Lời khuyên cho các gia đình đang nuôi thú cưng trong nhà

Giữ vệ sinh không gian sống và khử mùi hiệu quả

Chải lông và tắm rửa định kỳ: Chải lông hằng ngày giúp loại bỏ lông rụng trước khi chúng bám vào sofa hay quần áo, đồng thời tắm cho thú cưng 1–2 tuần một lần bằng sữa tắm chuyên dụng để khử mùi hôi cơ thể.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Dọn khay vệ sinh và dùng máy lọc không khí: Hốt chất thải trong khay cát vệ sinh của chó, mèo mỗi ngày và thay cát mới định kỳ hằng tuần. Bạn cũng nên dùng thêm máy lọc không khí hoặc máy hút bụi cầm tay để xử lý lông bay lơ lửng và phấn hoa gây dị ứng.

Giặt giũ ổ nằm và đồ chơi thường xuyên: Giặt sạch chăn đệm, bát ăn và đồ chơi của thú cưng mỗi tuần bằng dung dịch tẩy rửa an toàn, không chứa hóa chất độc hại.

Đảm bảo an toàn cho thú cưng và bảo vệ nội thất

Lắp lưới an toàn ban công và cửa sổ: Với nhà chung cư hoặc nhà cao tầng, việc lắp lưới cáp ban công và khóa chốt cửa sổ là bắt buộc để ngăn mèo leo trèo té ngã hoặc chó chạy lạc ra ngoài.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Cất gọn hóa chất, dây điện và cây cảnh có độc: Giấu kỹ dây sạc điện, thuốc tẩy rửa, thuốc diệt côn trùng và tránh trồng các loại cây độc với chó mèo như hoa ly, trầu bà hay vạn niên thanh.

Trang bị trụ cào móng và đồ chơi gặm: Cung cấp sẵn bàn cào móng cho mèo và xương gặm cho chó để giải tỏa năng lượng, hạn chế tình trạng chúng cào rách ghế sofa, rèm cửa hay gặm hỏng chân bàn gỗ.

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và huấn luyện

Tiêm phòng và tẩy giun sán đầy đủ: Tuân thủ lịch tiêm vắc-xin phòng dại, các bệnh truyền nhiễm và nhỏ thuốc trị ve rận, tẩy giun định kỳ 3–6 tháng một lần để bảo vệ cả thú cưng lẫn trẻ nhỏ trong nhà.

Duy trì chế độ ăn uống khoa học: Cho thú cưng ăn đúng giờ với khẩu phần cân đối, luôn có sẵn nước sạch và tuyệt đối không cho ăn các thực phẩm gây ngộ độc như sô-cô-la, hành tỏi, nho khô hay xương gà nhỏ dễ hóc.

Huấn luyện nề nếp từ nhỏ: Dạy chó, mèo đi vệ sinh đúng chỗ, không nhảy lên bàn ăn và giữ bình tĩnh khi có khách đến nhà để duy trì sự hài hòa trong sinh hoạt gia đình.

Ngoài các vấn đề về vệ sinh, an toàn và dinh dưỡng cơ bản, các gia đình nuôi chó mèo trong nhà cũng cần lưu ý thêm về tâm lý thú cưng, cách sống chung hòa hợp với trẻ nhỏ và sự chuẩn bị cho các tình huống phát sinh dưới đây.

Chăm sóc tâm lý và giải tỏa năng lượng

Dành thời gian tương tác mỗi ngày: Dành ít nhất 15–30 phút mỗi ngày để chơi đùa, vuốt ve hoặc dắt chó đi dạo nhằm giúp thú cưng giải tỏa năng lượng dư thừa và tránh trầm cảm.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Tạo không gian riêng tư yên tĩnh: Bố trí một góc nhỏ có ổ nằm êm ái ở nơi ít người qua lại để chó mèo có chỗ trú ẩn an toàn khi cảm thấy sợ hãi, căng thẳng hoặc khi nhà có đông khách.

Hạn chế để thú cưng ở nhà một mình quá lâu: Nếu cả nhà đi làm cả ngày, bạn nên để lại đồ chơi tương tác (như bóng nhồi thức ăn) hoặc bật nhạc nhẹ để chúng đỡ buồn chán và không cắn phá đồ đạc.

Đảm bảo an toàn khi nhà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi

Giám sát khi trẻ nhỏ chơi cùng thú cưng: Dạy trẻ cách vuốt ve nhẹ nhàng, không kéo đuôi, giật tai hoặc trêu chọc lúc chó mèo đang ăn và đang ngủ để tránh bị cào cắn theo phản xạ.

Hạn chế nguy cơ trơn trượt cho người già: Không để bát nước uống hoặc đồ chơi của thú cưng vương vãi ở lối đi lại vì dễ làm đổ nước ra sàn gây trơn ngã cho người lớn tuổi.

Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc: Nhắc nhở các thành viên, đặc biệt là trẻ em, rửa tay bằng xà phòng sau khi ôm ấp thú cưng hoặc trước khi ăn uống để phòng ngừa vi khuẩn và ký sinh trùng.

Chuẩn bị cho các tình huống phát sinh và hàng xóm

Đeo thẻ tên có số điện thoại cho thú cưng: Gắn bảng tên khắc số điện thoại của chủ nuôi lên vòng cổ để người khác dễ dàng liên hệ nếu chó mèo vô tình chạy lạc khỏi nhà.

Kiểm soát tiếng ồn để giữ hòa khí với hàng xóm: Với nhà chung cư hoặc nhà phố sát vách, cần huấn luyện chó không sủa dai khi có tiếng động ngoài hành lang và dọn sạch chất thải ngay lập tức nếu dắt thú cưng đi dạo ở khu vực công cộng.

Lên phương án gửi chăm sóc khi đi du lịch: Tìm hiểu trước các dịch vụ trông giữ thú cưng uy tín hoặc nhờ người thân quen chăm sóc hộ mỗi khi gia đình có kế hoạch đi chơi xa nhiều ngày.

Gia Linh (Tổng hợp)