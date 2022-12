Huyện được ''ông lớn Hàn Quốc'' đầu tư hơn 5 tỷ USD sắp trở thành quận

Huyện An Dương nằm ở phía tây thành phố Hải Phòng, có diện tích tự nhiên 98,32 km², dân số 195.717 người (số liệu 2019). Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, huyện An Dương đã bứt phá trở thành một trong huyện có tốc phát triển nhanh nhất cả nước, được thành phố Hải Phòng quy hoạch trở thành quận trước năm 2025.

An Dương được gọi là “thủ phủ công nghiệp” của thành phố Hải Phòng với nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn gồm: KCN Nomura, KCN An Dương và KCN Tràng Duệ… Hiện tại, An Dương đang tiếp tục triển khai xây dựng các KCN An Hưng Đại Bản, Nomura giai đoạn 2, cụm công nghiệp Đò Nống.

Lấy công nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, huyện An Dương đã thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư cả trong và ngoài nước đạt 9,43 tỷ USD. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 6 tỷ USD, chiếm 66.5% vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố.

Công ty điện tử LG Electronics là nhà đầu tư lớn nhất hiện nay với tổng số vốn lên tới hơn 5 tỷ USD. Mới đây trong buổi tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phó chủ tịch LG cho biết sẽ đầu tư thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam. Ngoài ra còn có hàng chục nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Nhật Bản… đã đăng ký đầu tư vào An Dương trong thời gian tới.

Hiện nay LG đang có 3 nhà máy lớn đặt tại An Dương là nhà máy LG Electronics chuyên sản xuất điện thoại di động, TV, điều hòa, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh; nhà máy LG Innotek Vietnam chuyên sản xuất module camera cho điện thoại thông minh và nhà máy LG Display Vietnam chuyên sản xuất màn hình điện tử.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 798.000 tỷ đồng, chiếm 55.2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố. Các KCN cũng đã giải quyết việc làm cho gần 90.000 lao động địa phương với nguồn thu nhập ổn định.

Sự phát triển về mặt công nghiệp đã kéo theo sự hình thành các khu đô thị thu hút đông đảo lao động, chuyên gia nước ngoài về làm việc và sinh sống, từng bước hình thành và hoàn thiện đô thị hóa trên địa bàn huyện. Trong ảnh là khu đô thị Seoul Ecohome.

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước của An Dương đạt gần 1.752 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên đạt trên 648 tỷ đồng, đạt 144% dự toán thành phố giao. Năm 2022, thu cân đối ngân sách nhà nước của huyện ước đạt hơn 931 tỷ đồng, vượt 24,381 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Là cửa ngõ phía Tây Bắc của Hải Phòng, huyện An Dương có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Huyện đã mở rộng nâng cấp các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B; cải tạo các tuyến đường liên huyện, liên xã theo tiêu chuẩn đường phố đô thị.

Thời gian tới huyện An Dương sẽ tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tiêu chí trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.