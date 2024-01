Huyện nghèo thu hút FDI cao hơn 55 tỉnh thành trong năm 2023

Với việc quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà đạt nhiều kết quả nổi bật: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 33.233 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 10,72% so với năm 2022; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 30,42% trong tổng giá trị, tăng 1,7% so với năm 2022; ngành công nghiệp - xây dựng tuy vẫn giữ vai trò chủ đạo nhưng có xu hướng giảm, chiếm 65,6% trong tổng giá trị, giảm 1,62% so với năm 2022; ngành nông, lâm, ngư nghiệp duy trì ổn định, chiếm 4,04%.



Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển và tăng trưởng mạnh so với năm 2022, tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 21.783 tỷ đồng, bằng 98,8% kế hoạch, bằng 107,2% so với năm 2022. Nhiều công trình dân dụng được đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.229 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch.

Tổng kim ngạch hàng hóa chính ngạch xuất khẩu tăng dần qua các tháng, ước đạt 24,688 triệu USD, tăng 640% về số lượng tờ khai, tăng 1.046% về kim ngạch so với cùng kỳ. Số thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng 10 tháng năm 2023 đạt 1,96 tỷ đồng, bằng 641,3% so với cùng kỳ, bằng 98,22% kế hoạch năm. Ước thu phí hạ tầng cửa khẩu năm 2023 đạt 2,36 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch năm.

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện năm 2023 đạt hơn 365,5 tỷ đồng, bằng 82% dự toán giao, bằng 96% so với năm trước; thu nội địa ước đạt 350,5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa do tỉnh giao đạt 138 tỷ đồng, bằng 50% dự toán giao, bằng 96% so với năm trước.

Khu vực cảng biển đang được nghiên cứu đầu tư với quy mô khoảng 133ha, tổng mức đầu tư vốn ngoài ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng. Hiện Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam tiếp tục lập trình 3 dự án nhà máy, cơ sở sản xuất.

Đáng chú ý nhất là trong năm 2023, KCN Cảng biển Hải Hà thu hút được 4 dự án đầu tư mới với số vốn đăng ký hơn 1,6 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn 1 dự án với số vốn tăng thêm 70,25 triệu USD, trong đó có Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam do Công ty Jinko Solar Hong Kong Limited đầu tư 1,5 tỷ USD.

Chỉ với riêng số vốn này, nếu so với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước, huyện Hải Hà đã có thể xếp trên 55 tỉnh, thành (địa phương có số thu hút FDI đứng thứ 8 là Nghệ An với 1,603 tỷ USD).

Nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư

Để tạo thuận lợi cho dự án được triển khai, huyện Hải Hà đã sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích nằm trong phạm vi quy hoạch dự án và bàn giao cho Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam. Cùng với đó phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục hạ tầng phụ trợ, đảm bảo dự án có thể đi vào vận hành ngay sau khi hoàn thiện các hạng mục đầu tư.

Với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD, Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023; chiếm 50% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của toàn tỉnh. Việc tiếp tục đầu tư dự án này sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất tấm quang năng với quy mô lớn của Tập đoàn Jinko Solar tại Quảng Ninh, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn trên địa bàn tỉnh lên trên 2,5 tỷ USD, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất tấm quang năng lớn nhất trong cả nước.

Cùng với nỗ lực của huyện Hải Hà là quyết tâm giải quyết thủ tục đầu tư nhanh gọn của tỉnh Quảng Ninh. Thời gian cấp phép các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng được rút ngắn. Thậm chí có dự án chỉ trong vòng 24 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tất cả thủ tục và cấp phép cho nhà đầu tư.

Ông Trần Kinh Vĩ, Tổng Giám đốc vận hành toàn cầu, Tập đoàn Jinko Solar nhấn mạnh, Quảng Ninh đã trở thành địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi dây chuyền sản xuất của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu. Các nhà máy đang hoạt động tại Quảng Ninh hiện chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm sản xuất của tập đoàn tại nước ngoài.