Tại sao phích nước truyền thống vẫn được sử dụng?

Phích nước truyền thống có tính năng nổi bật là khả năng giữ nhiệt vượt trội suốt cả ngày nhờ cấu tạo ruột thủy tinh hai lớp tráng bạc hút chân không, giúp nước luôn nóng già mà không cần tiêu tốn thêm điện năng duy trì. Bên cạnh đó, thiết kế dung tích lớn cùng nút đậy kín khít cho phép gia đình lưu trữ sẵn lượng nước sôi dồi dào để pha trà, pha sữa hay nấu ăn nhanh chóng bất cứ lúc nào.

(Ảnh: Vietnam Finance)

Tại nhiều vùng nông thôn, khu tập thể cũ hay các gia đình có người lớn tuổi ở Việt Nam, vật dụng này vẫn được tin dùng nhờ giá thành rẻ, độ bền cao và dễ dàng thay thế ruột khi hỏng hóc mà không cần bỏ đi cả vỏ. Hơn nữa, việc sử dụng phích nước còn giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng và đảm bảo luôn có nước nóng dự trữ ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện. Đối với nhiều người Việt, chiếc phích nước truyền thống không chỉ là một đồ dùng gia dụng tiện lợi mà còn gắn liền với thói quen sinh hoạt giản dị và ký ức ấm áp của gia đình qua nhiều thế hệ.

Dưới đây là những lời khuyên để việc sử dụng các loại phích nước truyền thống được an toàn và hiệu quả.

Cách sử dụng an toàn và chống nổ vỡ ruột phích

Khi phích mới mua hoặc vừa tráng nước lạnh, gia đình không nên rót ngay nước sôi 100°C vào đầy bình mà hãy tráng qua một ít nước ấm trước để ruột thủy tinh giãn nở đều, tránh hiện tượng sốc nhiệt gây nứt vỡ.

Mỗi lần châm nước, bạn chỉ nên đổ cách miệng phích khoảng 2–3 cm nhằm tạo khoảng trống giúp hạn chế áp suất hơi nước quá lớn đẩy bật nút hoặc làm nước sôi trào ra ngoài gây bỏng. Ngoài ra, tuyệt đối không bỏ đá lạnh, nước có ga vào phích hay dùng thìa kim loại, đũa cứng khuấy bên trong vì những tác động này rất dễ làm rạn vỡ lớp thủy tinh chân không mỏng manh.

Vị trí đặt phích và bảo vệ trẻ nhỏ

Gia đình nên đặt phích ở những nơi bằng phẳng, chắc chắn như bàn cao, kệ bếp vững chãi hoặc trong góc khuất lối đi, tránh xa tầm tay trẻ em và tuyệt đối không để dưới nền nhà hay sát mép bàn nơi dễ va quệt, kéo đổ.

(Ảnh: Vietnam Finance)

Song song với việc chọn vị trí an toàn, bạn cũng cần kiểm tra nắp và gioăng cao su thường xuyên để đảm bảo nút phích luôn kín khít. Nếu phát hiện nút đã cũ, lỏng lẻo hoặc nứt vỡ, hãy thay thế ngay lập tức để tránh tình trạng nước sôi bị rò rỉ gây nguy hiểm khi nghiêng rót.

Vệ sinh và bảo quản định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, đáy phích thường bám cặn trắng nên bạn cần tẩy cặn định kỳ bằng cách cho một ít giấm ăn hoặc nước cốt chanh pha nước ấm vào ngâm khoảng 30 phút rồi lắc nhẹ và súc sạch lại. Khi vệ sinh bên ngoài, tránh ngâm cả vỏ phích vào nước vì nước đọng bên trong dễ làm rỉ sét vỏ kim loại và ẩm mốc phần đế lót giữ ruột.

Cuối cùng, hãy chú ý kiểm tra khả năng giữ nhiệt bằng cách sờ thử thành bình sau khi rót nước sôi; nếu thấy vỏ ngoài nóng lên bất thường thì chứng tỏ lớp chân không đã hỏng, gia đình nên thay ruột hoặc mua phích mới để đảm bảo an toàn.

Thay thế nút bần hoặc nút nhựa định kỳ

Các loại nút phích truyền thống sau thời gian dài tiếp xúc với hơi nóng dễ bị mục, mủn hoặc biến dạng. Việc thay nút mới giúp giữ nhiệt tối ưu và ngăn mùn gỗ, mạt nhựa rơi vào nước uống.

Không dùng chung một phích cho nhiều loại đồ uống

(Ảnh: MXH)

Chỉ nên dùng phích để chứa nước đun sôi tinh khiết. Nếu dùng phích để pha trà, giữ nước lá hoặc sữa, các cặn hữu cơ sẽ bám chặt vào thành thủy tinh gây mùi hôi, sinh vi khuẩn và rất khó cọ rửa sạch.

Cẩn thận khi mua và tự thay ruột phích

Khi đi mua ruột thay thế, cần chọn đúng kích cỡ tương thích với vỏ. Lúc lắp vào vỏ, phải đặt cân đối, vặn đáy phích vừa tay và không siết quá chặt để tránh làm ép vỡ phần đuôi thủy tinh nhọn bên dưới.

Xử lý an toàn khi ruột phích bị vỡ

Nếu chẳng may phích bị nổ hoặc vỡ ruột bên trong, tuyệt đối không dốc ngược phích để đổ nước nóng lẫn mảnh thủy tinh ra sàn vì dễ gây bỏng và đứt chân. Hãy mang cả chiếc phích ra khu vực thùng rác hoặc nơi trống trải rồi mới nhẹ nhàng trút bỏ mảnh vỡ vào túi dày.

Tránh đặt phích gần nguồn nhiệt trực tiếp

Không nên để phích sát bếp gas, bếp từ hoặc nơi có ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trực tiếp. Nhiệt độ cao từ bên ngoài dễ làm biến dạng vỏ nhựa, bong lớp sơn vỏ sắt và làm giảm tuổi thọ của gioăng cao su.