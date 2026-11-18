Huy động 5 tàu kéo vận chuyển khối bê tông nặng 73.500 tấn ra biển

Một chiến dịch thi công đặc biệt đã được triển khai tại châu Âu khi các kỹ sư huy động 5 tàu kéo cùng hệ thống thiết bị chuyên dụng để di chuyển một khối bê tông khổng lồ ra biển. Đáng chú ý, cấu kiện này dài tới 217 m, nặng 73.500 tấn và phải được hạ xuống vị trí đã chuẩn bị dưới đáy biển với độ chính xác rất cao.

Đây là một phần trong dự án đường hầm Fehmarnbelt, kết nối Đan Mạch và Đức, được xây dựng dưới vùng biển Baltic. Công trình có tổng chiều dài khoảng 18 km, dự kiến trở thành đường hầm dìm dài nhất thế giới khi hoàn thành.

Điểm đặc biệt là thay vì sử dụng máy đào xuyên qua lớp đất đá dưới biển, dự án áp dụng phương pháp hầm dìm. Các đốt hầm được chế tạo tại nhà máy trên bờ, sau đó vận chuyển ra biển, hạ xuống rãnh đã đào sẵn và kết nối với nhau để tạo thành đường hầm liên tục.

Theo thiết kế, công trình gồm 89 đốt hầm bê tông, trong đó có 79 đốt tiêu chuẩn dài 217 m và 10 đốt đặc biệt có kết cấu bổ sung để bố trí hệ thống kỹ thuật. Mỗi đốt tiêu chuẩn nặng khoảng 73.500 tấn, tương đương khối lượng của hàng chục nghìn ô tô thông thường.

Năm tàu kéo phối hợp với hệ thống thiết bị chuyên dụng đưa đốt hầm bê tông dài 217 m, nặng 73.500 tấn ra vị trí lắp đặt trên biển (Ảnh Femern A/S)

Theo thông tin từ đơn vị thực hiện dự án, lúc 21h ngày 4/5/2026, đốt hầm đầu tiên rời cảng công vụ của nhà máy sản xuất cấu kiện. Khối bê tông được vận chuyển trên hành trình dài hơn 2 km tới khu vực lắp đặt, với sự hỗ trợ của 5 tàu kéo và hệ thống phao nổi chuyên dụng.

Việc di chuyển một cấu kiện có kích thước khổng lồ như vậy đòi hỏi quy trình chuẩn bị phức tạp. Trước khi vận chuyển, hai đầu đốt hầm được bịt kín, bên trong chứa không khí để tạo lực nổi. Nhà thầu còn bổ sung 4.500 tấn bê tông dằn nhằm điều chỉnh trọng lượng, phục vụ quá trình hạ cấu kiện xuống đáy biển.

Đáng chú ý, do phần kết cấu đường bộ và đường sắt có trọng lượng khác nhau, đốt hầm không tự cân bằng hoàn toàn. Các kỹ sư phải bố trí những khoang nước tạm thời nhằm điều chỉnh trạng thái cân bằng, giúp khối bê tông duy trì phương nằm ngang khi được hạ xuống.

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt, 5 tàu kéo đảm nhiệm việc lai dắt cấu kiện tới khu vực thi công. Hệ thống phao nổi chuyên dụng IVY có nhiệm vụ giữ và kiểm soát quá trình hạ đốt hầm vào rãnh dưới đáy biển.

Mỗi đốt hầm tiêu chuẩn được chế tạo tại nhà máy trước khi vận chuyển ra biển, chuẩn bị cho quá trình hạ xuống rãnh đào dưới đáy biển (Ảnh Femern A/S)

Đại diện chủ đầu tư cho biết thao tác này đặc biệt phức tạp bởi các cấu kiện có chiều dài tương đương hai sân bóng đá nhưng phải được đặt vào đúng vị trí với sai số rất nhỏ, chỉ tính bằng milimét.

Trước khi hạ đốt hầm, nhà thầu đã đào sẵn một rãnh dưới đáy biển và rải lớp sỏi làm nền đỡ. Sau khi cấu kiện được hạ xuống, kết nối với phần hầm đã lắp đặt, đá và sỏi tiếp tục được bổ sung xung quanh để cố định vị trí.

Đến ngày 7/5/2026, đốt hầm đầu tiên đã được hạ thành công xuống đáy biển. Công việc sau đó tiếp tục được triển khai với các cấu kiện tiếp theo. Theo cập nhật ngày 28/9/2026 của Femern A/S, dự án đã hoàn thành việc hạ và kết nối 4 đốt hầm đầu tiên, hình thành đoạn hầm dài gần 900 m dưới đáy biển. Đây mới là một phần nhỏ trong tổng chiều dài 18 km của công trình theo thiết kế.

Dài gần gấp 49 lần đoạn hầm dìm Thủ Thiêm, thay đổi việc đi lại giữa hai quốc gia

Quy mô của đường hầm Fehmarnbelt có thể hình dung rõ hơn khi đặt cạnh một công trình quen thuộc tại Việt Nam.

Hầm Thủ Thiêm, công trình vượt sông Sài Gòn tại TP.HCM, có tổng chiều dài khoảng 1,49 km. Trong đó, riêng đoạn hầm dìm dưới lòng sông dài 370,8 m, được ghép từ 4 đốt hầm bê tông cốt thép. Nếu so sánh chiều dài thiết kế 18 km của Fehmarnbelt với đoạn hầm dìm 370,8 m của Thủ Thiêm, công trình tại châu Âu dài gấp khoảng 48,5 lần, tức gần 49 lần.

Hệ thống phao nổi chuyên dụng IVY hỗ trợ kiểm soát quá trình hạ các cấu kiện bê tông khổng lồ xuống vị trí lắp đặt với yêu cầu độ chính xác rất cao (Ảnh Femern A/S)

Điểm tương đồng là cả hai đều sử dụng công nghệ hầm dìm, với các đốt bê tông được chế tạo trước rồi vận chuyển bằng đường thủy tới vị trí lắp đặt. Tại Việt Nam, quá trình xây dựng hầm Thủ Thiêm từng gây chú ý khi các đốt hầm dài hơn 90 m, nặng khoảng 27.000 tấn mỗi đốt, được lai dắt từ khu vực Nhơn Trạch đến vị trí thi công trên sông Sài Gòn. Trong khi đó, mỗi đốt tiêu chuẩn tại dự án Fehmarnbelt dài 217 m và nặng hơn 73.000 tấn.

Không chỉ gây ấn tượng về kích thước, công trình Fehmarnbelt còn được thiết kế để phục vụ đồng thời giao thông đường bộ và đường sắt. Đường hầm sẽ có tuyến cao tốc gồm 4 làn xe, chia đều cho hai chiều, cùng hai đường ray điện khí hóa dành cho tàu hỏa.

Khi hoàn thành, hành trình qua khu vực Fehmarnbelt dự kiến chỉ mất khoảng 10 phút bằng ô tô hoặc 7 phút bằng tàu hỏa. Trong khi đó, hành trình vượt biển bằng phà hiện mất khoảng 45 phút, chưa bao gồm thời gian chờ và đưa phương tiện lên, xuống phà.

Đối với người dân và doanh nghiệp, việc hình thành tuyến kết nối cố định được kỳ vọng giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa Đan Mạch và Đức thuận tiện hơn, giảm sự phụ thuộc vào lịch chạy phà và tăng tính chủ động khi di chuyển.

Đoạn hầm dìm Thủ Thiêm tại TP.HCM dài 370,8 m, trong khi đường hầm Fehmarnbelt có chiều dài thiết kế 18 km, tương đương gần 49 lần (Ảnh Vinpearl)

Đường hầm cũng là một mắt xích trong mạng lưới giao thông kết nối Scandinavia với phần còn lại của châu Âu, góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển đường bộ và đường sắt giữa các khu vực. Dù vậy, những lợi ích trên chỉ có thể được hiện thực hóa sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác. Hiện việc sản xuất, vận chuyển và lắp đặt các đốt hầm vẫn đang được triển khai theo từng giai đoạn.

Với chiều dài thiết kế 18 km, 89 đốt hầm và những cấu kiện bê tông nặng tới 73.500 tấn, Fehmarnbelt được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông phức tạp nhất châu Âu. Công trình cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ hầm dìm ở quy mô lớn, đồng thời mở ra triển vọng thay đổi phương thức đi lại giữa hai quốc gia trong tương lai.

Nguồn: Femern