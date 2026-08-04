IDC Group và Dell Technologies đánh dấu 20 năm hợp tác bằng danh mục phân phối toàn diện

Sự kiện quy tụ hơn 50 giám đốc và đại diện đến từ các doanh nghiệp, đối tác lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tại khu vực miền Bắc, cùng chứng kiến dấu mốc quan trọng này trong hành trình phát triển của IDC Group.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược kinh doanh của IDC Group, mà còn mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược giữa IDC Group và Dell Technologies tại Việt Nam. Cột mốc này được tính từ ngày 17/8/2006, khi IDC Group chính thức trở thành nhà phân phối đầu tiên của Dell tại Việt Nam, đồng thời là đối tác phân phối có thời gian hợp tác lâu nhất của hãng trên thị trường. Đồng thời, đây cũng là hoạt động khởi đầu hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập IDC Group vào năm 2027, khẳng định hành trình phát triển bền vững, không ngừng mở rộng hệ sinh thái công nghệ và nâng cao năng lực đồng hành cùng các đối tác, khách hàng trên thị trường.

Hoàn thiện hệ sinh thái phân phối

Dell Technologies là nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường về các giải pháp lưu trữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp về quản lý, bảo mật và mở rộng hạ tầng dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực.

Dòng Storage được biết đến với các sản phẩm và giải pháp lưu trữ dữ liệu quy mô doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về quản lý, bảo mật và mở rộng hạ tầng dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, dòng OEM mở ra khả năng cung ứng linh kiện, phần cứng và giải pháp tùy biến cho các đối tác sản xuất, tích hợp hệ thống và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng trên nền tảng công nghệ Dell.

Việc phân phối thêm hai dòng sản phẩm này của Dell Technologies sẽ mang lại cho IDC Group lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường công nghệ tại Việt Nam, giúp đa dạng hóa danh mục kinh doanh, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nhà phân phối công nghệ toàn diện, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn, tổ chức lớn.

Đặc biệt, IDC Group tạo điều kiện để khách hàng, đại lý và đối tác trong toàn hệ thống phân phối của IDC Group tiếp cận đầy đủ hệ sinh thái sản phẩm Dell một cách đồng bộ, từ thiết bị đầu cuối, máy chủ, hạ tầng mạng cho đến các giải pháp lưu trữ chuyên sâu

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Channel Director - Dell Technologies Vietnam

Hành trình từ nhà phân phối đầu tiên đến đối tác phân phối toàn diện

Việc mở rộng danh mục phân phối lần này không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa IDC Group và Dell Technologies, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 20 năm đồng hành của hai doanh nghiệp.

IDC Group đã cùng Dell Technologies từng bước mở rộng quy mô hợp tác qua nhiều giai đoạn phát triển của thị trường công nghệ Việt Nam, từ thời kỳ máy tính cá nhân mới bắt đầu phổ cập đến giai đoạn chuyển đổi số và sự tăng trưởng nhu cầu về hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây cùng các giải pháp lưu trữ. Việc chính thức phân phối toàn diện các dòng sản phẩm Dell Technologies được xem là dấu mốc mang tính biểu tượng, phản ánh sự tin tưởng và cam kết hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Bà Nguyễn Nguyệt Thu - Tổng Giám đốc IDC Group

Bên cạnh đó, IDC Group đã chính thức giới thiệu The Millionaire Club - chương trình vinh danh dành cho các đối tác có kết quả kinh doanh nổi bật cùng IDC Group. Được thiết kế với ba hạng mức Gold, Platinum và Diamond, chương trình là sự ghi nhận cho những đóng góp của các đối tác, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành của IDC Group trong việc tạo dựng một hệ sinh thái hợp tác bền vững, cùng nhau chinh phục những cột mốc doanh số ấn tượng và kiến tạo những thành công lớn hơn trong tương lai.

Bà Nguyễn Nguyệt Thu - Tổng Giám đốc IDC Group chia sẻ: "IDC cam kết sát cánh cùng Quý Đối tác thông qua các chương trình hỗ trợ, phát triển cơ hội kinh doanh và hỗ trợ bán hàng để cùng tạo nên tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng đã được xây dựng và định hướng rõ ràng cho giai đoạn tiếp theo, IDC Group, Dell Technologies và Quý đối tác sẽ tiếp tục tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và cùng nhau phát triển trong kỷ nguyên dữ liệu và AI".

Với gần 35 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin chính hãng tại thị trường Việt Nam, IDC Group đã và đang cung cấp đa dạng thiết bị như máy tính, máy in, máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng… từ các thương hiệu uy tín toàn cầu.

Hai mươi năm đồng hành cùng Dell Technologies là hành trình khẳng định sự tin cậy, gắn kết và phát triển bền vững giữa hai doanh nghiệp. Với tầm nhìn chung và tinh thần không ngừng đổi mới, IDC Group và Dell Technologies đã cùng mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của IDC Group trong giai đoạn phát triển tiếp theo: không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ, từng bước khẳng định vị thế là nhà phân phối giải pháp công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển.

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