Hyundai Santa Fe giành giải ô tô của năm 2021

Car Award 2021 được Báo điện tử VnExpress lần đầu tổ chức nhằm tạo ra một chương trình chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam về bình chọn và vinh danh những mẫu ô tô tiêu biểu trong năm, qua đó tạo ra nguồn tham khảo uy tín, mang tính hệ thống cho người tiêu dùng.



Hội đồng chuyên môn của giải thưởng là các nhà báo chuyên ngành, chuyên gia đánh giá xe, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia nghiên cứu thị trường cùng 150 độc giả nhiều kinh nghiệm (người sử dụng xe lâu năm, được Ban tổ chức kiểm duyệt về chuyên môn).

Ở hạng mục "Ôtô của năm theo phân khúc" có 15 giải tương ứng với 15 phân khúc, mỗi phân khúc đảm bảo tiêu chí có ít nhất 5 sản phẩm trở lên và có doanh số đáng kể trên thị trường. Giải thưởng ở từng phân khúc sẽ do Ban giám khảo lựa chọn, trong đó 60% số điểm đến từ Hội đồng chuyên môn và 40% số điểm đến từ độc giả nhiều kinh nghiệm.

Dưới đây là danh sách 15 mẫu xe giành giải "ô tô của năm theo phân khúc:

Hạng mục "Car of the Year - Ôtô của năm 2021", giải thưởng được Ban tổ chức lựa chọn từ 15 mẫu xe đứng đầu từng phân khúc. Mẫu xe được chọn dựa 4 tiêu chí: (1) ra mắt trong năm 2021, (2) mức độ vượt trội về điểm số so với các mẫu xe trong phân khúc, (3) thứ bậc doanh số trong phân khúc và (4) mức độ cập nhật xu hướng công nghệ của ngành ôtô thế giới, khả năng dự báo và gợi mở nhu cầu cho người tiêu dùng. Hyundai Santa Fe với một năm thành công về mặt doanh số, được đánh giá cao về mặt thiết kế cũng như tiện nghi đã vượt qua các đối thủ để trở giành giải thưởng này.

Đại diện TC Motor nhận giải thưởng xe của năm dành cho Hyundai Santa Fe tại Car Award (14/1/2021).

Hyundai Santa Fe phiên bản 2021 ra mắt tại Việt Nam từ tháng 5/2021 với 6 phiên bản, giá từ 1.030 tỷ đồng đến 1.340 tỷ đồng. Dù là bản facelift giữa vòng đời, xe sở hữu nhiều nâng cấp như khung gầm mới, tăng kích thước, thay đổi động cơ.

Xe có chiều dài 4.875 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.685 mm, trang bị lưới tản nhiệt mới, đèn LED ban ngày hình chữ T cách điệu. Nội thất cũng được tinh chỉnh hướng đến người dùng với bảng điều khiển đặt nổi, cần số điện tử, màn hình nâng cấp lên 10,25 inch.

Xe sử dụng 2 phiên bản động cơ gồm động cơ Smartstream Theta 2.5L công suất 180 mã lực, mô men xoắn 232 Nm hoặc động cơ dầu Smartstream D2.2 công suất 202 mã lực, mô men xoắn 441 Nm. Các trang bị an toàn bổ sung bao gồm camera 360 độ cùng gói Smart Sense với hỗ trợ giữ làn (LFA), đèn pha thích ứng (AHB) tự động chuyển pha-cốt, cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM&BCA), phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ đỗ xe chủ động.

Đối thủ của Hyundai Santa Fe gồm Kia Sorento, Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport.