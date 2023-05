Huỳnh Như Store - thương hiệu thời trang vì phụ nữ Việt

Thương hiệu cũng nhiều lần lọt top nhà bán hàng yêu thích trên các sàn thương mại điện tử. Bà Huỳnh Như - Founder của Huỳnh Như store và Mony Bear khẳng định: "Phương châm kinh doanh từ những ngày đầu khởi nghiệp đến nay luôn là: Thời trang cho phụ nữ và vì phụ nữ"



Thành công nhờ thấu hiểu phụ nữ

Khi được hỏi về lý do lựa chọn dòng sản phẩm pijama, đồ bộ ở nhà, bà Huỳnh Như đã chia sẻ: "Đã là phụ nữ, ai cũng trải qua ít nhiều sự thăng trầm trong cuộc sống như lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ở mỗi giai đoạn như vậy, chị em thường tăng giảm cân thất thường, nhiều người mất đi sự tự tin vào ngoại hình của mình. Vì vậy, Huỳnh Như Store luôn mong muốn sản phẩm của mình sẽ góp phần giúp chị em yêu thương bản thân hơn để tự tin là chính mình".

Huỳnh Như Store luôn ưu tiên những thiết kế freesize phù hợp với chị em từ 45 - 75kg, giúp chị em thoải mái với mọi cân nặng hay vóc dáng.

Chiến lược sản phẩm thông minh không chỉ tăng mức độ hài lòng của khách mà còn giúp thương hiệu giảm được tồn kho, giảm tồn đọng vốn và quay vòng sản xuất. Nhờ đó, thương hiệu liên tục giới thiệu 5-10 mẫu mã mới ra thị trường mỗi tuần, cao điểm có thể lên tới 20 mẫu mới. Chính điều này đã giúp thương hiệu có lượng lớn khách hàng thân thiết với tỷ lệ quay lại mua hàng cao.

Không chỉ bởi mẫu mã bắt trend, nhiều chị em tin tưởng chọn lựa các sản phẩm của Huỳnh Như Store mỗi khi mua sắm còn vì giá cả hợp lý, chất vải mềm mịn, lên form chuẩn. Để chủ động cả chất lượng lẫn giá thành, bà Huỳnh Như chia sẻ thương hiệu đang vận hành cùng lúc 3 nhà xưởng với hơn 50 nhân lực. Bản thân bà cũng là người liên tục cập nhật xu hướng thiết kế và chất liệu mới nhằm tối ưu giá cả và chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Để phát triển và đi đầu trong suốt 6 năm kinh doanh online, Huỳnh Như Store và Mony Bear luôn lấy chữ tín làm "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động. Thương hiệu luôn cố gắng chuẩn hóa quy trình từ khâu nhà xưởng sản xuất đến chăm sóc khách hàng để đặt lợi ích khách hàng cao nhất. Nhờ vậy, thương hiệu nhiều lần được vinh danh là nhà bán hàng uy tín trên các sàn thương mại điện tử do người tiêu dùng bình chọn.

Sự phát triển không ngừng nhờ phụ nữ

Trong thời gian ngắn, với tư duy và tầm nhìn của mình, thương hiệu sẽ đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm thời trang dạo phố và mỹ phẩm phụ kiện nhằm mang đến cho khách hàng 1 hệ sinh thái hoàn chỉnh hơn với các sản phẩm chất lượng tốt so với giá thành. Với phương châm, "những gì chị em cần, Huỳnh Như Store có", chắc chắn trong tương lai gần, Huỳnh Như Store sẽ luôn không ngừng nỗ lực và phát triển cho hướng đi này.

Bên cạnh việc chú trọng trong cung cấp sản phẩm chất lượng, Huỳnh Như Store hiện cung cấp sỉ đa dạng các sản phẩm để hỗ trợ chị em khởi nghiệp với vốn ít. Chị em quan tâm sẽ được hỗ trợ từ A-Z bao gồm: vốn, sản phẩm, chiến lược kinh doanh.

Thời trang hướng tới phái đẹp, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt là sứ mệnh mà Huỳnh Như Store luôn chú trọng trong kinh doanh. Đến nay, thương hiệu vẫn luôn nỗ lực để mang đến những điều mới mẻ, phù hợp giúp chị em tự tin theo cách riêng của mình.