Hyundai Accent bất ngờ giảm mạnh tại đại lý, giá mới chưa tới 400 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm đầu tháng 5/2023, mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent đang được một số đại lý khu vực Hà Nội áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Accent bản AT tiêu chuẩn đang được chào bán với giá 462 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng so với niêm yết. Bản AT Đặc biệt cũng được giảm giá tương tự xuống còn 503 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, hai phiên bản thấp hơn MT và MT Tiêu chuẩn sẽ có mức giá lần lượt là dưới 400 triệu và dưới 450 triệu (giảm cao nhất 26 triệu đồng so với giám niêm yết).

Bên cạnh giảm giá sâu, các đại lý còn tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng cho khách hàng mua Hyundai Accent trong tháng 5/2023.

Không chỉ Accent, nhiều mẫu xe khác của Hyundai cũng đang nhận được các chương trình giảm giá tiền mặt trong tháng này. Đơn cử như, Hyundai Creta với mức giảm lên đến 65 - 75 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2022 và từ 45 - 55 triệu đồng cho xe 2023.

Hay mẫu MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargazer cũng được một số đại lý giảm giá 77 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 85 triệu đồng cho bản đặc biệt và 87 triệu đồng cho bản cao cấp. Sau khi áp dụng ưu đãi, giả của Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn chỉ còn 498 triệu đồng, bản đặc biệt giá là 540 triệu đồng và bản cao cấp là 588 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe thời điểm này còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng.

Kết thúc quý I/2023, Hyundai đã có tổng cộng 14.736 xe tới tay người tiêu dùng, sụt giảm 21,1% so với quý I/2022. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng khi đạt doanh số 3.943 xe. Con số này giúp Accent đứng đầu phân khúc sedan hạng B, xếp trên Honda City với 2.451 xe và cả Toyota Vios là 2.195 xe.

Doanh số sedan hạng B quý I/2023 (Đơn vị: xe)

Tuy nhiên, Hyundai Accent vẫn chưa thể nắm chắc ngôi vương trong năm nay vì cả Toyota Vios lẫn Honda City đều được bổ sung phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế cũng như trang bị.

Toyota Vios 2023 đã được vận chuyển tới nhiều đại lý trên toàn quốc để sẵn sàng ra mắt hôm nay (10/5). Theo một tư vấn bán hàng, giá dự kiến của bản G CVT không đổi so với đời cũ, trong khi, bản E MT và E CVT giảm nhẹ.

Bản G CVT nhận được nhiều nâng cấp nhất với màn hình giải trí 9 inch dạng nổi, cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau, lẫy chuyển số sau vô-lăng, thêm cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường. Phiên bản E MT và E CVT thêm đèn pha Bi-LED, bổ sung đàm thoại rảnh tay và cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau...