạnh các dự án đang triển khai và vận hành, Sun Group còn tham gia đề xuất, tài trợ quy hoạch một số cảng hàng không khác. Tháng 5/2025, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tập đoàn đề xuất thực hiện. Đầu năm 2026, theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá do Sun Group tài trợ.

Song song với đầu tư hạ tầng, tập đoàn này mở rộng sang lĩnh vực vận tải hàng không. Năm 2022, doanh nghiệp ra mắt Sun Air – hãng hàng không chung phân khúc hạng sang. Năm 2025, Sun Group công bố Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không được đặt tên theo đảo Phú Quốc.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết tiếp tục bổ sung vào danh mục các dự án hạ tầng hàng không mà Sun Group đang tham gia đầu tư, quản lý và đề xuất quy hoạch.