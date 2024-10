iCheck tỏa sáng tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024

Bộ giải pháp của iCheck đã vượt hơn 400 hồ sơ tham dự để vào TOP Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp công nghệ số tiêu biểu năm 2024 do giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam bình chọn. Thành công này đến từ Hệ sinh thái giải pháp ứng dụng QR Code do iCheck phát triển, khẳng định vai trò tiên phong của công ty trong việc mang đến các giải pháp công nghệ số đột phá cho doanh nghiệp Việt.



Tại buổi lễ trao giải, ông Bùi Văn Tuệ - Marketing Manager của iCheck, đã đại diện công ty nhận giải thưởng trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo và chuyên gia trong ngành. Chia sẻ về niềm vinh dự này, ông Bùi Văn Tuệ cho biết: "Chiến thắng tại VDA 2024 là sự ghi nhận tuyệt vời cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của iCheck trong việc mang lại các giải pháp công nghệ số hóa toàn diện. Chúng tôi tự hào khi hệ sinh thái QR Code đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn, bảo vệ thương hiệu và kết nối mạnh mẽ với người tiêu dùng."

Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện - tích hợp đa giải pháp cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối



Hệ sinh thái giải pháp QR Code của iCheck không chỉ đơn thuần là một công cụ quản lý mà còn là nền tảng số hóa toàn diện, tích hợp 7 giải pháp chủ chốt: QR Code bảo hành, QR Code chống giả, QR Code quản lý phân phối, QR Code loyalty, QR Code marketing, truy xuất nguồn gốc, và hệ thống DMS.

Chỉ với một mã QR Code duy nhất, doanh nghiệp có thể kiểm soát toàn bộ quy trình từ sản xuất đến phân phối và tương tác với khách hàng, tất cả được quản lý trên một nền tảng đồng nhất. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình vận hành, tối ưu hóa hiệu suất, và cắt giảm chi phí một cách hiệu quả.

Điểm khác biệt cốt lõi của hệ sinh thái iCheck là khả năng tích hợp toàn bộ các giải pháp trên cùng một mã QR Code và cùng một nền tảng quản lý. Đây không chỉ là bước tiến trong việc tối ưu hóa quy trình doanh nghiệp, mà còn là giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Khẳng định vị thế của iCheck trong lĩnh vực chuyển đổi số

Chiến thắng tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 là cột mốc quan trọng khẳng định sự sáng tạo, uy tín và vai trò hàng đầu của iCheck trong lĩnh vực chuyển đổi số. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Được vinh danh tại hạng mục "Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp Chuyển đổi số tiêu biểu" không chỉ là niềm tự hào của iCheck, mà còn là minh chứng cho những giá trị thiết thực mà công ty đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Với hơn 25.000 khách hàng, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Thiên Long, Hòa Phát và FMC…, iCheck không ngừng củng cố vị thế của mình là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên số một cách hiệu quả và bền vững.

Hướng đến tương lai

Nhìn về tương lai, iCheck tiếp tục cam kết nghiên cứu và phát triển thêm các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện và bứt phá trong kinh doanh. Thành công tại Giải thưởng Chuyển đổi số 2024 là nguồn động lực để iCheck tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, đưa sản phẩm và dịch vụ của mình đến với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

"Chúng tôi sẽ không ngừng sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, chúng tôi cam kết luôn là người đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt trong hành trình chuyển đổi số" đại diện iCheck khẳng định.

Về iCheck

iCheck là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp công nghệ dựa trên mã số mã vạch và QR Code tại Việt Nam. Với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, iCheck không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh mà còn bảo vệ thương hiệu, tăng cường sự gắn kết với người tiêu dùng thông qua các giải pháp công nghệ tiên tiến.